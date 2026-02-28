Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Επικοινωνία Μητσοτάκη με τον Εμίρη του Κατάρ και τον πρόεδρο των ΗΑΕ

Οι ανησυχητικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή μετά την επίθεση ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν, και τα αντίποινα της Τεχεράνης σε πλήθος χωρών της περιοχής, έχουν θέσει σε επιφυλακή και την ελληνική κυβέρνηση.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος συγκάλεσε έκτακτη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ, επικοινώνησε νωρίτερα το Σάββατο με τον Εμίρη του Κατάρ, σεΐχη Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ Θάνι και τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Ζαγιέντ Αλ Ναϊνάν.

Κατά τη διάρκεια των επικοινωνιών, συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στο Ιράν και στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και η κατάσταση ασφαλείας.