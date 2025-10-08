Τουρκία: Πρόταση συμβιβασμού με τις ΗΠΑ για τη Halkbank ύψους 100 εκατ. δολαρίων

Η Τουρκία παρουσίασε στον Λευκό Οίκο τον περασμένο μήνα την ιδέα για διακανονισμό με την Halkbank ύψους 100 εκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με πηγές

Newsbomb

Τουρκία: Πρόταση συμβιβασμού με τις ΗΠΑ για τη Halkbank ύψους 100 εκατ. δολαρίων
Google Maps
ΚΟΣΜΟΣ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Tούρκοι αξιωματούχοι πρότειναν να διευθετηθεί μια αμερικανική δικαστική υπόθεση εναντίον της κρατικής τράπεζας Halkbank για περίπου 100 εκατομμύρια δολάρια κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης μεταξύ του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Τούρκου προέδρου Ταγίπ Ερντογάν στο Λευκό Οίκο τον περασμένο μήνα, σύμφωνα με δύο πηγές που μίλησαν στο Reuters.

Σύμφωνα με την πρόταση που συζητήθηκε, η οποία περιελάμβανε πρόσθετους όρους, η τράπεζα δεν θα παραδεχόταν την ενοχή της στην υπόθεση - μια βασική προτεραιότητα για την Άγκυρα - ανέφεραν οι πηγές που γνωρίζουν τις συνομιλίες. Η Halkbank αντιμετωπίζει κατηγορίες για απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και συνωμοσία στις Ηνωμένες Πολιτείες, για την υποτιθέμενη βοήθεια που παρείχε στο Ιράν να αποφύγει τις οικονομικές κυρώσεις των ΗΠΑ σχετικά με το πυρηνικό του πρόγραμμα. Η τράπεζα έχει δηλώσει αθώα.

Οποιοσδήποτε διακανονισμός θα μπορούσε να ενισχύσει τις προσπάθειες της Άγκυρας να αποκαταστήσει τις σχέσεις της με την Ουάσιγκτον, οι οποίες υπονομεύθηκαν από την απόφαση της Τουρκίας να αγοράσει πυραυλικά συστήματα S-400 από τη Ρωσία το 2019, κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Τραμπ.

Οι ΗΠΑ ακύρωσαν την προγραμματισμένη πώληση μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία ως απάντηση και την απέκλεισαν από ένα κοινό πρόγραμμα παραγωγής για τα αεροσκάφη. Επέβαλαν επίσης κυρώσεις στον κορυφαίο οργανισμό προμηθειών άμυνας της Τουρκίας. Η υπόθεση κατά της Halkbank ασκήθηκε αργότερα εκείνο το έτος.

Οι διμερείς σχέσεις μεταξύ των δύο συμμάχων στο ΝΑΤΟ βελτιώνονται τώρα, εν μέρει λόγω των φιλικών προσωπικών δεσμών των δύο ηγετών, αν και η επίσημη επίσκεψη δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την άμεση έγκριση του Τραμπ για την άρση των αμερικανικών κυρώσεων και την αγορά των F-35, όπως ήλπιζε η Τουρκία.

Το Reuters δεν μπόρεσε να προσδιορίσει ποιες συγκεκριμένες προϋποθέσεις συζητήθηκαν στο πλαίσιο των συνομιλιών του περασμένου μήνα στο Λευκό Οίκο σχετικά με μια πιθανή συμφωνία για την Halkbank. Επίσης δεν ήταν σαφές πώς αντέδρασε η αμερικανική πλευρά στην τουρκική πρόταση ή αν οι συζητήσεις συνεχίστηκαν μετά τη συνάντηση, η οποία πραγματοποιήθηκε μεταξύ του Τραμπ, του Ερντογάν και των κορυφαίων γραμματέων και υπουργών τους.

«Χαστούκι» από τις ΗΠΑ στην Άγκυρα

Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ αρνήθηκε να εκδικάσει την τελευταία έφεση της Halkbank τη Δευτέρα, επικυρώνοντας την απόφαση κατώτερου δικαστηρίου ότι η ποινική υπόθεση της αμερικανικής κυβέρνησης πρέπει να προχωρήσει. Η απόφαση προκάλεσε πτώση 10% στις μετοχές της Halkbank και, εκτός εάν επιτευχθεί συμβιβασμός, ανοίγει τον δρόμο για πιθανή δίκη, αν και η τράπεζα δήλωσε ότι καταβάλλονται προσπάθειες για την εξεύρεση λύσης.

