Χανιά: Συνελήφθη 45χρονος για ενδοοικογενειακή βία και βιασμό της συζύγου του

Snapshot Στα Χανιά συνελήφθη 42χρονος για ενδοοικογενειακή βία και βιασμό της 35χρονης συζύγου του.

Η γυναίκα κατήγγειλε ότι υφίσταται σωματική, λεκτική βία και απειλές από το 2016.

Ο βιασμός συνέβη τα ξημερώματα της 7ης Ιουνίου, προκαλώντας μώλωπες στη γυναίκα.

Στην έρευνα στο σπίτι βρέθηκαν και κατασχέθηκαν έξι νόμιμα κατεχόμενες καραμπίνες και εξαρτήματα οπλισμού. Snapshot powered by AI

Ακόμη μία σύλληψη άνδρα για ενδοοικογενειακή βία πραγματοποιήθηκε σήμερα στα Χανιά, μετά από καταγγελία της 35χρονης συζύγου.

Σύμφωνα με το zarpanews, η 35χρονη ημεδαπή κατήγγειλε στις αρχές ότι δέχεται σωματική και λεκτική βία και απειλές από τον 42χρονο άνδρα της, από το 2016.

Μάλιστα, δήλωσε πως τα ξημερώματα της 7ης Ιουνίου προχώρησε σε γενετήσιες πράξεις χωρίς την θέλησή της, προκαλώντας της μώλωπες στα χέρια.

Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 42χρονου, ενώ μετά από έρευνα που πραγματοποίησαν στο σπίτι τους, βρήκαν έξι καραμπίνες, νομίμως κατεχόμενες, καθώς και εξαρτήματα οπλισμού.

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