Τραγωδία στα Βαρδούσια: Έμπειρος ορειβάτης από την Ηλεία και δασκάλα από τα Τρίκαλα, 2 από τα θύματα

Τέσσερις ορειβάτες εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους στα Βαρδούσια Όρη, στην ορεινή Φωκίδα, έπειτα από χιονοστιβάδα που σημειώθηκε σε δύσβατο σημείο της περιοχής. Πρόκειται για τρεις άνδρες και μία γυναίκα, οι οποίοι δεν κατάφεραν να ξεφύγουν από τη μάζα χιονιού που τους καταπλάκωσε.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.news, μεταξύ των θυμάτων είναι ο Θανάσης Κολοτούρος, έμπειρος ορειβάτης από την Πάτρα, με καταγωγή από τα Λεχαινά Ηλείας, ο οποίος είχε στο ενεργητικό του πολλές αναβάσεις, ακόμη και σε ιδιαίτερα απαιτητικές διαδρομές. Παρά την εμπειρία του, οι ακραίες καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή αποδείχθηκαν μοιραίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του trikalaola.gr, η γυναίκα που ήταν μαζί τους, ήταν η 31χρονη δασκάλα Θ.Κ. με καταγωγή από χωριό του δήμου Τρικκαίων. Ο πατέρας της, Σ.Κ., γνωστός στην τοπική κοινωνία, απαρηγόρητος, έμαθε τη δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων, ότι μεταξύ των άτυχων ορειβατών που βρέθηκαν χωρίς αισθήσεις κάτω από τη χιονοστιβάδα στα Βαρδούσια όρη στη Φωκίδα, ήταν και η κόρη του.

Εκτός αποστολής την τελευταία στιγμή φίλος των ορειβατών

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην ίδια εξόρμηση επρόκειτο να συμμετάσχει και γνωστός ορειβάτης από τον Πύργο Ηλείας, φίλος του Θανάση Κολοτούρου, ο οποίος τελικά δεν ακολούθησε την ομάδα λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων. Ο ίδιος ήταν εκείνος που ειδοποίησε τις Αρχές, όταν οι φίλοι του δεν έδωσαν σημεία ζωής.

Το χρονικό της τραγωδίας

Οι τέσσερις ορειβάτες είχαν αναχωρήσει το πρωί της Πέμπτης 25 Δεκεμβρίου από το χωριό Αθανάσιος Διάκος, με στόχο να ακολουθήσουν ορεινή διαδρομή σε δύσβατο σημείο των Βαρδουσίων. Από εκείνη τη στιγμή δεν έδωσαν σημεία ζωής, γεγονός που κινητοποίησε τις Αρχές.

Νωρίτερα, οι διασώστες εντόπισαν το όχημά τους στην περιοχή Αθανάσιος Διάκος, ενώ στην επιχείρηση συμμετείχαν 30 πυροσβέστες, με τις ορειβατικές ομάδες της 1ης, 6ης, 7ης και 8ης ΕΜΑΚ,καθώς και drone που ερευνούσε από αέρος δύσβατα σημεία.

Πιθανώς να αποπροσανατολίστηκαν οι ορειβάτες

Είναι πιθανό οι τέσσερις ορειβάτες που σκοτώθηκαν στα Βαρδούσια ανήμερα Χριστούγεννα να αποπροσανατολίστηκαν λόγω των έντονων καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν στο βουνό, εκτιμά ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας. «Τέσσερις συνάνθρωποί μας ξεκίνησαν για ορειβασία στην περιοχή των Βαρδουσίων. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες των ντόπιων και τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, φαίνεται πως αποπροσανατολίστηκαν», ανέφερε ο κ. Τσίγκας, μιλώντας στην ΕΡΤ.

Το υψόμετρο, το έντονο ανάγλυφο της περιοχής και οι καιρικές συνθήκες πιθανότατα έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην τραγωδία, όπως εκτιμά ο ίδιος: «Οι συνθήκες λόγω υψομέτρου και έντονου ανάγλυφου ενδεχομένως τους ανάγκασαν να χάσουν τον προσανατολισμό τους».

«Η ορατότητα ήταν πολύ χαμηλή, υπήρχε πάρα πολύ χιόνι και ενδεχομένως χιονοθύελλα επηρέασε τη διαδρομή που ακολούθησαν», συμπλήρωσε, ενώ επισημαίνει ότι το φρέσκο χιόνι και οι ισχυροί άνεμοι ενδέχεται να μετακίνησαν μεγάλες ποσότητες χιονιού: «Κάποιος άνεμος μπορεί να οδήγησε μεγάλο όγκο χιονιού στο σημείο όπου τελικά εντοπίστηκαν».

Aναφορικά με το εάν ήταν έμπειροι ορειβάτες, σημείωσε ότι ορισμένοι από τους τέσσερις είχαν ανέβει παλαιότερα στην κορυφή, ωστόσο το χιόνι που είχε πέσει είχε κάνει πολύ δύσκολο το να βρουν τα μονοπάτια. «Υπήρχαν και κάποιες καλύβες, αλλά δεν εντοπίστηκαν εκεί. Στη συνέχεια με τη βοήθεια των drones, του ελικοπτέρου, αλλά και έμπειρων συναδέλφων από τρείς ορειβατικές ομάδες και από τέσσερις ΕΜΑΚ μπορέσαμε να τους εντοπίσουμε», είπε ο κ. Τσίγκας.

Αρχικά, υπήρχαν ελπίδες ότι οι ορειβάτες είχαν καταφέρει να βρουν καταφύγιο, ωστόσο οι έρευνες κατέληξαν στον τραγικό εντοπισμό τους, θαμμένων στο χιόνι.

