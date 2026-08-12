Κρήτη : Η έκρηξη στο κατάστημα άφησε όλη την περιοχή χωρίς ρεύμα

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, στο κατάστημα που βρίσκεται στην περιοχή της 62 Μαρτύρων σημειώθηκε έκρηξη, η οποία φέρεται να συνδέεται με αυξομειώσεις της τάσης του ηλεκτρικού ρεύματος.

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