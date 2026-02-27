Λάρισα: Μωρό χτύπησε το κεφάλι του στο μπάνιο - Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο
Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Ελευθερίας
Συναγερμός στην πόλη της Λάρισας και συγκεκριμένα στην οδό Ελευθερίας λίγο μετά τις 9:30 μ.μ., καθώς μικρό σε ηλικία παιδί χτύπησε το κεφάλι του, καθώς έπεσε ενώ βρισκόταν στο μπάνιο του σπιτιού του.
Στο σημείο έφτασε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να το παραλάβει μέσα σε κουβέρτα, ώστε να διακομιστεί στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, με την αρωγή περιπολικών της αστυνομίας, ώστε διευκολυνθεί η άμεση κυκλοφορία. Μέχρι στιγμής είναι αδιευκρίνιστες οι συνθήκες της πτώσης.
*Με πληροφορίες από onlarissa.gr
