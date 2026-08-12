Τι ήταν το παράξενο φωτεινό ίχνος που εμφανίστηκε στον ουρανό της Κρήτης
‘Ενα παράξενο και ασυνήθιστο θέαμα αντίκρισαν στον ουρανό της Κρήτης κάτοικοι, αφού το απόγευμα της Τρίτης ένα φωτεινό νέφος έκανε την εμφάνισή του. Κρήτηταξίδια
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Συγκεκριμένα, το νέφος κινούνταν σε μεγάλο ύψος και πίσω του άφησε ένα εντυπωσιακό ίχνος, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει αρκετή συζήτηση για παρουσία «UFO» στον ουρανό της Κρήτης.
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