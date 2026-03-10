Σοφία Χρηστίδου: «Της πέταγαν βιβλία οι μαθητές» - Οι καταγγελίες από το περιβάλλον της καθηγήτριας

Η εκπαιδευτικός υπέστη εγκεφαλικό και άφησε την τελευταίας της πνοή με το περιβάλλον της να κάνει λόγο για bullying μαθητών και συναδέλφων της

Σοφία Χρηστίδου: «Της πέταγαν βιβλία οι μαθητές» - Οι καταγγελίες από το περιβάλλον της καθηγήτριας
  • Η καθηγήτρια Αγγλικών Σοφία Χρηστίδου κατέληξε μετά από αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο, ενώ υπέφερε από επαναλαμβανόμενο εκφοβισμό από μαθητές και δυσκολίες στο σχολικό περιβάλλον.
  • Μαθητές πετούσαν βιβλία, φώναζαν και παγίδευαν την καθηγήτρια στην τάξη, ενώ η διευθύντρια αμφισβητούσε τις ικανότητές της και την προσέβαλε.
  • Η εκπαιδευτικός είχε παραπεμφθεί σε υγειονομική επιτροπή μετά από καταγγελίες για την πνευματική της ικανότητα να διδάσκει.
  • Ο σύντροφός της και η οικογένεια σκοπεύουν να ασκήσουν νομικά μέτρα κατά όσων ευθύνονται για την κατάσταση που οδήγησε στον θάνατό της.
  • Οι γονείς των μαθητών εξέφρασαν συλλυπητήρια, αλλά απορρίπτουν τις ανυπόστατες κατηγορίες κατά μαθητών και οικογενειών και προειδοποιούν για νομικές ενέργειες σε περίπτωση διασποράς ψευδών ισχυρισμών.
Η εκπαιδευτική κοινότητα της Θεσσαλονίκης θρηνεί τον ξαφνικό θάνατο καθηγήτριας Αγγλικών του 3ου Γενικού Λυκείου, Σοφίας Χρηστίδου, ενώ παράλληλα έρχονται στο φως σοβαρές καταγγελίες για εκφοβισμό και δυσκολίες στο σχολικό περιβάλλον. Η εκπαιδευτικός κατέληξε το πρωί του Σαββάτου (07.03) μετά από νοσηλεία σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας λόγω αιμορραγικού εγκεφαλικού επεισοδίου.

Σύμφωνα με μαρτυρίες συναδέλφων και φίλων, η καθηγήτρια βρισκόταν σε μια ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση, αντιμετωπίζοντας επαναλαμβανόμενα περιστατικά εκφοβισμού από μαθητές εντός της τάξης. Επιπλέον, όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, η εκπαιδευτικός είχε παραπεμφθεί σε υγειονομική επιτροπή μετά από καταγγελίες που αμφισβητούσαν την πνευματική της ικανότητα να ασκεί το διδακτικό της έργο.

Ο σύντροφός της, μιλώντας στο Star, περιέγραψε την εκλιπούσα ως μια εξαιρετική εκπαιδευτικό με υψηλή ακαδημαϊκή κατάρτιση και ήθος. Τόνισε ότι η οικογένεια και εκείνος σκοπεύουν να ασκήσουν νομικά μέτρα κατά όσων ευθύνονται για την κατάσταση που οδήγησε στην τραγωδία.

«Το πρόβλημα δεν περιορίζεται στους μαθητές, αλλά επεκτείνεται και στις σχολικές διοικήσεις», ανέφερε, υπογραμμίζοντας τις επιδόσεις και την πολυγλωσσία της καθηγήτριας, η οποία γνώριζε αγγλικά, γερμανικά, γαλλικά και ιταλικά και ήταν ενεργή φοιτήτρια ιταλικής φιλολογίας.

Μάλιστα, στενός φίλος της καθηγήτριας περιέγραψε τις συνθήκες εκφοβισμού που εκείνη αντιμετώπιζε καθημερινά. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι μαθητές της πετούσαν βιβλία, φώναζαν δυνατά και τοποθετούσαν θρανία μπροστά στην πόρτα για να την παγιδεύσουν μέσα στην τάξη. Επιπλέον, ανέφερε ότι η διευθύντρια του σχολείου την υποτιμούσε, αμφισβητώντας την ικανότητά της και προσβάλλοντάς την.

H ανακοίνωση των γονέων των μαθητών του σχολείου

Για το περιστατικό εξέδωσαν ανακοίνωση και οι γονείς των μαθητών του 3ου ΓΕΛ Θεσσαλονίκης:

«Με αφορμή δημοσιεύσεις και αναρτήσεις που διακινούνται τις τελευταίες ώρες σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε ορισμένα μέσα ενημέρωσης, σχετικά με το θάνατο της εκπαιδευτικού που υπηρετούσε στη σχολική μονάδα του 3ου ΓΕΛ, οι γονείς μαθητών της σχολικής κοινότητας εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας προς την οικογένεια και τους οικείους της, σεβόμενοι απόλυτα το πένθος τους.

