Περσικός Κόλπος: Ψάχνουν μισθοφόρους, πιλότους, ειδικούς χειριστές αντιαεροπορικών συστημάτων

Οι ιρανικές επιθέσεις εναντίον των αραβικών χωρών του Κόλπου οδηγεί τις ηγεσίες των κρατών αυτών να επαναξιολογήσουν τις αμυντικές δυνατότητες τους

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

Εκτοξευτής πυραύλων HIMARS στις επιχειρήσεις κατά του Ιράν. 9 Μαρτίου 2026

Η «βροχή» ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων και drones κατά κρατών του Περσικού Κόλπου και της Μέσης Ανατολής προκάλεσε έντονο προβληματισμό στις αραβικές ηγεσίες.

Σύμφωνα με αναλυτές, τα κράτη του Κόλπου θεωρούν ότι η αμερικανική «ασπίδα» κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων υψώθηκε κυρίως για το Ισραήλ με αποτέλεσμα κράτη όπως το Κατάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Σαουδική Αραβία να σηκώσουν μεγάλο βάρος στην αναχαίτιση και κατάρριψη πυραύλων και drones.

Δύο πηγές που γνωρίζουν το θέμα είπαν ανώνυμα στην ιστοσελίδα Middle East Eye ότι οι χώρες του Κόλπου που μπήκαν στο στόχαστρο του Ιράν αναζητούν ιδιωτικό στρατιωτικό προσωπικό και τεχνικούς.

Οι επιθέσεις του Ιράν σε στρατηγικούς στόχους, όπως στρατιωτικές εγκαταστάσεις και ενεργειακές υποδομές, καθώς και πόλεις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Μπαχρέιν, το Κουβέιτ και το Κατάρ, ώθησαν αυτές τις χώρες να προχωρήσουν σε επαναξιολόγηση των αμυντικών δυνατοτήτων τους τις αμυντικές δυνατότητες τους.

Τα κράτη του Κόλπου διαθέτουν συστήματα αεράμυνας που είναι αποτελεσματικά κατά των βαλλιστικών πυραύλων. Ωστόσο τα drones Shahed του Ιράν είναι μικρότερα από πυραύλους και μπορούν να διαπεράσουν τα συγκεκριμένα συστήματα. Μόνο ένα πολυεπίπεδο σύστημα αεράμυνας μπορεί να είναι αποτελεσματικό κατά αυτών των χαμηλού κόστους drones.

Πύραυλος αναχαίτισης Terminal High Altitude Area Defense (THAAD)

Χρησιμοποιούν συστήματα THAAD και Patriot

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα χρησιμοποιούν αντιπυραυλικά συστήματα THAAD, (Terminal High Altitude Area Defence), ενώ το Κατάρ, το Μπαχρέιν και το Κουβέιτ χρησιμοποιούν τόσο πυραυλικά συστήματα Patriot όσο και το πιο προηγμένο σύστημα αναχαίτισης με πυραύλους PAC-3 MSE.

Σύμφωνα με άτομα που είναι εξοικειωμένα με τον ιδιωτικό στρατιωτικό κλάδο, τα οποία επικαλείται η ιστοσελίδα, οι χώρες του Κόλπου έχουν αρχίσει να αναζητούν χειριστές ραντάρ, πληρώματα συντήρησης εδάφους, ομάδες ασφάλειας εδάφους και ειδικούς σε συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου που είναι σε θέση να παρέχουν προστασία κατά τη διάρκεια ενεργών επιχειρήσεων. Αναζητούν επίσης πιλότους, σύμφωνα με τις πηγές.
Αυτά τα αιτήματα έχουν κοινοποιηθεί από μεσάζοντες των χωρών αυτών σε συγκεκριμένες ιδιωτικές στρατιωτικές εταιρείες.

«Δεν μπορώ να μιλήσω για τις συγκεκριμένες χώρες που ζητούν προσωπικό, αλλά από την Ευρώπη η ζήτηση αφορά κυρίως ειδικούς συστημάτων. Ωστόσο, πρόκειται περισσότερο για μια προνοητική κίνηση παρά για μια απάντηση στην τρέχουσα κατάσταση», δήλωσε μία από τις πηγές.

Μια δεύτερη πηγή στον συγκεκριμένο τομέα, η οποία συμφώνησε να συνεργαστεί με χώρα του Κόλπου, δήλωσε ότι πολλοί συνταξιούχοι Αμερικανοί και Βρετανοί στρατιωτικοί ή σύμβουλοι πληροφοριών και ιδιωτικό προσωπικό έχουν αποδειχθεί αναποτελεσματικοί υπό το φως των πρόσφατων εξελίξεων.

