Εορτολόγιο 10 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Σήμερα, Τρίτη 10 Μαρτίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η μνήμη του Κοδράτου του εν Κορίνθω και των συν αυτώ, του Νεομάρτυρος Μιχαήλ Μαυροειδή του εν Αδριανουπόλει και της Οσίας Αναστασίας της πατρικίας

Newsbomb

Γιορτή σήμερα
ΕΚΚΛΗΣΙΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, δεν έχει γιορτή κάποιο γνωστό όνομα.

Άγιοι Κοδράτος, Ανεκτός, Παύλος, Διονύσιος, Κυπριανός και Κρήσκης

Σύμφωνα με τον συναξαριστή, οι Άγιοι Μάρτυρες Κοδράτος, Άνεκτος, Παύλος, Διονύσιος, Κυπριανός και Κρήσκης ήταν φίλοι και μαρτύρησαν κατά τον διωγμό των αυτοκρατόρων Δεκίου (249-251 μ.Χ.) ή Ουαλεριανού (253-259 μ.Χ.) στην Κόρινθο, όταν ηγεμόνας της Ελλάδος ήταν ο Ιάσων.

Στο Μηνολόγιον του αυτοκράτορα Βασιλείου Β' αναφέρεται ότι από τους Χριστιανούς, όσοι μεν είχαν συλληφθεί σφαγιάζονταν, όσοι όμως έφευγαν κρύβονταν στα όρη, για όσο διάστημα χρειαζόταν. Έτσι και η μητέρα του Κοδράτου, που καταγόταν από την πόλη των Κορινθίων, έφυγε για το όρος και κρυβόταν. Και καθώς ήταν έγκυος, γέννησε υιό που τον ονόμασε Κοδράτο. Στην συνέχεια, αφού έζησε για λίγο, πέθανε, εγκαταλείποντας τον υιό της βρέφος. Αυτός τρεφόταν από τα νέφη που συνενώνονταν επάνω από αυτόν και τον πότιζαν. Ο Κοδράτος, αφού μεγάλωσε, δίδασκε την Χριστιανική πίστη στον Άνεκτο, τον Κρήσκεντα, τον Κυπριανό, τον Παύλο και τον Διονύσιο, που είχαν στο μεταξύ καταφύγει κοντά του. Όμως οι Άγιοι Άνεκτος, Κρήσκος, Κυπριανός και Παύλος συνελήφθησαν επειδή ήταν Χριστιανοί. Ο ηγεμόνας Ιάσων προσπάθησε με διάφορους τρόπους να τους δελεάσει και να τους πείσει να απαρνηθούν τη χριστιανική τους πίστη και να θυσιάσουν στα είδωλα. Εκείνοι ομολόγησαν με πνευματική ανδρεία τον Χριστό, βασανίσθηκαν και τέλος αποκεφαλίσθηκαν.

Έτσι εισήλθαν οι Άγιοι Μάρτυρες στη χαρά της Βασιλείας του Θεού και Κυρίου μας.

Ο Άγιος Μάρτυρας Διονύσιος κατηγορήθηκε στον ηγεμόνα της Κορίνθου ότι δεν υπακούει στην διαταγή των βασιλέων και ότι περιφρονεί τους θεούς, κηρύττοντας κάποιον άλλον Θεό Εσταυρωμένο και λέγοντας ότι Αυτός είναι ο Δημιουργός του ουρανού και της γης και της θάλασσας και όλων όσων υπάρχουν μέσα σε αυτά, Αυτός που πρόκειται να έλθει από τον ουρανό και να κρίνει με δόξα ζωντανούς και νεκρούς και να ανταποδώσει στον καθένα σύμφωνα με τα έργα του. Γι' αυτό, αφού συνελήφθη και δέθηκε με αλυσίδες, παρουσιάσθηκε στον άρχοντα, ο οποίος προσπαθούσε να τον εξαναγκάσει, πότε με κολακείες και πότε με απειλές, να απαρνηθεί τον Χριστό και να θυσιάσει στα είδωλα. Όμως ο Μάρτυρας του Χριστού Διονύσιος ομολογούσε τον Χριστό με μεγάλη φωνή. Έτσι σφαγιάσθηκε με μαχαίρι και τελειώθηκε ο πρόσκαιρος βίος του.

Απολυτίκιον

Ἦχος α'. Τὸν τάφον σου Σωτὴρ

Ἐξάριθμος χορός, τῶν Χριστοῦ Ἀθλοφόρων, ὑμνείσθω εὐσεθῶς, μελωδίαις ᾀσμάτων, Κοδράτος καὶ Ἄνεκτος, Παῦλος καὶ Διονύσιος, καὶ σὺν Κρήσκεντι, Κυπριανὸς ὁ θεόφρων τὴν Τριάδα γάρ, διηνεκῶς δυσωπούσιν, ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἠμῶν.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Εξασθενεί σταδιακά ο βοριάς – Σε μικρή άνοδο η θερμοκρασία

05:54ΕΛΛΑΔΑ

ΔΥΠΑ: Από σήμερα οι αιτήσεις για το voucher των 750 ευρώ – Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

05:54ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: «Μάχη δηλώσεων» μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για το ποιος θα βάλει τέλος στον πόλεμο – Αλλεπάλληλες οι επιθέσεις στη Μέση Ανατολή

05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 10 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Απριλίου 2026: Πότε θα δουν λεφτά οι συνταξιούχοι – Οι πιθανές ημερομηνίες πληρωμής

04:54WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 5 Φεβρουαρίου

04:30ΚΟΣΜΟΣ

Συρία: Ο στρατός καταγγέλλει ότι η Χεζμπολάχ άνοιξε πυρ εναντίον της συριακής επικράτειας

