Άρης Σερβετάλης: Επιστρέφει στο MEGA ως Άγιος Ιωσήφ

Αποτελεί έναν από τους πιο καταξιωμένους και ταλαντούχους ηθοποιούς της θεατρικής σκηνής της χώρας, με επιτυχημένη παρουσία και στον κόσμο της τηλεόρασης. Ο Άρης Σερβετάλης, ο οποίος από επιλογή είχε απομακρυνθεί για δεκαετίες από την Tv, επιστρέφει στη συχνότητα του MEGA για να αφήσει εποχή.

Ο ηθοποιός θα πρωταγωνιστήσει στη νέα σειρά του MEGA, που θα αφορά στον βίο του Άγιου Ιωσήφ του Ησυχαστή και θα φέρει την υπογραφή του Γιώργου Τσιάκκα. O σεναριογράφος και δημιουργός είχε καθηλώσει με την θρησκευτική σειρά «Άγιος Παΐσιος - Από τα Φάρασα στον Ουρανό», επίσης, στο Μεγάλο κανάλι.

https://www.instagram.com/p/DREdQ_3gpJP/

Η σειρά θα αποτελείται από 12 επεισόδια και πρόκειται για μία μεγάλη και σπουδαία παραγωγή, που αναμένεται να συγκινήσει το κοινό. Οι Πυγμαλίων Δαδακαρίδης και Νίκος Γκέλια θα βρίσκονται στο καστ, ενώ -σύμφωνα με τα όσα ειπώθηκαν στην εκπομπή «Ώρα για ψυχαγωγία»- τα γυρίσματα αναμένεται να ξεκινήσουν μετά το Πάσχα, με τη σειρά να προγραμματίζεται να προβληθεί τη νέα τηλεοπτική σεζόν.

Ο Άρης Σερβετάλης, να σημειωθεί, έχει πρωταγωνιστήσει στην ταινία «Ο άνθρωπος του Θεού» ενσαρκώνοντας τον Άγιο Νεκτάριο και λαμβάνοντας διθυραμβικές κριτικές.