Ως αποτέλεσμα, οι χώρες του Κόλπου αναζητούν τώρα προσωπικό από μουσουλμανικές χώρες, όπως το Πακιστάν, η Αίγυπτος και άλλες, ενώ οι περισσότερες θέσεις που θα «ανοίξουν» στην Ευρώπη θα είναι για μηχανικούς και ειδικούς συστημάτων.

Πρώτη προτεραιότητα η άμυνα

«Η πρώτη τους προτεραιότητα είναι η άμυνα», ανέφερε η πηγή, προσθέτοντας ότι οι χώρες του Κόλπου έχουν συνειδητοποιήσει σοβαρά τις συστημικές αδυναμίες τους.

«Η δεύτερη προτεραιότητά τους είναι η υλικοτεχνική υποστήριξη και η διατήρηση του δομικού στοιχείου της αεροπορικής ισχύος μαζί με έναν περιορισμένο αριθμό πιλότων με επιχειρησιακή εμπειρία», τόνισε η ίδια πηγή.

Και οι δύο πηγές τόνισαν ότι η διαδικασία δεν αφορά τόσο την εξεύρεση άμεσης λύσης, όσο τη λήψη προληπτικών μέτρων σήμερα ενόψει πιθανών προκλήσεων στο μέλλον.
Ένα τρίτο πρόσωπο που είναι εξοικειωμένο με το θέμα ανέφερε ανώνυμα ότι οι χώρες του Κόλπου εξετάζουν επίσης δευτερεύοντα συστήματα συμβατά με τα αμερικανικά συστήματα, καθώς και τα μικρότερα συστήματα με την ονομασία «kill-web» (πλέγμα θανάτου).

Ένα σύστημα kill-web είναι ένα δίκτυο που συνδυάζει δυνατότητες πληροφοριών και πολεμικών επιχειρήσεων σε διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένων της ξηράς, της θάλασσας, του αέρα και του κυβερνοχώρου. Το σύστημα αυτό δομείται διαφορετικά από τα παραδοσιακά συστήματα αεράμυνας. Αντί για μια γραμμική διαδικασία (αισθητήρας, σκοπευτής, στόχος), το kill-web επιτρέπει σε οποιονδήποτε αισθητήρα να ενημερώνει οποιονδήποτε σκοπευτή για να χτυπήσει τον στόχο, δημιουργώντας υψηλή ανθεκτικότητα και ταχύτητα στην ανταπόκριση.

Αμερικανικό μαχητικό προσγειώνεται στο αεροπλανοφόρο Αβράαμ Λίνκολν

Δεν αμφισβητείται η αμερικανική αμυντική «ομπρέλα» αλλά υπάρχουν παράπονα

Η πηγή πρόσθεσε ότι, αν και δεν αμφισβητείται απαραίτητα η αποτελεσματικότητα της αμερικανικής προστατευτικής «ομπρέλας», υπάρχουν παράπονα σχετικά με το εύρος της προστασίας των Αμερικανών.

«Το προσωπικό που αναζητείται αναμένεται να είναι συμβατό με αυτό το πλαίσιο. Η εκπαίδευση κάποιου από το μηδέν για να φτάσει στο επίπεδο που απαιτείται για αυτά τα συστήματα είναι πολύ χρονοβόρα και πολύ δαπανηρή, και είναι σαφές ότι αυτές οι χώρες δεν έχουν τόσο χρόνο», δήλωσε η δεύτερη πηγή.

Και πρόσθεσε: «Ως εκ τούτου, έχει ήδη ξεκινήσει η αναζήτηση προσωπικού που έχει εργαστεί στο παρελθόν ή εργάζεται επί του παρόντος με τέτοια συστήματα και που μπορεί να υποβληθεί σε βραχυπρόθεσμη εκπαίδευση βελτίωσης».

Η πηγή επέκρινε τις χώρες του Κόλπου για την υπερβολική εμπιστοσύνη που έδειξαν στους Αμερικανούς και Βρετανούς συμβούλους και τα συστήματα τους και για την επιχειρησιακή αδιαφορία που επέδειξαν. «Πίστευαν ότι ήταν απόλυτα ασφαλείς. Δεν δέχονταν καμία κριτική σχετικά με αυτό το θέμα. Απέρριψαν δεκάδες προτάσεις. Τώρα, τα τηλέφωνά μας δεν σταματούν να χτυπούν», είπε η πηγή.

