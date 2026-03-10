Σεισμός 5,9 Ρίχτερ στην Ιταλία: Ποια είναι η πλάκα που συγκλόνισε ολόκληρη την χερσόνησο

Ένα συναρπαστικό και πολύπλοκο γεωλογικό φαινόμενο

Μάνος Χατζηγιάννης

Σεισμός 5,9 Ρίχτερ στην Ιταλία: Ποια είναι η πλάκα που συγκλόνισε ολόκληρη την χερσόνησο
Ένας ισχυρός σεισμός σημειώθηκε σε βάθος 414 χλμ. στα ανοικτά των ακτών της Καμπανίας. Οι ειδικοί του ιταλικού κρατικού φορέα INGV εξηγούν τα γεωλογικά αίτια ενός σεισμικού γεγονότος που έγινε αισθητό σε όλη την ιταλική χερσόνησο.

Χθες το βράδυ, οι ιταλικοί σεισμογράφοι κατέγραψαν έναν αξιοσημείωτο σεισμό που τράβηξε την προσοχή πολλών πολιτών, από Βορρά έως Νότο. Παρά το μεγάλο μέγεθος, ο αντίκτυπος στην περιοχή ήταν ήπιος. Το μυστικό αυτής της απόκλισης έγκειται στο εξαιρετικό βάθος του επίκεντρου, ένα συναρπαστικό και πολύπλοκο γεωλογικό φαινόμενο που μας υπενθυμίζει πόσο «ζωντανός» είναι ο πλανήτης μας βαθιά κάτω από την επιφάνεια.

Σύμφωνα με ειδικούς του Εθνικού Ινστιτούτου Γεωφυσικής και Ηφαιστειολογίας (INGV), «στις 10 Μαρτίου 2026, στις 12:03 π.μ. ώρα Ιταλίας, ένας σεισμός μεγέθους ML 5,9 σημειώθηκε στα ανοικτά των ακτών της Καμπανίας».

Η ιδιαιτερότητα αυτού του συμβάντος δεν έγκειται τόσο στην ενέργεια που απελευθερώθηκε, όσο στην υπόγεια θέση του. Το INGV διευκρινίζει ότι το σεισμικό συμβάν συνέβη «σε εξαιρετικά μεγάλο βάθος, περίπου 414 χλμ., πολύ κάτω από τα συνηθισμένα σεισμικά βάθη των ιταλικών σεισμών, οι οποίοι συμβαίνουν κυρίως στον ανώτερο φλοιό».

Η ιδιαίτερη φύση του φαινομένου

Τι προκαλεί έναν σεισμό σε τόσο απίστευτες αποστάσεις κάτω από τα πόδια μας, σε μια περιοχή όπου τέτοια γεγονότα είναι ασυνήθιστα; Η ​​απάντηση βρίσκεται στη δυναμική των τεκτονικών πλακών, σύμφωνα με το meteoweb.

Οι ειδικοί του INGV διευκρινίζουν τη φύση αυτού του φαινομένου: «Αυτό το βαθύ γεγονός, αρκετά σπάνιο για αυτήν τη γεωγραφική περιοχή, μπορεί να αποδοθεί σε μια γεωλογική διαδικασία τυπική του νότιου Τυρρηνικού Πελάγους λόγω της παρουσίας στον μανδύα της Γης μιας πλάκας ωκεάνιας λιθόσφαιρας που βυθίζεται εδώ και αρκετά εκατομμύρια χρόνια κάτω από το Τυρρηνικό Πέλαγος».

Με απλά λόγια, ένα αρχαίο κομμάτι του πυθμένα του ωκεανού (η πλάκα ) βυθίζεται αργά στον πυρακτωμένο μανδύα της Γης, δημιουργώντας εντάσεις και τριβές που, καθώς συσσωρεύονται, απελευθερώνονται με τη μορφή βίαιων σεισμών βαθέων υδάτων.

Αν και «αρκετά σπάνια» στα ανοικτά των ακτών της Καμπανίας, αυτή η διαδικασία καθίζησης είναι γνωστή και «συνοδεύεται από συχνή σεισμικότητα κατά μήκος των ακτών της Καλαβρίας και της Σικελίας». Το INGV μας υπενθυμίζει ότι η περιοχή δεν είναι ξένη προς τους βαθιούς, μεγάλου μεγέθους σεισμούς.
Αλλά το πιο εντυπωσιακό γεγονός που αναφέρει το INGV χρονολογείται σχεδόν έναν αιώνα πριν: «Ο ισχυρότερος σεισμός σε βάθος που γνωρίζουμε σε αυτήν την περιοχή συνέβη το 1938: εκτιμώμενο μέγεθος μεταξύ 6,8 και 7,1! Ένας από τους ισχυρότερους σεισμούς στον ιστορικό μας κατάλογο».

Γιατί το ακούσαμε αλλά δεν υπήρξε ζημιά;

Παρά το βαθύ επίκεντρό του, το σεισμικό κύμα της 10ης Μαρτίου ταξίδεψε εκατοντάδες χιλιόμετρα, και έγινε αισθητό σε όλη σχεδόν την Ιταλία. Το INGV επιβεβαιώνει ότι «ο προκαταρκτικός χάρτης των μακροσεισμικών μετασεισμών, που ενημερώνεται συνεχώς (στις 1:23 π.μ. ώρα Ιταλίας), που προέκυψε από περίπου 130 ερωτηματολόγια που στάλθηκαν στον ιστότοπο «Νιώσατε τον σεισμό;» δείχνει μετασεισμούς έως και επιπέδου MCS III–IV». Αυτό το επίπεδο αντιστοιχεί σε μια δόνηση που γίνεται αισθητή σαφώς από πολλούς ανθρώπους μέσα σε κτίρια, παρόμοια με τη διέλευση ενός βαρέος φορτηγού.

Ωστόσο καθησυχάζει το INGV: «Ευτυχώς, σε αυτές τις περιπτώσεις, το μεγάλο βάθος εξασθενεί σημαντικά τα σεισμικά κύματα και επομένως μειώνει την επίδρασή τους στην περιοχή». Το μακρύ ταξίδι από τον μανδύα της Γης στην επιφάνεια διασκορπίζει την καταστροφική ενέργεια του σεισμού, μετατρέποντας έναν δυνητικά καταστροφικό σεισμό σε έναν απλό, αν και ενοχλητικό, σεισμό.

