Βόρεια Ελλάδα: Συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών

Στην εξάρθρωση εγκληματικής ομάδας διακίνησης ναρκωτικών προχώρησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σερρών. Το «κουβάρι» άρχισε να ξετυλίγεται όταν δύο αλλοδαποί συνελήφθησαν χθες στη Θεσσαλονίκη για διακίνηση και κατοχή ναρκωτικών ουσιών.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση των Αρχών, από την έρευνα των αστυνομικών προέκυψε ότι οι δύο άνδρες, οι οποίοι εντοπίστηκαν τη στιγμή που επιχειρούσαν να πουλήσουν ποσότητες ναρκωτικών, είναι μέλη εγκληματικής ομάδας διακίνησής τους.

Στην κατοχή τους, αλλά και σε έρευνες που έγιναν στις οικίες τους, βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν 13 κιλά και πάνω από 890 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, 111,5 γραμμάρια κοκαΐνης, μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας, τρία κινητά τηλέφωνα και το χρηματικό ποσό των 11.000 ευρώ. Κατασχέθηκαν επίσης τρία οχήματα που χρησιμοποιούσαν για την μεταφορά των ναρκωτικών ουσιών.

Ο συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.