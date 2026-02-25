Λάρισα: Απεγκλωβίστηκε ο 40χρονος που έπεσε σε πηγάδι

Snapshot Ένας 40χρονος άνδρας απεγκλωβίστηκε από πηγάδι σε αγροτική περιοχή στη Λάρισα μετά από επιχείρηση της Πυροσβεστικής.

Ο άνδρας είχε τις αισθήσεις του κατά τη διάρκεια του απεγκλωβισμού.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν 12 πυροσβέστες με 6 οχήματα.

Ο τραυματισμένος άνδρας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Snapshot powered by AI

Απεγκλωβίστηκε από την Πυροσβεστική ο άνδρας που έπεσε σε πηγάδι στη Λάρισα.

Σύμφωνα με το onlarissa.gr, ο 40χρονος έπεσε στο πηγάδι κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες σε αγροτική περιοχή, στο δρόμο Τυρνάβου-Λάρισας.

Ο 40χρονος είχε τις αισθήσεις του και απεγκλωβίστηκε μετά από επιχείρηση της Πυροσβεστικής.

Τραυματισμένος απεγκλωβίστηκε άνδρας από φρέαρ σε περιοχή του δήμου Τυρνάβου Λάρισας και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Επιχείρησαν 12 #πυροσβέστες με 6 οχήματα. pic.twitter.com/tJI8sMu7Z1 — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) February 25, 2026

Διαβάστε επίσης