Το Champions League τώρα αρχίζει: Σε Παρίσι και Μαδρίτη τα φώτα για τη φάση των «16»

Με σπουδαία ντέρμπι, αλλά και πολλά ακόμα ενδιαφέρουσα ζευγάρια ξεκινά η φάση των «16» για το Champions League

Το Champions League τώρα αρχίζει: Σε Παρίσι και Μαδρίτη τα φώτα για τη φάση των «16»

Η Παρί Σεν Ζερμέν, συνεχίζει την υπεράσπιση του τίτλου της, αντιμετωπίζοντας την Τσέλσι σε έναν «επαναληπτικό» αγώνα του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων του 2025, ενώ η Ρεάλ Μαδρίτης υποδέχεται την Μάντσεστερ Σίτι στα δύο σπουδαιότερα ματς των πρώτων αγώνων της φάσης των «16» του Champions League.

Η Άρσεναλ, πρωτοπόρος της Premier League, απόλυτη νικήτρια της League phase και σούπερ φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου, αντιμετωπίζει (11/3) την Μπάγερ Λεβερκούζεν, η οποία απέκλεισε στα playoffs τον Ολυμπιακό, ενώ η Μπάγερν Μονάχου, δεύτερη πίσω από τους Λονδρέζους στη League phase, αντιμετωπίζει την Αταλάντα, την μοναδική πλέον εκπρόσωπο της Ιταλίας στην κορυφαία διοργάνωση συλλόγων στον κόσμο.

Δίχως άλλο οι δύο μεγαλύτερες «μάχες» γίνονται την Τετάρτη (11/3) στο Παρίσι και τη Μαδρίτη.

Οι πρωταθλητές Ευρώπης, λιγότερο πειστικοί και κυρίαρχοι αυτή τη σεζόν, θα είναι πρόθυμοι να σβήσουν τη μνήμη της ήττας τους από την Τσέλσι το περασμένο καλοκαίρι στο MetLife Stadium στο Νιου Τζέρσεϊ (3-0), μια ήττα που τους εμπόδισε να κερδίσουν το πρώτο ανανεωμένο Παγκόσμιο Κύπελλο συλλόγων στις ΗΠΑ, το μόνο τρόπαιο που τους ξέφυγε το 2025.

Έχοντας αναρρώσει από τραυματισμό στη γάμπα, ο νικητής της «Χρυσής Μπάλας» της Παρί Σεν Ζερμέν, Ουσμάν Ντεμπελέ, θα είναι μια ευπρόσδεκτη προσθήκη στο «Parc des Princes» για να αντιμετωπίσει την Τσέλσι, η οποία βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην 5η θέση της Premier League. Η Τσέλσι έχει ξαναβρεί τη φόρμα της από την άφιξη του Λίαμ Ροζενιόρ από την Στρασμπούρ, μετά από ένα πολύ νωθρό ξεκίνημα της σεζόν υπό τον Έντσο Μαρέσκα.

Η Παρί Σεν Ζερμέν, ηττημένη από τη Μονακό εντός έδρας την Παρασκυή (6/3) στο πρωτάθλημα (1-3) και εξακολουθεί να δυσκολεύεται να προσπεράσει τη Λανς στην βαθμολογία της Ligue 1, πρέπει να διαμορφώσει δεδομένα την Τετάρτη μπροστά στους φίλους της, πριν ταξιδέψει την επόμενη εβδομάδα στο Στάμφορντ Μπριτζ, την έδρα των Λονδρέζων, για τον επαναληπτικό αγώνα της φάσης των «16».

«Το έχουμε συνηθίσει, είμαστε οι πρωταθλητές σε αυτή τη διοργάνωση, τα προβλήματα είναι για τις άλλες ομάδες που παίζουν εναντίον μας», δήλωσε ο Λουίς Ενρίκε, ο προπονητής των Παριζιάνων, παρά τους τραυματισμούς που ταλαιπωρούν τους παίκτες του και οι οποίοι αυτή τη στιγμή επιβαρύνουν τη σεζόν της Παρί Σεν Ζερμέν.

Πληγωμένη επίσης από τραυματισμούς, κυρίως αυτόν του σταρ της, Κιλιάν Μπαπέ, η Ρεάλ Μαδρίτης, κάτοχος του ρεκόρ τίτλων Κύπλλο Πρωταθλητριών/Champions League (15), αντιμετωπίζει τη Μάντσεστερ Σίτι του Πεπ Γκουαρντιόλα για πέμπτη συνεχόμενη σεζόν στα νοκ άουτ του Champions League.

Ο αρχηγός της εθνικής Γαλλίας, που αντιμετωπίζει προβλήματα λόγω τραυματισμού στον πλευρικό σύνδεσμο στο αριστερό του γόνατο από τα τέλη του 2025 και έχει μείνει εκτός από τον επαναληπτικό αγώνα των playoffs εναντίον της Μπενφίκα στις 25 Φεβρουαρίου, επέστρεψε από το Παρίσι που έμεινε μία εβδομάδα για θεραπείες, έχει ξαναρχίσει τις προπονήσεις ξεχωριστά από την ομάδα, αλλά δεν θα συμμετάσχει-εκτός απροόπτου- έχει ήδη αποκλειστεί από τον πρώτο αγώνα εναντίον της Σίτι.

Στο απουσιολόγιο του Αλβάρο Αρμπελόα γράφτηκε και το όνομα του Ισπανού αμυντικού , Αλβαρο Καρέρας, δίπλα σε εκείνα των τους Βραζιλιάνων Ροντρίγκο και Έντερ Μιλιτάο, του Άγγλο Τζουντ Μπέλιγχαμ, του Ισπανού Ντάνι Σεμπάγιος και του Αυστριακού Νταβίντ Αλάμπα.

Η πρωταθλήτρια Αγγλίας, Λίβερπουλ, ξεκινάει τον αγώνα της για τη φάση των «16» την Τρίτη (10/3) στην Κωνσταντινούπολη εναντίον της Γαλατασαράι του Βίκτορ Όσιμεν, ενώ δύο άλλες αγγλικές ομάδες μπαίνουν επίσης στον αγώνα εναντίον δύο ισπανικών γιγάντων: της Νιούκαστλ, του αουτσάιντερ εναντίον της Μπαρτσελόνα του Λαμίν Γιαμάλ, και της Τότεναμ εναντίον της Ατλέτικο Μαδρίτης.

Ο όγδοος αγώνας φέρνει αντιμέτωπες δύο ομάδες που δεν αναμενόταν απαραίτητα σε αυτό το στάδιο της διοργάνωσης: της Σπόρτινγκ Λισαβόνας, η οποία προκρίθηκε απευθείας μεταξύ των οκτώ καλύτερων ομάδων της league phase, εναντίον των Νορβηγών της Μπόντο Γκλιμτ, οι οποίοι απέκλεισαν στα playoffs -με δύο νίκες- την Ίντερ, φιναλίστ του περασμένου έτους.

Το πρόγραμμα των πρώτων αγώνων στη φάση των «16»:

Τρίτη 10/3

Γαλατασαράι - Λίβερπουλ 19:45

Αταλάντα - Μπάγερν Μονάχου 22:00

Ατλέτικο Μαδρίτης - Τότεναμ 22:00

Νιούκαστλ - Μπαρτσελόνα 22:00

Τετάρτη 11/3

Λεβερκούζεν - Άρσεναλ 19:45

Μπόντο/Γκλιμτ - Σπόρτινγκ Λισαβόνας 22:00

Παρί Σεν Ζερμέν - Τσέλσι 22:00

Ρεάλ Μαδρίτης - Μάντσεστερ Σίτι 22:00

Οι ρεβάνς:

17/03 19:45 Σπόρτινγκ Λισαβόνας - Μπόντο/Γκλιμτ

17/03 22:00 Άρσεναλ - Λεβερκούζεν

17/03 22:00 Τσέλσι - Παρί Σεν Ζερμέν

17/03 22:00 Μάντσεστερ Σίτι - Ρεάλ Μαδρίτης

18/03 19:45 Μπαρτσελόνα - Νιούκαστλ

18/03 22:00 Μπάγερν Μονάχου - Αταλάντα

18/03 22:00 Λίβερπουλ - Γαλατασαράι

18/03 22:00 Τότεναμ - Ατλέτικο Μαδρίτης

Προημιτελικοί: 7/8 & 14/15 Απριλίου 2026

Ημιτελικοί: 28/29 Απριλίου & 5/6 Μαΐου 2026

Τελικός: 30 Μαΐου 2026 (Βουδαπέστη).

