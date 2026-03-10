Μενίδι: Επιτέθηκαν σε τηλεοπτικό συνεργείο που έκανε ρεπορτάζ στο «λεωφορείο του τρόμου»

Τραγική κατάληξη είχε ένας νεαρός άνδρας στο Μενίδι, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε αστικό λεωφορείο έπειτα από υπερβολική χρήση ναρκωτικών ουσιών.

Το συγκεκριμένο περιστατικό έφερε ξανά στο προσκήνιο τη δραματική κατάσταση που επικρατεί στα μέσα μαζικής μεταφοράς της περιοχής.

Κατά τη διάρκεια του ρεπορτάζ στο λεωφορείο της γραμμής Β10, το τηλεοπτικό συνεργείο του τηλεοπτικού σταθμού Star βρέθηκε στο στόχαστρο εξαρτημένων ατόμων. Νεαροί οι οποίοι βρίσκονταν υπό την επήρεια ουσιών και σε κατάσταση εκτός ελέγχου, επιτέθηκαν στους δημοσιογράφους την ώρα που προσπαθούσαν να πάρουν συνεντεύξεις από τους επιβάτες. Σκοπός τους ήταν να εμποδίσουν τη δημοσιοποίηση μιας εφιαλτικής καθημερινότητας που ταλανίζει την τοπική κοινωνία εδώ και πάρα πολλά χρόνια, με τη χρήση ναρκωτικών να γίνεται αδίστακτα ακόμη και μέσα στα κινούμενα οχήματα.

Η απόγνωση των εργαζομένων αποτυπώνεται πλήρως στα λόγια του οδηγού του αστικού. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά στην κάμερα: «Βλέπετε τι γίνεται. Δεν τολμάμε να μιλήσουμε. Θέλουμε μόνο να πηγαίνουμε ασφαλείς στο σπίτι μας».

Την ίδια στιγμή οι μαρτυρίες για τον θάνατο του νεαρού στην ίδια γραμμή σοκάρουν. Αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε τη σκηνή αναφέροντας: «Μάλλον από οβερντόουζ. Σίσα, ηρωίνη. Είχε πιει, τα ήπιε έξω και με το που μπήκε στο λεωφορείο σταμάτησε η καρδιά του».

Το πρόβλημα λαμβάνει ανεξέλεγκτες διαστάσεις, καθώς τα συγκεκριμένα δρομολόγια χρησιμοποιούνται μαζικά από τοξικοεξαρτημένους προκειμένου να προσεγγίσουν γειτονικό καταυλισμό Ρομά και να προμηθευτούν τη δόση τους.

Είναι ενδεικτικό πως νωρίς το απόγευμα δυνάμεις της ομάδας ΔΙΑΣ προχώρησαν σε αιφνιδιαστική έφοδο σε ένα από τα λεωφορεία που ήταν ασφυκτικά γεμάτο με χρήστες. Οι συγκεκριμένοι άνθρωποι καταλήγουν τελικά να είναι ταυτόχρονα θύτες και θύματα, αφού οι άγριες συμπλοκές μεταξύ τους αποτελούν πλέον ένα συνηθισμένο φαινόμενο που εκτυλίσσεται καθημερινά μπροστά στα έντρομα μάτια του επιβατικού κοινού.

