Λάρισα: Σοβαρό τροχαίο στη Γιάννουλη - Τραυματισμένος 40χρονος οδηγός μοτοσικλέτας

Μοτοσικλέτα και ΙΧ αυτοκίνητο συγκούστηκαν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες

Newsbomb

Λάρισα: Σοβαρό τροχαίο στη Γιάννουλη - Τραυματισμένος 40χρονος οδηγός μοτοσικλέτας
ΕΛΛΑΔΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (26/02) στη Γιάννουλη Λάρισας, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες συγκρούστηκαν μοτοσικλέτα με επιβατικό αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η σύγκρουση ήταν σφοδρή, με τον 40χρονο οδηγό της μοτοσικλέτας να τραυματίζεται. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Τροχαίας και ασθενοφόρο.

Τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται, ενώ η κυκλοφορία στο σημείο διεξάγεται με προσοχή.

*Με πληροφορίες από tirnavospress.gr

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:29ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Υποχώρησε 10ος ο Παναθηναϊκός AKTOR – Η βαθμολογία

00:25ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Με Άλκμααρ ή Τσέλιε στους «16» του Conference League | Πότε είναι η κλήρωση κι οι αγώνες

23:58ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Σοβαρό τροχαίο στη Γιάννουλη - Τραυματισμένος 40χρονος οδηγός μοτοσικλέτας

23:55ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Θέλτα – ΠΑΟΚ 1-0: Έδωσε τη μάχη του, αλλά δεν ήταν αρκετό

23:51ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Θέλτα – ΠΑΟΚ 1-0 (τελικό): Πάλεψε αλλά λύγισε στο Βίγκο

23:47ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 27 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:38ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Το καρναβάλι που άφησε άδεια τα ταμεία των επιχειρήσεων και οι αλλαγές που πρέπει να γίνουν

23:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τουρκία: Προκαλεί με νέα επιστολή κατά της Ελλάδας στον ΟΗΕ - Αθήνα: Οι ευφάνταστες τουρκικές ερμηνείες θα απαντηθούν δεόντως

23:30ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ρόδος: «Φιξάκι» κοκαΐνης και κάνναβη εντοπίστηκαν στο σπίτι 27χρονου

23:21LIFESTYLE

Pink και Carey Hart χωρίζουν έπειτα από 20 χρόνια γάμου

23:19ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Πότε είναι η κλήρωση για τους «16» του Europa League - Οι πιθανοί αντίπαλοι

23:12WHAT THE FACT

Η πρώτη γραφή στον κόσμο είναι παλαιότερη από ότι πιστεύαμε - Τι δείχνει νέα ανακάλυψη

23:03ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: 14 μήνες φυλάκιση με αναστολή στον 47χρονο που «εισέβαλε» με αυτοκίνητο σε μίνι μάρκετ

22:54ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα μοιράζει η κλήρωση της Κυριακής (1/3)

22:46ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το Instagram θα ενημερώνει τους γονείς αν παιδί τους εμφανίζει τάσεις αυτοκτονίας

22:41ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Βικτόρια Πλζεν – Παναθηναϊκός 1-1 (3-4 πεν.): Συγκλονιστική πρόκριση για το «τριφύλλι»

22:38ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Ο εντυπωσιακός καταρράκτης που «ξύπνησε» και μαγεύει τους περαστικούς

22:36ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Βικτόρια Πλζεν – Παναθηναϊκός 1-1 (4-3πεν.) (τελικό): Στους «16» το αλύγιστο «τριφύλλι»!

22:30ΚΟΣΜΟΣ

Κούβα: «Εξέγερση» στο νησί ήθελε να ξεκινήσει ένας εκ των τεσσάρων νεκρών της ανταλλαγής πυρών

22:21ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στη Λέρο με τον θάνατο 50χρονου - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τραύματα στο κεφάλι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:30ΕΛΛΑΔΑ

Αυτή είναι η παιδίατρος του νοσοκομείου Ζακύνθου που τέθηκε σε αναστολή - Απουσίαζε από τη βάρδια της

21:17ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στη Χαλκιδική: «Ήταν χωρίς κεφάλι, είδα ένα χέρι με δαχτυλίδι», λέει ο άνθρωπος που εντόπισε τη σορό

21:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λόρα: Σε τυχαίο έλεγχο την εντόπισαν οι γερμανικές Αρχές -Πώς θα γίνει η επαφή με τον πατέρα της

21:30ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE Παναθηναϊκός – Παρί: Η αναμέτρηση του Telekom Center Athens

19:08ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο ντοκουμέντο: Η στιγμή που άνδρας ψεκάζει δηλητήριο σε τρόφιμα για να σκοτώσει τους συγκατοίκους του

23:47ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 27 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

05:58ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 26 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

23:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τουρκία: Προκαλεί με νέα επιστολή κατά της Ελλάδας στον ΟΗΕ - Αθήνα: Οι ευφάνταστες τουρκικές ερμηνείες θα απαντηθούν δεόντως

16:27ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πώς θα κυλήσει το πρώτο δεκαήμερο του Μαρτίου - Η πρόβλεψη Ζιακόπουλου

22:13ΕΛΛΑΔΑ

Συλλαλητήριο για τα Τέμπη: Στάση εργασίας στο Μετρό από την έναρξη της κυκλοφορίας έως τις 9 π.μ.

23:38ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Το καρναβάλι που άφησε άδεια τα ταμεία των επιχειρήσεων και οι αλλαγές που πρέπει να γίνουν

21:33ΜΠΑΣΚΕΤ

Στο T-Center ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, αποθεώθηκε από τον κόσμο

14:23ΚΟΣΜΟΣ

Ποιες είναι οι πιο ομιλούμενες γλώσσες στον κόσμο - Πού κατατάσσεται η ελληνική

18:22ΚΟΣΜΟΣ

Gerald R. Ford: Το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο του κόσμου με τις... χαλασμένες τουαλέτες

16:45ΕΛΛΑΔΑ

Μπραντ Πιτ: Τι μεροκάματο παίρνουν οι κομπάρσοι και τα μαγαζιά που μένουν κλειστα για τα γυρίσματα της ταινίας στην Ύδρα

22:41ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Βικτόρια Πλζεν – Παναθηναϊκός 1-1 (3-4 πεν.): Συγκλονιστική πρόκριση για το «τριφύλλι»

23:51ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Θέλτα – ΠΑΟΚ 1-0 (τελικό): Πάλεψε αλλά λύγισε στο Βίγκο

18:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρία Καρυστιανού: Με πλησίασε ο Γιώργος Σταμάτης ως εκπρόσωπος του πρωθυπουργού να με ρωτήσει «τι χρειάζομαι»

19:55ΚΟΣΜΟΣ

Έβρος: 180 κυβικά μέτρα νερού καταλήγουν στον Άρδα κάθε δευτερόλεπτο από το φράγμα του Ιβαΐλοφγκραντ στη Βουλγαρία

18:07ΕΛΛΑΔΑ

Λόρα: Πληροφορίες πως ήταν με ένα ακόμη άτομο όταν εντοπίστηκε

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