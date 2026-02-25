Λάρισα: Απεγκλωβίστηκε ο 40χρονος που έπεσε σε πηγάδι

Το περιστατικό συνέβη στον δρόμο Τυρνάβου-Λάρισας υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες

Επιμέλεια - Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

1'
  • Ένας 40χρονος άνδρας απεγκλωβίστηκε από πηγάδι σε αγροτική περιοχή στη Λάρισα μετά από επιχείρηση της Πυροσβεστικής.
  • Ο άνδρας είχε τις αισθήσεις του κατά τη διάρκεια του απεγκλωβισμού.
  • Στην επιχείρηση συμμετείχαν 12 πυροσβέστες με 6 οχήματα.
  • Ο τραυματισμένος άνδρας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
Απεγκλωβίστηκε από την Πυροσβεστική ο άνδρας που έπεσε σε πηγάδι στη Λάρισα.

Σύμφωνα με το onlarissa.gr, ο 40χρονος έπεσε στο πηγάδι κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες σε αγροτική περιοχή, στο δρόμο Τυρνάβου-Λάρισας.

Ο 40χρονος είχε τις αισθήσεις του και απεγκλωβίστηκε μετά από επιχείρηση της Πυροσβεστικής.

