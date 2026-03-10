Βουλή: Σήμερα στην Ολομέλεια η συζήτηση για το πόρισμα της εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Για σήμερα Τρίτη, προσδιορίστηκε η συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής με αντικείμενο το πόρισμα της Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, η οποία κυριάρχησε στην επικαιρότητα τους προηγούμενους μήνες.



Η συζήτηση θα διεξαχθεί με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 137 του Κανονισμού της Βουλής, δηλαδή με τη διαδικασία γενίκευσης της συζήτησης για τις επερωτήσεις, το οποίο προβλέπει ότι ολοκληρώνεται υποχρεωτικά μέσα σε δύο, το ανώτερο, συνεδριάσεις.

Παρέμβαση Πολάκη ενόψει συζήτησης

Αργά χθες το βράδυ μάλιστα, ενόψει της συζήτησης στη Βουλή, ο Παύλος Πολάκης με την ιδιότητα του Τομεάρχη Διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ, εξέδωσε κοινή ανακοίνωση με το Τμήμα Διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ, σχολιάζοντας ότι «στέλνουμε τα χαιρετίσματά μας στην κυβερνητική πλειοψηφία».



Στην ανακοίνωση κάνουν λόγο για εμπλοκή του βουλευτή Ζακύνθου της ΝΔ Διονύση Ακτύπη στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ μάλιστα, ο ίδιος είναι και μέλος της αρμόδιας Εξεταστικής.



Στην ανακοίνωση κατηγορούν τον κ. Ακτύπη ότι κτηνοτρόφος της περιφέρειάς του, ο οποίος συνδέεται συγγενικά με τον ίδιο, έλαβε ενισχύσεις για το 2023 και 2024 ύψους άνω των 56.000 ευρώ, σχολιάζοντας ότι κατά μέσο όρο η ετήσια επιδότηση που λάμβαναν αγρότες της Ζακύνθου ήταν της τάξης των 3.000 ευρώ.