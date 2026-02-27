Παύλος Τσίμας για τα παιδικά του χρόνια: «Ήταν μοναχικά, εύχομαι να μην το ζήσει κάποιος άλλος»

Για τα μοναχικά παιδιά χρόνια, τον γάμο από προξενιό και την πατρότητα, μίλησε ο Παύλος Τσίμας σε μία σπάνια κατάθεση ψυχής στην ΕΡΤ.

«Ήταν ένας γάμος από προξενιό που εξελίχθηκε σε έρωτα. Ξεκίνησα στις αρχές του 1981 και έχουν περάσει από τότε 45 χρόνια», ανέφερε ο δημοσιογράφος για τον γάμο με τη σύζυγό του.

Για τα παιδικά του χρόνια, ο Παύλος Τσίμας ανέφερε πως μεγάλωσε πολύ μοναχικά, αφού ο πατέρας του έφυγε από τη ζωή όταν εκείνος ήταν μόλις τριών ετών. «Μεγάλωσα πολύ μοναχικά γιατί ο πατέρας μου πέθανε όταν ήμουν τριών ετών. Η μητέρα μου ξαναπαντρεύτηκε πολύ αργότερα όταν είχα γίνει πια 12 ετών, οπότε όλα αυτά τα χρόνια τα πέρασα ως ένα μοναχικό παιδί», πρόσθεσε ο δημοσιογράφος.

«Γυρνώντας τώρα πίσω, δεν είναι κάτι που θα ήθελα ή θα ευχόμουν να το ζήσει και κάποιος άλλος. Δεν είναι ωραίο. Δεν ξέρω αν έγραψε κάτι μέσα μου, δεν έχω κάνει ψυχανάλυση. Σίγουρα, όμως, αυτό είναι κάτι που σε χαρακτηρίζει και σε κάνει αυτόν που είσαι», συμπλήρωσε ο Παύλος Τσίμας.

Μιλώντας για την πατρότητα, ο Παύλος Τσίμας παραδέχτηκε πως είναι το ωραιότερο πράγμα που του έχει συμβεί ποτέ: «Όταν έγινα εγώ μπαμπάς, ένιωσα τρομερά. Ήταν το ωραιότερο πράγμα που μου έχει συμβεί ποτέ, είναι ωραίο αυτό το αίσθημα».

