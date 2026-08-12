Τι ήταν το παράξενο φωτεινό ίχνος που εμφανίστηκε στον ουρανό της Κρήτης

Συγκεκριμένα, το νέφος κινούνταν σε μεγάλο ύψος και πίσω του άφησε ένα εντυπωσιακό ίχνος, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει αρκετή συζήτηση για παρουσία «UFO» στον ουρανό της Κρήτης.

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