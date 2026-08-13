Τέξας: Συντριβή στρατιωτικού ελικοπτέρου Apache – Νεκροί οι δύο χειριστές

Snapshot Δύο χειριστέςτώθηκαν στη συνριβή επιτικού ελικοέρου AH-64E Apache στο Σαλέιν, Τέξας.

Το ελικόπτερο ανήκε στη βάση Φορτ Χουντ και ήταν μέρος της 1ης Μεραρχίας Καβαλαρίας του αμερικανικού στρατού.

Δεν έχουν ανακοινωθεί προς το παρόν οι συνθήκες της συντριβής ή η αποστολή του ελικοπτέρου.

Η συντριβή αυτή σημειώθηκε περίπου δύο μήνες μετά από θανατηφόρο δυστύχημα βομβαρδιστικού B-52 στην Καλιφόρνια. Snapshot powered by AI

Δύο χειριστές του αμερικανικού στρατού έχασαν τη ζωή τους μετά τη συντριβή επιθετικού ελικοπτέρου AH-64E Apache στο κεντρικό Τέξας.

Το ελικόπτερο, το οποίο ανήκε στη βάση Φορτ Χουντ, συνετρίβη στην περιοχή Σαλέιντο, σύμφωνα με ανακοίνωση της βάσης.

Two killed in a U.S. Army AH-64 Apache attack helicopter crash in a rural area near Salado, Texas.



The helicopter was assigned to the U.S. Army's 1st Cavalry Division based at Fort Hood.



“Our immediate priority is securing the site and supporting the initial response efforts,”… pic.twitter.com/2PN498YAiE — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) August 12, 2026

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες του δυστυχήματος ή για το είδος της αποστολής που εκτελούσε το ελικόπτερο.

Το περιστατικό έρχεται περίπου δύο μήνες μετά τη συντριβή βομβαρδιστικού B-52 στην Καλιφόρνια, λίγο μετά την απογείωσή του, κατά την οποία σκοτώθηκαν και οι οκτώ επιβαίνοντες.