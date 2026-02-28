Τραγωδία στην Καλαμάτα: Φορτηγό παρέσυρε και σκότωσε ηλικιωμένη

Ένα σοβαρό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου 28 Φεβρουαρίου 2026 στην περιοχή Ράχη της Καλαμάτας, με θύμα μια 94χρονη γυναίκα.

Το περιστατικό συνέβη περίπου στις 12:45, όταν η ηλικιωμένη επιχείρησε να διασχίσει το δρόμο και παρασύρθηκε από όχημα που εκτελούσε εργασίες σε κοντινή οικοδομή.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το messinialive, το φορτηγό που εμπλέκεται στο τροχαίο βρισκόταν σε εργοτάξιο και ο 29χρονος οδηγός του έκανε όπισθεν.

Κατά τη διάρκεια αυτής της κίνησης, δεν αντιλήφθηκε την παρουσία της 94χρονης γυναίκας, με αποτέλεσμα να την παρασύρει. Η σύγκρουση ήταν μοιραία, καθώς η ηλικιωμένη τραυματίστηκε θανάσιμα στο σημείο.

Άμεσα κλήθηκε ασθενοφόρο από το ΕΚΑΒ, το οποίο έφτασε γρήγορα στον τόπο του ατυχήματος. Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες των διασωστών, η γυναίκα είχε καταλήξει επί τόπου, πριν μπορέσει να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Η Τροχαία Καλαμάτας έχει αναλάβει τη διερεύνηση των συνθηκών που οδήγησαν στο δυστύχημα.

Ο 29χρονος οδηγός του φορτηγού συνελήφθη και αναμένεται να δώσει κατάθεση στις αρμόδιες αρχές. Η προανάκριση επικεντρώνεται στην αξιολόγηση των ευθυνών και στην εξακρίβωση αν τηρήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας στο εργοτάξιο.