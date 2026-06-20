Λύγισε ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος για τον πατέρα του: Πρώτα νιώθεις την απουσία και μετά την απώλεια

Για την πρόσφατη απώλεια του πατέρα του μίλησε σε συνέντευξή του στο Mega ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος.

«Συνήθως δεν βγάζω προς τα έξω την προσωπική μου ζωή, η περίπτωση του πατέρα μου ήταν κάτι το οποίο είχα πολύ ανάγκη. Η παρακαταθήκη που μου άφησε ήταν το ότι δεν χρειάζεται να κυνηγάς σαν λυσσασμένος να αποδείξεις το τι είσαι, ότι μπορείς με την αγάπη που έχεις για τα πράγματα και τους ανθρώπους να έχεις μία ιδιαίτερη αξία στον κόσμο. Πρώτα νιώθεις την απουσία και μετά από ένα διάστημα την απώλεια, μετά είναι πιο δύσκολο», δήλωσε αρχικά ο ηθοποιός.

«Είμαι πολύ τυχερός και ευλογημένος που κάνω αυτή τη δουλειά, γιατί μπορώ σε δύσκολες καταστάσεις να χάνομαι, να είμαι κάποιος άλλος. Είναι και ψυχοθεραπευτικό για μένα, αλλά και η διέξοδός μου», πρόσθεσε ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος.

Αναφερόμενος στη σύγχρονη εποχή και τους νέους ανθρώπους ο ηθοποιός είπε: «Κάθε εποχή έχεις τις δυσκολίες της. Πιστεύω ότι τώρα ζούμε σε μία περίεργη εποχή, που έχει ιδιαίτερες δυσκολίες για όλους μας, αλλά κυρίως για τους νέους, γιατί είναι σαν να έχει χαθεί η ελπίδα, σαν να είναι όλα fast food. Το χειρότερο πράγμα που νιώθω ότι περνάνε τα νεότερα παιδιά είναι ότι δεν βλέπουν φως στο τούνελ. Η μόνη συμβουλή που θα μπορούσα να δώσω είναι όποιο πράγμα γουστάρουν στη ζωή τους να το κυνηγήσουν μέχρι αηδίας».

Αναφερόμενος στην τηλεόραση, ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος δήλωσε: «Αγαπώ την τηλεόραση, μου έδωσε την ευκαιρία να με γνωρίσει και να με αγαπήσει ο κόσμος. Προσπαθώ να την τιμώ με τις καλύτερες δουλειές που μου έρχονται ως προτάσεις και να μην την δω ως δουλειά».

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