«Οι πρωτοβουλίες για την εξεύρεση νομικής βάσης συμφιλίωσης στο πλαίσιο των συμφωνιών μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Τουρκίας συνεχίζονται επίσης σε θετική κατεύθυνση», δήλωσε η τράπεζα μετά την απόφαση. Ο Ερντογάν, καθισμένος δίπλα στον Τραμπ μετά την άφιξή του στην πρώτη δεξίωση στον Λευκό Οίκο μετά από έξι χρόνια, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι θα συζητήσουν για την Halkbank, μεταξύ άλλων θεμάτων. Προηγουμένως είχε χαρακτηρίσει τις κατηγορίες «παράνομες» και «άσχημες».

Η Γκονούλ Τολ, διευθύντρια του τουρκικού προγράμματος του Ινστιτούτου Μέσης Ανατολής με έδρα την Ουάσινγκτον, είχε επισημάνει την πιθανότητα επιβολής προστίμου 100 εκατομμυρίων δολαρίων στο Χ λίγο μετά τη συνάντηση στον Λευκό Οίκο, χαρακτηρίζοντάς την ως πιθανό «συγκεκριμένο βήμα» σε κατά τα άλλα ανάμεικτες συνομιλίες. Η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου «δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ Άγκυρας και Ουάσινγκτον», έγραψε στο X τη Δευτέρα. «Τα δικαστήρια μπορούν να παραχωρήσουν στην κυβέρνηση το δικαίωμα να αποφασίζει για υποθέσεις που αφορούν την εξωτερική πολιτική, όπως αυτή»

Αμερικανοί εισαγγελείς κατηγόρησαν την Halkbank ότι χρησιμοποίησε χρηματοδότες και εταιρείες-βιτρίνα στο Ιράν, την Τουρκία και τα ΗΑΕ για να βοηθήσει το Ιράν να αποφύγει τις κυρώσεις των ΗΠΑ. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η Halkbank μετέφερε κρυφά 20 δισεκατομμύρια δολάρια σε περιορισμένα κεφάλαια, μετέτρεψε έσοδα από το πετρέλαιο σε χρυσό και μετρητά προς όφελος των ιρανικών συμφερόντων και κατέγραψε πλαστές αποστολές τροφίμων για να δικαιολογήσει τις μεταφορές εσόδων από το πετρέλαιο.

Στην έφεσή της στο Ανώτατο Δικαστήριο, η Halkbank είχε υποστηρίξει ότι, ως τουρκική κρατική οντότητα, θα πρέπει να έχει ασυλία από νομικές ενέργειες σε δικαστήρια άλλης χώρας. Ορισμένοι αναλυτές έχουν υποθέσει ότι οποιοσδήποτε διακανονισμός θα μπορούσε να είναι υψηλότερος από τα 100 εκατομμύρια δολάρια που, σύμφωνα με τις πηγές, είχαν κατατεθεί στον Λευκό Οίκο.

Μεταξύ 2009 και 2015, οκτώ ευρωπαϊκές τράπεζες - συμπεριλαμβανομένων των HSBC, BNP Paribas, Standard Chartered και Credit Suisse - τιμωρήθηκαν με πρόστιμο άνω των 14 δισεκατομμυρίων δολαρίων, μεταξύ άλλων αδικημάτων, για παραβίαση διαφόρων προγραμμάτων κυρώσεων των ΗΠΑ. Η γαλλική BNP Paribas συμφώνησε να καταβάλει σχεδόν 9 δισεκατομμύρια δολάρια για να διευθετήσει τις κατηγορίες ότι παραβίασε τις κυρώσεις των ΗΠΑ κατά του Σουδάν, της Κούβας και του Ιράν. Η τράπεζα είχε δηλώσει ένοχη.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:17ΕΛΛΑΔΑ

Jacky.O.: Από το «Ρόδα Τσάντα και Κοπάνα» στην έκρηξη βόμβας - Ποια είναι η θρυλική ντισκοτέκ της οδού Μιχαλακοπούλου

08:13ΚΟΣΜΟΣ

Πυρετός διαβουλεύσεων για τη Γάζα: Γουίτκοφ, Κούσνερ στην Αίγυπτο - Τα πέντε βασικά σημεία των διαπραγματεύσεων

08:08ΚΟΣΜΟΣ

Οι πεινασμένοι Βορειοκορεάτες του Κιμ Γιονγκ Ουν «μαγειρεύουν τίγρεις και ασβούς» από απόγνωση

08:00ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Πώς να απενεργοποιήσεις την κοινοποίηση της τοποθεσίας σου στο Instagram

07:56ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Έρχονται τα drones που καταγράφουν πινακίδες κυκλοφορίας

07:46ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιατί ενώνονται σήμερα Μητσοτάκης, Καραμανλής και Σαμαράς - Η συνάντηση για το βιβλίο Στυλιανίδη και οι «πληγές»

07:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Τα νέα εφάπαξ σε 35 ταμεία - Αναλυτικοί πίνακες

07:43ΚΟΣΜΟΣ

Άγκυρα: Πρόταση συμβιβασμού με τις ΗΠΑ για τη Halkbank ύψους 100 εκατ. δολαρίων - Kλειδι για τις αμερικανοτουρκικές σχέσεις

07:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πολική εισβολή σε Ευρώπη και Ελλάδα «βλέπουν» οι Ιταλοί - Η ημερομηνία... ορόσημο

07:36ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Τετάρτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:22ΕΛΛΑΔΑ

Πάνος Ρούτσι: Σταμάτησε την απεργία πείνας και κάλεσε σε συγκέντρωση στο Σύνταγμα

07:22ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέο voucher έως 800 ευρώ τον μήνα – Οι δικαιούχοι και οι προϋποθέσεις του προγράμματος

07:10ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Νοεμβρίου 2025: Οι οριστικές ημερομηνίες πληρωμής για τους συνταξιούχους όλων των Ταμείων

06:58ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Τετάρτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:52ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συνταξιούχοι: Ποιοι θα λάβουν το επίδομα των 250 ευρώ και ποιοι δεν θα το λάβουν

06:44ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Τετάρτη 8 Οκτωβρίου

06:32LIFESTYLE

Τρεις κωμωδίες προσγειώνονται στην TV

06:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Έκρηξη» γονικών παροχών: Άνοδος 11% λόγω του αφορολόγητου ορίου των 800.000 ευρώ

06:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ασκήσεις ψυχραιμίας στην Κουμουνδούρου ενόψει της καταιγίδας των δημοσκοπήσεων

06:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πετρέλαιο θέρμανσης: Πότε ξεκινά να διατίθεται - Πού θα κυμανθούν οι τιμές στα νησιά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε θα χιονίσει στην Ελλάδα - Τι δείχνει η μακροπρόθεσμη πρόβλεψη

15:22ΚΟΣΜΟΣ

Έρχεται το υπερόπλο μαχητικό αεροσκάφος F-47 - Θα τελειώνει τους πολέμους πριν καν ξεκινήσουν

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα: «Κλείδωσαν» τα χαρακτηριστικά του δράστη - Τα τελευταία λόγια των θυμάτων

07:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πολική εισβολή σε Ευρώπη και Ελλάδα «βλέπουν» οι Ιταλοί - Η ημερομηνία... ορόσημο

06:52ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συνταξιούχοι: Ποιοι θα λάβουν το επίδομα των 250 ευρώ και ποιοι δεν θα το λάβουν

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Ιλίσια: Τα ευρήματα θα δώσουν τις απαντήσεις για την έκρηξη στη γνωστή ντισκοτέκ της Μιχαλακοπούλου

07:22ΕΛΛΑΔΑ

Πάνος Ρούτσι: Σταμάτησε την απεργία πείνας και κάλεσε σε συγκέντρωση στο Σύνταγμα

08:08ΚΟΣΜΟΣ

Οι πεινασμένοι Βορειοκορεάτες του Κιμ Γιονγκ Ουν «μαγειρεύουν τίγρεις και ασβούς» από απόγνωση

12:55ΚΟΣΜΟΣ

Απαγωγή, βασανιστήρια, βιασμός και φόνος: Το ζευγάρι serial killers που σόκαρε τη Σκωτία

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 8 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

20:21ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Με χειροπέδες ο 15χρονος θετός γιος της Δημάρχου που μαχαιρώθηκε - Άκουγαν ουρλιαχτά οι γείτονες

13:58ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλειδώνει» διαδοχικές κακοκαιρίες το ECMWF - Πότε γίνεται το ξεκίνημα

07:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Τα νέα εφάπαξ σε 35 ταμεία - Αναλυτικοί πίνακες

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Άγριος εφιάλτης για 85χρονη στην Αιτωλοακαρνανία: Ξυλοκοπήθηκε ανελέητα για 100 ευρώ

06:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πετρέλαιο θέρμανσης: Πότε ξεκινά να διατίθεται - Πού θα κυμανθούν οι τιμές στα νησιά

07:46ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιατί ενώνονται σήμερα Μητσοτάκης, Καραμανλής και Σαμαράς - Η συνάντηση για το βιβλίο Στυλιανίδη και οι «πληγές»

15:31ΚΟΣΜΟΣ

Η πλουσιότερη χώρα στην Ευρώπη ζητάει εργαζόμενους: Οι μισθοί φτάνουν και τις 8.000 ευρώ

08:04ΚΑΙΡΟΣ

Επιστήμονας προειδοποιεί: Το Βόρειο Ρεύμα του Ατλαντικού καταρρέει - Απειλεί να ρίξει την Ευρώπη σε μια «Μικρή Εποχή Παγετώνων»

16:14ΚΟΣΜΟΣ

Είναι επίσημο: Ο Πάπας Λέων στην Τουρκία για τα 1700 χρόνια από τη Σύνοδο της Νίκαιας - Ολοταχώς για Κοινό Πάσχα Ορθοδόξων και Καθολικών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