04:04ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 7Κ/2024: Στο Εθνικό Τυπογραφείο η προκήρυξη για τις 1.113 προσλήψεις με απολυτήριο Γυμνασίου και Δημοτικού

03:38ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Λεφτά σε πάνω από 87000 δικαιούχους – Ποιοι θα πληρωθούν μέχρι τις 6 Μαρτίου

03:12ΚΟΣΜΟΣ

«Θάνατος, φωτιά και οργή θα πέσουν πάνω τους» - Ο Τραμπ απειλεί το Ιράν για τα Στενά του Ορμούζ

02:46ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2026 - Θερινή: Πλησιάζει η μέρα που θα πάμε τα ρολόγια μια ώρα μπροστά

02:20ΚΟΣΜΟΣ

Φρουροί της Επανάστασης: «Εμείς θα καθορίσουμε το τέλος του πολέμου»

01:56ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 1Κ/2026: Υποβλήθηκαν 17.673 αιτήσεις για τις 510 θέσεις σε νοσοκομεία (ΠΕ / ΥΕ)

01:32ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Αποστολή πυραύλων αέρος-αέρος στα ΗΑΕ και ανάπτυξη AEW&C στη Μέση Ανατολή

01:08ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Ισχυρός σεισμός 6 Ρίχτερ κοντά στη Νάπολη – Στους δρόμους οι κάτοικοι

00:52ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Θετική αντίδραση από τη Wall Street μετά τις δηλώσεις Τραμπ

00:28ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Κοντά στην ολοκλήρωση των στρατιωτικών στόχων στο Ιράν – Απογοητευμένος από τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ – Ο πόλεμος γίνεται και για άλλες χώρες του κόσμου»

23:55ΚΟΣΜΟΣ

Φονική φάρσα με χαρτί υγείας σκοτώνει δάσκαλο - Η αναπάντεχη αντίδραση της οικογένειάς του

23:45ΚΟΣΜΟΣ

Άσυλο στις 5 Ιρανές παίκτριες της εθνικής ομάδας δίνει η Αυστραλία μετά από παρέμβαση Τραμπ

23:36ΚΟΣΜΟΣ

Συνομιλίες ΟΗΕ-Ουάσινγκτον για την εισαγωγή καυσίμων στην Κούβα για την ανθρωπιστική του αποστολή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το ECMWF προβλέπει κυκλώνα με εκτεταμένες βροχές, κρύο και χιόνια - Πότε επηρεάζει την Ελλάδα

15:45LIFESTYLE

Οι «Ράδιο Αρβύλα» φεύγουν, ο Γιάννης Μπέζος έρχεται

21:56ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Νέες καταγγελίες για bullying στην άτυχη Σοφία Χρηστίδου από συναδέλφους της

20:24WHAT THE FACT

«Προάγγελος της καταστροφής»: Ξεβράστηκε το ψάρι που «δείχνει» πώς έρχεται μεγάλος σεισμός

15:05ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ντόρα Μπακογιάννη: «Και τι προτείνετε τώρα που έχω παιδί αγνώστου πατρός; Να το καταπιώ;» - Η άγνωστη ιστορία λίγο πριν γεννήσει

05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 10 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

21:35ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Ρίο: 25χρονη βρέθηκε νεκρή από τους γονείς της

01:08ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Ισχυρός σεισμός 6 Ρίχτερ κοντά στη Νάπολη – Στους δρόμους οι κάτοικοι

23:55ΚΟΣΜΟΣ

Φονική φάρσα με χαρτί υγείας σκοτώνει δάσκαλο - Η αναπάντεχη αντίδραση της οικογένειάς του

05:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Απριλίου 2026: Πότε θα δουν λεφτά οι συνταξιούχοι – Οι πιθανές ημερομηνίες πληρωμής

05:54ΕΛΛΑΔΑ

ΔΥΠΑ: Από σήμερα οι αιτήσεις για το voucher των 750 ευρώ – Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

09:15ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2026: Πότε θα γυρίσουμε τα ρολόγια μας μία ώρα μπροστά

05:54ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: «Μάχη δηλώσεων» μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για το ποιος θα βάλει τέλος στον πόλεμο – Αλλεπάλληλες οι επιθέσεις στη Μέση Ανατολή

00:28ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Κοντά στην ολοκλήρωση των στρατιωτικών στόχων στο Ιράν – Απογοητευμένος από τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ – Ο πόλεμος γίνεται και για άλλες χώρες του κόσμου»

03:12ΚΟΣΜΟΣ

«Θάνατος, φωτιά και οργή θα πέσουν πάνω τους» - Ο Τραμπ απειλεί το Ιράν για τα Στενά του Ορμούζ

21:02ΚΟΣΜΟΣ

«Κινέζοι» στα Στενά του Ορμούζ - To κόλπο καπετάνιων εμπορικών πλοίων για να αποφύγουν τα ιρανικά drones

21:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Φάλτσο» ΠΑΣΟΚ με Κορακάκη: Τον έβαλαν στην Επιτροπή Διεύρυνσης ενώ δηλώνει... «Καισαριανιώτης και ΚΚΕ»

20:38ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τείνει στο 27% η Νέα Δημοκρατία μετά τον πόλεμο στο Ιράν - Τι δείχνουν γκάλοπ για ALPHA και Action 24

20:20ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στο Ιράν: Μπήκε στις στρατιωτικές επιχειρήσεις η Βρετανία – Μαχητικά αναχαίτισαν drones με προορισμό την Ιορδανία και το Μπαχρέιν

15:51ΚΟΣΜΟΣ

Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Διαθέτει τεράστια ακίνητη περιουσία στη Δύση και πολυτελή ξενοδοχεία σε Γερμανία και Μαγιόρκα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