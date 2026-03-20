Euroleague Βαθμολογία: «Αγκαλιά» με το πλεονέκτημα ο Ολυμπιακός, ανάγκη νίκης για τον Παναθηναϊκό

Το πρώτο από τα δύο σκέλη της 32ης αγωνιστικής στην Euroleague, ολοκληρώθηκε με χαμόγελα για τον Ολυμπιακό. Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν της Μπασκόνια στο ΣΕΦ 90-80 και παράλληλα είδαν την Βαλένθια να χάνει στην έδρα της από την Μπαρτσελόνα (66-62). Αποτέλεσμα που τους φέρνει ακόμη πιο κοντά στο πλεονέκτημα έδρας.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR αγωνίζεται την Παρασκευή με τον Ερυθρό Αστέρα στο Telekom Center Athens, σε ματς «τελικό» για την απ’ ευθείας πρόκριση στα play offs. Οι «πράσινοι» είδαν τους Καταλανούς να τους προσπερνούν στις νίκες με το «διπλό» στη Βαλένθια, κάτι που έγινε και με την ανατροπή της Μονακό που επικράτησε 98-93 στην έδρα της Εφές.

Παράλληλα, η Ντουμπάι πήρε νίκη στο Μόναχο επί της Μπάγερν με 94-87 και πλέον έχει κι αυτή 17 νίκες με ματς περισσότερο. Όντας για τα καλά στο παιχνίδι των play in.

«Περίπατο» έκανε η Χάποελ Τελ Αβίβ με 109-91 επί της Βίρτους Μπολόνια κι έμεινε για τα καλά στο παιχνίδι διεκδίκησης πλεονεκτήματος.

EUROLEAGUE – 32η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Βαλένθια-Μπαρτσελόνα 62-66

Αναντολού Εφές-Μονακό 93-98

Χάποελ Τελ Αβίβ-Βίρτους Μπολόνια 109-91

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-Μπασκόνια 90-80

Μπάγερν Μονάχου-Ντουμπάι 74-87

Παρί –Παρτιζάν Βελιγραδίου 81-90

Φενερμπαχτσέ -Αρμάνι Μιλάνο 20/3

Ζαλγκίρις Κάουνας -Ρεάλ Μαδρίτης 20/3

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR-Ερυθρός Αστέρας 20/3 (21:15)

Βιλερμπάν -Μακάμπι Τελ Αβίβ 20/3

