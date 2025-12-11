Καίτη Κωνσταντίνου: Το σπαρακτικό μήνυμα του Βασίλη Χαραλαμπόπουλου για την απώλεια της ηθοποιού

Για την απώλεια της Καίτης Κωνσταντίνου που έφυγε από την ζωή πριν εννέα μήνες - ύστερα από μάχη που έδινε με τον καρκίνο - μίλησε σε τηλεοπτική συνέντευξη που παραχώρησε ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος.

Ο ηθοποιός τόνισε ότι θα ήταν προτιμότερο να ζούσε η ηθοποιός και να μην είχε περάσει στην αθανασία, όπως χαρακτηριστικά δήλωσε.

«Ας μην περνούσε στην αθανασία κι ας την είχαμε ακόμα κοντά μας. Με πολλούς ανθρώπους όταν περνάνε τα χρόνια και φτάνουμε σε μία ηλικία, συνειδητοποιείς ότι παρ' όλο που μπορεί να μην κάνουμε κολλητή παρέα, βρισκόμαστε, αλλά είμαστε μια οικογένεια και αυτό δεν αλλάζει με τίποτα. Μια τέτοιους είδους απώλεια, άδικη, είναι κάτι που θα μας κατατρέχει σε όλη μας τη ζωή, όπως όλες οι άδικες απώλειες, πόσω μάλλον με ανθρώπους που έχουμε λειτουργήσει, έχουμε δουλέψει και έχουμε αγαπηθεί μέσα από τη δουλειά και μέσα από λίγες προσωπικές στιγμές που έχουμε ζήσει. Είναι πολύ δύσκολο αυτό να το διαχειριστείς», ανέφερε ο ηθοποιός.

