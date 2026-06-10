Ωρωπός: Ξυλοκοπούσε τη σύζυγό του και ανέβασε το βίντεο στο διαδίκτυο - «Δείτε πως κλαίει»

Ο 32χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς – Κακοποιούσε για χρόνια τη σύζυγό του

Επιμέλεια - Παναγιώτης Βελισσάρης

Ωρωπός: Ξυλοκοπούσε τη σύζυγό του και ανέβασε το βίντεο στο διαδίκτυο - «Δείτε πως κλαίει»
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ένας 32χρονος στον Ωρωπό συνελήφθη για άγρια κακοποίηση της συζύγου του.
  • Η γυναίκα είχε μώλωπες, καψίματα και κοψίματα από μαχαίρι και είχε απευθυνθεί στο αστυνομικό τμήμα πολλές φορές χωρίς να προχωρήσει σε καταγγελία.
  • Ο άνδρας σε κατάσταση μέθης ξυλοκόπησε ξανά τη σύζυγό του μπροστά στον 8χρονο γιο τους και ανήρτησε το βίντεο στα social media.
  • Η γυναίκα εγκατέλειψε το σπίτι μετά την επίθεση και υπέβαλε καταγγελία, ενώ ο 32χρονος συνελήφθη αφού πέταξε το κινητό του στη θάλασσα για να διαγράψει αποδεικτικά στοιχεία.
  • Οι αστυνομικοί βρήκαν στην ηλεκτρονική συσκευή αρκετά βίντεο κακοποίησης της γυναίκας, πολλά από τα οποία είχαν δημοσιευτεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Snapshot powered by AI

Χειροπέδες σε 32χρονο στον Ωρωπό πέρασαν αστυνομικοί καθώς κατηγορείται ότι χτύπησε άγρια τη σύζυγό του, τη βιντεοσκοπούσε και ανέβασε τις ειδεχθείς πράξεις του στα social media.

Όπως μετέδωσε ο Alpha, η γυναίκα είχε υποστεί άγρια κακοποίηση για χρόνια. Στο σώμα της εντοπίστηκαν μώλωπες, καψίματα και κοψίματα από μαχαίρι.

Την ξυλοκόπησε και ανέβασε το βίντεο στα social media

Επιπλέον, είχε μεταβεί πολλές φορές στο Αστυνομικό Τμήμα, αλλά πάντα απέσυρε τις κατηγορίες. Την Τρίτη όμως, το ποτήρι ξεχείλισε.

Ο 32χρονος σε κατάσταση μέθης την ξυλοκόπησε για ακόμη μία φορά τραβώντας βίντεο που δημοσίευσε με τον τίτλο: «Κοιτάξτε να δείτε πώς κλαίει». Μάλιστα, αυτή τη φορά μάρτυρας ήταν ο 8χρονος γιος του ζευγαριού, καθώς όλα έγιναν μπροστά του.

Ο άνδρας μετά την επίθεση πήγε για ύπνο και τότε η γυναίκα εγκατέλειψε το σπίτι της.

Λίγο αργότερα πήγε στο Α.Τ. για να υποβάλλει καταγγελία, ενώ ο 32χρονος μαζί με το παιδί την αναζητούσαν.

Τελικά, τον εντόπισαν οι αστυνομικοί και τον συνέλαβαν, με τον 8χρονο να αποκαλύπτει ότι ο άνδρας πέταξε το κινητό του στη θάλασσα πριν τον εντοπίσουν.

Οι αστυνομικοί εξετάζοντας την ηλεκτρονική συσκευή βρήκαν πολλά βίντεο που κακοποιείται η γυναίκα και αρκετά από αυτά να έχουν αναρτηθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Παράλληλα, εντόπισαν βίντεο ερωτικού περιεχομένου και ερευνούν αν έχουν δημοσιευτεί κι αυτά στα social media από τον 32χρονο.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:11ΥΓΕΙΑ

Πώς τα βακτήρια στο έντερο μπορούν να αυξήσουν τον κίνδυνο καρκίνου του παχέος εντέρου

19:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φάμελλος: Οι αυτόνομες λογικές, δεν συμβάλλουν στην προσπάθεια για προοδευτική αλλαγή

19:53ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία μητέρας και γιου στο Λόγγο Αιγίου: Την Παρασκευή η απολογία του 65χρονου Ιταλού – Διώκεται για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κατά συρροή

19:43ΚΟΣΜΟΣ

Ο Μπιλ Γκέιτς κατήγγειλε ότι ο Έπσταϊν τον εκβίαζε: «Με απειλούσε ότι θα αποκαλύψει στη σύζυγό μου πώς την απατούσα»

19:41ΕΛΛΑΔΑ

«Δείτε πως κλαίει»: Οργή για 32χρονο στον Ωρωπό που έδερνε τη σύζυγό του και ανέβαζε το βίντεο στα social media

19:38ΜΠΑΣΚΕΤ

Φόρος τιμής στη μνήμη του Παύλου Γιαννακόπουλου – Ανθοδέσμη και από τον Ολυμπιακό

19:24ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: Συγκλονίζει ο άνθρωπος που βρέθηκε πρώτος στον τόπο του εγκλήματος - «Πήγα να βοηθήσω»

19:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΝΔ: Ομόφωνα νέος γραμματέας ο Κυρανάκης -  «Η μάχη που έρχεται δεν είναι απλώς εκλογική, αλλά μάχη ιδεών»

19:10ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Ράφα Μπενίτεθ για την αποχωρησή του από τον Παναθηναϊκό: «Μου ζήτησαν να τερματίσουμε τέταρτοι και να ξεχάσουμε το Europa League ...ήταν περίεργο»

