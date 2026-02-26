Λάρισα: Σοβαρό τροχαίο στη Γιάννουλη - Τραυματισμένος 40χρονος οδηγός μοτοσικλέτας
Μοτοσικλέτα και ΙΧ αυτοκίνητο συγκούστηκαν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (26/02) στη Γιάννουλη Λάρισας, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες συγκρούστηκαν μοτοσικλέτα με επιβατικό αυτοκίνητο.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η σύγκρουση ήταν σφοδρή, με τον 40χρονο οδηγό της μοτοσικλέτας να τραυματίζεται. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Τροχαίας και ασθενοφόρο.
Τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται, ενώ η κυκλοφορία στο σημείο διεξάγεται με προσοχή.
*Με πληροφορίες από tirnavospress.gr
