Τέξας: Συντριβή στρατιωτικού ελικοπτέρου Apache – Νεκροί οι δύο χειριστές

Δύο χειριστές σκοτώθηκαν όταν επιθετικό ελικόπτερο AH-64E Apache συνετρίβη στην περιοχή Σαλέιντο, στο κεντρικό Τέξας.

Γιάννης Φιλιππάκος

Τέξας: Συντριβή στρατιωτικού ελικοπτέρου Apache – Νεκροί οι δύο χειριστές
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Δύο χειριστέςτώθηκαν στη συνριβή επιτικού ελικοέρου AH-64E Apache στο Σαλέιν, Τέξας.
  • Το ελικόπτερο ανήκε στη βάση Φορτ Χουντ και ήταν μέρος της 1ης Μεραρχίας Καβαλαρίας του αμερικανικού στρατού.
  • Δεν έχουν ανακοινωθεί προς το παρόν οι συνθήκες της συντριβής ή η αποστολή του ελικοπτέρου.
  • Η συντριβή αυτή σημειώθηκε περίπου δύο μήνες μετά από θανατηφόρο δυστύχημα βομβαρδιστικού B-52 στην Καλιφόρνια.
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Δύο χειριστές του αμερικανικού στρατού έχασαν τη ζωή τους μετά τη συντριβή επιθετικού ελικοπτέρου AH-64E Apache στο κεντρικό Τέξας.

Το ελικόπτερο, το οποίο ανήκε στη βάση Φορτ Χουντ, συνετρίβη στην περιοχή Σαλέιντο, σύμφωνα με ανακοίνωση της βάσης.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες του δυστυχήματος ή για το είδος της αποστολής που εκτελούσε το ελικόπτερο.

Το περιστατικό έρχεται περίπου δύο μήνες μετά τη συντριβή βομβαρδιστικού B-52 στην Καλιφόρνια, λίγο μετά την απογείωσή του, κατά την οποία σκοτώθηκαν και οι οκτώ επιβαίνοντες.

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