Λάρισα: Απεγκλωβίστηκε ο 40χρονος που έπεσε σε πηγάδι
Το περιστατικό συνέβη στον δρόμο Τυρνάβου-Λάρισας υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες
- Ένας 40χρονος άνδρας απεγκλωβίστηκε από πηγάδι σε αγροτική περιοχή στη Λάρισα μετά από επιχείρηση της Πυροσβεστικής.
- Ο άνδρας είχε τις αισθήσεις του κατά τη διάρκεια του απεγκλωβισμού.
- Στην επιχείρηση συμμετείχαν 12 πυροσβέστες με 6 οχήματα.
- Ο τραυματισμένος άνδρας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
Απεγκλωβίστηκε από την Πυροσβεστική ο άνδρας που έπεσε σε πηγάδι στη Λάρισα.
Σύμφωνα με το onlarissa.gr, ο 40χρονος έπεσε στο πηγάδι κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες σε αγροτική περιοχή, στο δρόμο Τυρνάβου-Λάρισας.
Ο 40χρονος είχε τις αισθήσεις του και απεγκλωβίστηκε μετά από επιχείρηση της Πυροσβεστικής.
