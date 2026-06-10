Ωρωπός: Ξυλοκοπούσε τη σύζυγό του και ανέβασε το βίντεο στο διαδίκτυο - «Δείτε πως κλαίει»

Snapshot Ένας 32χρονος στον Ωρωπό συνελήφθη για άγρια κακοποίηση της συζύγου του.

Η γυναίκα είχε μώλωπες, καψίματα και κοψίματα από μαχαίρι και είχε απευθυνθεί στο αστυνομικό τμήμα πολλές φορές χωρίς να προχωρήσει σε καταγγελία.

Ο άνδρας σε κατάσταση μέθης ξυλοκόπησε ξανά τη σύζυγό του μπροστά στον 8χρονο γιο τους και ανήρτησε το βίντεο στα social media.

Η γυναίκα εγκατέλειψε το σπίτι μετά την επίθεση και υπέβαλε καταγγελία, ενώ ο 32χρονος συνελήφθη αφού πέταξε το κινητό του στη θάλασσα για να διαγράψει αποδεικτικά στοιχεία.

Οι αστυνομικοί βρήκαν στην ηλεκτρονική συσκευή αρκετά βίντεο κακοποίησης της γυναίκας, πολλά από τα οποία είχαν δημοσιευτεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Snapshot powered by AI

Χειροπέδες σε 32χρονο στον Ωρωπό πέρασαν αστυνομικοί καθώς κατηγορείται ότι χτύπησε άγρια τη σύζυγό του, τη βιντεοσκοπούσε και ανέβασε τις ειδεχθείς πράξεις του στα social media.

Όπως μετέδωσε ο Alpha, η γυναίκα είχε υποστεί άγρια κακοποίηση για χρόνια. Στο σώμα της εντοπίστηκαν μώλωπες, καψίματα και κοψίματα από μαχαίρι.

Την ξυλοκόπησε και ανέβασε το βίντεο στα social media

Επιπλέον, είχε μεταβεί πολλές φορές στο Αστυνομικό Τμήμα, αλλά πάντα απέσυρε τις κατηγορίες. Την Τρίτη όμως, το ποτήρι ξεχείλισε.

Ο 32χρονος σε κατάσταση μέθης την ξυλοκόπησε για ακόμη μία φορά τραβώντας βίντεο που δημοσίευσε με τον τίτλο: «Κοιτάξτε να δείτε πώς κλαίει». Μάλιστα, αυτή τη φορά μάρτυρας ήταν ο 8χρονος γιος του ζευγαριού, καθώς όλα έγιναν μπροστά του.

Ο άνδρας μετά την επίθεση πήγε για ύπνο και τότε η γυναίκα εγκατέλειψε το σπίτι της.

Λίγο αργότερα πήγε στο Α.Τ. για να υποβάλλει καταγγελία, ενώ ο 32χρονος μαζί με το παιδί την αναζητούσαν.

Τελικά, τον εντόπισαν οι αστυνομικοί και τον συνέλαβαν, με τον 8χρονο να αποκαλύπτει ότι ο άνδρας πέταξε το κινητό του στη θάλασσα πριν τον εντοπίσουν.

Οι αστυνομικοί εξετάζοντας την ηλεκτρονική συσκευή βρήκαν πολλά βίντεο που κακοποιείται η γυναίκα και αρκετά από αυτά να έχουν αναρτηθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Παράλληλα, εντόπισαν βίντεο ερωτικού περιεχομένου και ερευνούν αν έχουν δημοσιευτεί κι αυτά στα social media από τον 32χρονο.

Διαβάστε επίσης