19:04ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Ολυμπιακός: Με Παπαπέτρου το Game 4 των τελικών - Οι διαιτητές του αγώνα

18:55ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Θα χτυπήσουμε σήμερα πολύ σκληρά το Ιράν

18:52ΕΛΛΑΔΑ

Ομόνοια: Συνελήφθη 64χρονος υπάλληλος περιπτέρου για διακίνηση ναρκωτικών

18:39ΚΟΣΜΟΣ

Διπλωματικός πόλεμος Άγκυρας και Ιερουσαλήμ: Προσωπική αντιπαράθεση Νετανιάχου - Ερντογάν - «Είσαι αντισημίτης δικτάτορας»

18:37LIFESTYLE

Σπύρος Παπαδόπουλος: Η άγνωστη ιστορία για τους «Απαράδεκτους» - «Ήμουν έτοιμος να μην το κάνω»

18:30ΚΟΣΜΟΣ

Ποιες είναι οι 10 πιο ασφαλείς χώρες του κόσμου και σε ποια θέση είναι η Ελλάδα για το 2026

18:20ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: Έντονη χαλαζόπτωση στην Πεδινή - Ζημιές σε οπωροφόρα και καλλιέργειες

18:20ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χανιά: Συνελήφθη 45χρονος για ενδοοικογενειακή βία και βιασμό της συζύγου του

18:20ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR – Ολυμπιακός: «Μέσα» ο Ντόρσεϊ για το Game 4

18:16ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR-Ολυμπιακός: «Έξω» Όσμαν, Σλούκας, «μέσα» Χουάντσο και Σορτς

18:15ΚΟΣΜΟΣ

Μπέλφαστ: Το βρετανικό Εργατικό Κόμμα κατηγορεί τον Έλον Μασκ για υποκίνηση των επεισοδίων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:41ΕΛΛΑΔΑ

«Δείτε πως κλαίει»: Οργή για 32χρονο στον Ωρωπό που έδερνε τη σύζυγό του και ανέβαζε το βίντεο στα social media

18:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Copernicus για El Nino: Οι ειδικοί προειδοποιούν για πρωτοφανή φαινόμενα, χωρίς προηγούμενο

16:26ΕΛΛΑΔΑ

Εξοργιστικό βίντεο: Χτύπησε γυναίκα οδηγό στο Ίλιον για μια προτεραιότητα, στο πίσω κάθισμα βρισκόταν το παιδί της

17:09ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Τι ισχύει αν δεν βγάλετε έως τις 3 Αυγούστου

19:24ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: Συγκλονίζει ο άνθρωπος που βρέθηκε πρώτος στον τόπο του εγκλήματος - «Πήγα να βοηθήσω»

16:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις: «Εχουν ναρκωτική δράση, προσέξτε τα παιδιά σας» - Μετά την κάνναβη απαγόρευση για όσα καπνικά προϊόντα ψεκάζονται με άγνωστα χημικά

19:28WHAT THE FACT

Γιατί πρέπει να βάλετε ένα βάζο δεντρολίβανο στην κρεβατοκάμαρα και σε τι είναι χρήσιμο

13:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χρυσοχοΐδης για τροχαίο στην Καλλιθέα: «Έτρεχε με 168χλμ στη Θησέως και διαμελίστηκε»

18:55ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Θα χτυπήσουμε σήμερα πολύ σκληρά το Ιράν

18:37LIFESTYLE

Σπύρος Παπαδόπουλος: Η άγνωστη ιστορία για τους «Απαράδεκτους» - «Ήμουν έτοιμος να μην το κάνω»

15:36ΕΛΛΑΔΑ

Με ποιμενική ράβδο σκότωσαν τον Αλέξανδρο Δασκαλάκη - Ο γιος είχε εμπλακεί με την υπόθεση Γιακουμάκη

18:20ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: Έντονη χαλαζόπτωση στην Πεδινή - Ζημιές σε οπωροφόρα και καλλιέργειες

19:43ΚΟΣΜΟΣ

Ο Μπιλ Γκέιτς κατήγγειλε ότι ο Έπσταϊν τον εκβίαζε: «Με απειλούσε ότι θα αποκαλύψει στη σύζυγό μου πώς την απατούσα»

14:49ΕΛΛΑΔΑ

Αυτός είναι ο Ιταλός που σκότωσε τη σύντροφό του και τον γιο της - Μαχαίρωσε την 54χρονη, πυροβόλησε στον κρόταφο τον γιο της

09:00ΕΛΛΑΔΑ

Αποκλειστικό Newsbomb: Ελεύθερος ξανά ο Σουδανός που κατηγορείται για απόπειρα βιασμού στο κέντρο της Αθήνας

19:38ΜΠΑΣΚΕΤ

Φόρος τιμής στη μνήμη του Παύλου Γιαννακόπουλου – Ανθοδέσμη και από τον Ολυμπιακό

19:39WHAT THE FACT

10 σταγόνες στην πόρτα και δεν θα υπάρχουν πια μυρμήγκια στο σπίτι

17:42ΚΟΣΜΟΣ

Πανικός στη Ρωσία: Σμήνος από εκατομμύρια κουνούπια πήρε στο κυνήγι τουρίστες - Video

17:06WHAT THE FACT

Τι είναι τελικά πιο υγιεινό: τα ζυμαρικά, το ρύζι ή οι πατάτες; Έκπληξη η απάντηση

17:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Εκλογές το 2027 - Η Κυριακή της επιλογής θα είναι μία και θα πρέπει να φέρει αυτοδυναμία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