Την ίδια στιγμή ωστόσο, παρατηρείται δημόσια διακίνηση ισχυρισμών και σχολίων που επιχειρούν να αποδώσουν ευθύνες για το τραγικό αυτό γεγονός σε μαθητές, γονείς και μέλη της κοινότητας χωρίς καμία απολύτως τεκμηρίωση, οδηγώντας σε αδικαιολόγητη δημόσια στοχοποίηση ανήλικων μαθητών, των οικογενειών τους και των εκπαιδευτικών. Οι γονείς των μαθητών, σεβόμενοι πλήρως τις δύσκολες αυτές ώρες, έχουν μέχρι σήμερα επιδείξει αυτοσυγκράτηση και υπευθυνότητα στο δημόσιο λόγο.

Ωστόσο, σε περίπτωση που συνεχιστεί η διασπορά ψευδών, ανυπόστατων και συκοφαντικών ισχυρισμών που πλήττουν την προσωπικότητα και την αξιοπρέπεια των μαθητών και των οικογενειών τους, δηλώνεται ότι επιφυλάσσονται για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός τους ενώπιον των αρμόδιων αρχών. Η αποκατάσταση της αλήθειας και η απόδοση ευθυνών μπορεί να γίνει μόνο μέσω των αρμόδιων θεσμικών διαδικασιών και όχι μέσω δημόσιων και ψευδών κατηγοριών. Οι γονείς και τα μέλη της σχολικής κοινότητας επιφυλάσσονται για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός τους για την προστασία των μαθητών, των καθηγητών και των οικογενειών αυτών από ψευδείς, συκοφαντικές και προσβλητικές αναφορές».

Τα συλλυπητήρια του ΠΑΣΥΔ

Ανακοίνωση για το θάνατο της εκπαιδευτικού εξέδωσε ο Πανελλήνιος Σύλλογος Διδακτόρων Δημοσίου (ΠΑΣΥΔ) όπου εκφράζει τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια της Δρ. Σοφίας Χρηστίδου, κάνοντας λόγο για μια διακεκριμένη επιστήμονα και εκπαιδευτικό με σημαντική προσφορά στον χώρο της εκπαίδευσης, της γλωσσολογίας και της μεταφρασεολογίας.

Η Δρ. Σοφία Χρηστίδου σπούδασε Αγγλική Γλώσσα και Φιλολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (1992) και υπήρξε Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. Ήταν επίσης Διδάκτωρ στη Μεταφρασιολογία του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και κάτοχος τριών μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών στους τομείς της μεταφρασεολογίας, της εκπαιδευτικής διοίκησης και της γενικής διοίκησης.

Με πολυετή εμπειρία στην εκπαίδευση, δίδαξε την αγγλική γλώσσα σε όλες τις βαθμίδες της δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης, στην επαγγελματική κατάρτιση και στην επιμόρφωση ενηλίκων. Παράλληλα, ανέπτυξε σημαντικό διδακτικό και επιστημονικό έργο σε πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας, μεταξύ των οποίων το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος, καθώς και σε εκπαιδευτικές δομές του δημόσιου τομέα.

Η επιστημονική της δραστηριότητα περιλαμβάνει πλήθος δημοσιεύσεων και ανακοινώσεων σε διεθνή συνέδρια και επιστημονικά περιοδικά, ενώ υπήρξε συγγραφέας σημαντικών επιστημονικών έργων στους τομείς της μετάφρασης, της ορολογίας και της γλωσσολογίας.

Μεταξύ των συγγραφικών της έργων συγκαταλέγονται:

    • Αγγλοελληνικό Λεξικό Τηλεπικοινωνιακών Όρων (Επιστημονικές Εκδόσεις Τζιόλα)
    • Αγγλοελληνικό Λεξικό Καλλιτεχνικών Όρων (Επιστημονικές Εκδόσεις Τζιόλα)
    • Σταυροδρόμι στη Συμβολή Μετάφρασης – Μεταφρασεολογίας, Γλωσσολογίας, Ορολογίας και Τηλεπικοινωνιών
    • Ιστορία της Μετάφρασης (Μονογραφία)

Η απώλειά της αφήνει ένα σημαντικό κενό στην εκπαιδευτική και επιστημονική κοινότητα. Η πορεία της χαρακτηρίστηκε από αφοσίωση στη γνώση, την εκπαίδευση και την επιστημονική έρευνα.

Ο ΠΑΣΥΔ εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους της.

Με σεβασμό και εκτίμηση,

το Δ.Σ. του Σωματείου ΠΑΣΥΔ

    • Ο Πρόεδρος: Δρ. Ιωάννης Χ. Λαμπρόπουλος
    • Ο Αντιπρόεδρος: Δρ. Γεώργιος Τριανταφύλλου
    • Η Γραμματέας: Δρ. Μαρία Κολτσίδα
    • Η Ταμίας: Δρ. Ευγενία Παγάνη
  • Το μέλος: Δρ. Νικόλαος Βουδρισλή

