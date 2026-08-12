Συγχαρητήρια Νίκου Δένδια στον Απόστολο Σίσκο για το ασημένιο μετάλλιο
Το μήνυμα του υπουργού Εθνικής Άμυνας
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Τον Απόστολο Σίσκο, για το ασημένιο μετάλλιο στα 200 μέτρα ύπτιο και το νέο πανελλήνιο ρεκόρ, συνεχάρη ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας, Νίκος Δένδιας, μέσω ανάρτησης στο κοινωνικό δίκτυο Χ.
«Θερμά συγχαρητήρια στον Απόστολο Σίσκο για το ασημένιο μετάλλιο στα 200 μέτρα ύπτιο και το νέο πανελλήνιο ρεκόρ, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης που διεξάγεται στο Παρίσι», ανέφερε ο κ. Δένδιας.
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