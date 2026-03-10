Μεγάλο «δώρο» Τραμπ σε Ερντογάν με την Halk bank - Πώς σχετίζεται με το Ιράν

Η υπόθεση θεωρείται εδώ και καιρό σημείο έντασης στις σχέσεις ΗΠΑ-Τουρκίας.

Μάνος Χατζηγιάννης

Πολύ σημαντικό... δώρο προσέφερε η αμερικανική κυβέρνηση στην Τουρκία.

Το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης της Τουρκίας κατέληξε σε συμφωνία με την Halkbank σχετικά με την «αναβολή της δίωξης». Όταν τα μέρη υπογράψουν τη συμφωνία, η υπόθεση θα αποσυρθεί.

Η Halkbank αποφάσισε να υπογράψει μια DPA με την εισαγγελία για να διευθετήσει την ποινική υπόθεση, που βρίσκεται σε εξέλιξη στις ΗΠΑ από το 2019, μέσω μιας συμφωνίας παραδοχής ενοχής. Η τράπεζα δεν θα παραδεχτεί την ενοχή της και δεν θα πληρώσει πρόστιμο. Το OFAC έχει επίσης κλείσει τη διοικητική διαδικασία.

Μετά την έκθεση συμμόρφωσης, η υπόθεση θα αποσυρθεί με την έγκριση του δικαστηρίου. Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να συμβάλει θετικά στις εξωτερικές πηγές, στο δίκτυο ανταποκριτών και στη διεθνή πρόσβαση.

Η κρατική τράπεζα της Τουρκίας Halkbank κατέληξε σε συμφωνία με τους εισαγγελείς των ΗΠΑ για την επίλυση μιας μακροχρόνιας υπόθεσης σχετικά με φερόμενες παραβιάσεις των κυρώσεων κατά του Ιράν.

Σύμφωνα με τη συμφωνία, η τράπεζα θα αποφύγει ποινικές διώξεις, αλλά θα πρέπει να σταματήσει τις συναλλαγές που σχετίζονται με το Ιράν και να αποδεχτεί την εξωτερική παρακολούθηση της συμμόρφωσης.

hak-bank.jpg

To περασμένο φθινόπωρο το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ αρνήθηκε το αίτημα της έφεσηςπου είχε ασκήσει η Halkbank για να τερματιστεί η δίκη σχετικά με τις κατηγορίες που εμπλέκεται η τουρκική τράπεζα, για απάτη, ξέπλυμα χρήματος και συνωμοσία, προκειμένου το Ιράν να ξεπεράσει τις αμερικανικές κυρώσεις.

Το Ανώτατο Δικαστήριο απέρριψε την έφεση της Halkbank κατά της απόφασης του κατώτερου δικαστηρίου και επέτρεψε την εκδίκαση της αγωγής που είχε καταθέσει το γραφείο του ομοσπονδιακού εισαγγελέα στο Μανχάταν το 2019.

Το δικαστήριο εξέτασε προηγουμένως παρόμοια έφεση το 2023 και απέρριψε την υπεράσπιση της τράπεζας περί «κυρίαρχης ασυλίας».

Οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς των ΗΠΑ κατηγορούν την Halkbank ότι χρησιμοποιεί συστήματα μεταφοράς χρημάτων και εικονικές εταιρείες για να παρακάμψει τις κυρώσεις κατά του Ιράν.

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, η τράπεζα μετέφερε κρυφά περίπου 20 δισεκατομμύρια δολάρια σε περιορισμένα κεφάλαια μέσω ενός πολύπλοκου δικτύου που λειτουργούσε μέσω του Ιράν, της Τουρκίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Το κατηγορητήριο ισχυρίζεται ότι η Halkbank χρησιμοποίησε τα έσοδα του Ιράν από το πετρέλαιο προς όφελός της, μετατρέποντάς τα σε χρυσό και μετρητά, και επίσης κανόνισε πλαστές αποστολές τροφίμων για να νομιμοποιήσει αυτές τις συναλλαγές.

Η υπόθεση θεωρείται εδώ και καιρό σημείο έντασης στις σχέσεις ΗΠΑ-Τουρκίας.

