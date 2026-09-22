Η άγνωστη φιλία Μπισμπίκη-Μαζωνάκη: «Τον ήξερα από 16 ετών, δεν μπορώ να το πιστέψω»

Snapshot Ο Βασίλης Μπισμπίκης γνωρίζε τον Γιώργο Μαζωνάκη από τα 16 του χρόνια και είχαν μακρόχρονη φιλία.

Η απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη παραμένει δύσκολη για τον Μπισμπίκη να την συνειδητοποιήσει.

Ο Μπισμπίκης εξέφρασε την ελπίδα να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες του θανάτου του Μαζωνάκη.

Η αναφορά σε «δικαίωση» αφορά την επιθυμία για πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και όχι καταγγελία.

Η απώλεια του Μαζωνάκη έχει προσωπικό χαρακτήρα και αφήνει βαθύ συναισθηματικό αποτύπωμα στον Μπισμπίκη. Snapshot powered by AI

Ο Βασίλης Μπισμπίκης μίλησε με εμφανή συγκίνηση για την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη, ενός ανθρώπου που, όπως αποκάλυψε, γνώριζε από την εφηβεία του και με τον οποίο τον συνέδεε μια μακρόχρονη φιλία.

Για τον ηθοποιό, ο θάνατος του αγαπημένου τραγουδιστή παραμένει ακόμη δύσκολο να γίνει πραγματικότητα. Οι δυο τους είχαν γνωριστεί όταν ο Μπισμπίκης ήταν μόλις 16 ετών, μεγαλώνοντας ουσιαστικά παράλληλα και διατηρώντας μια σχέση που ξεπερνούσε κατά πολύ τα όρια μιας απλής γνωριμίας.

«Ακόμα δεν μπορώ να πιστέψω πως έφυγε ο Γιώργος Μαζωνάκης. Επειδή είναι ένας άνθρωπος που τον ξέρω από 16 χρονών, έχω μεγαλώσει μαζί του και ήταν φίλος μου, ακόμα δεν μπορώ να το συνειδητοποιήσω», είπε χαρακτηριστικά.

Πίσω από τα λόγια του ήταν εμφανές το προσωπικό βάρος της απώλειας. Ο Βασίλης Μπισμπίκης δεν μίλησε μόνο για έναν σημαντικό καλλιτέχνη, αλλά για έναν φίλο που υπήρξε μέρος της ζωής του για δεκαετίες.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στην ανάγκη να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες γύρω από τον θάνατο του τραγουδιστή.

«Ελπίζω μόνο να δικαιωθεί, με την έννοια να δούμε τι πραγματικά συνέβη στην ιστορία του Γιώργου και να αναπαυθεί η ψυχή του. Θέλω να πιστεύω ότι θα γίνει αυτό, όλοι το ελπίζουμε», πρόσθεσε.

Η αναφορά του στη «δικαίωση» δεν είχε χαρακτήρα καταγγελίας, αλλά εξέφραζε την επιθυμία να έρθουν στο φως όλες οι απαντήσεις για όσα προηγήθηκαν της απώλειας του Γιώργου Μαζωνάκη.

Για τον Βασίλη Μπισμπίκη, πάντως, η απώλεια παραμένει πρωτίστως προσωπική. Ένας άνθρωπος που γνώρισε στα 16 του χρόνια, με τον οποίο μεγάλωσε και μοιράστηκε μια ολόκληρη διαδρομή, δεν είναι εύκολο να μετατραπεί ξαφνικά σε ανάμνηση.

Και ίσως γι’ αυτό η φράση του «ακόμα δεν μπορώ να το συνειδητοποιήσω» να αποτυπώνει με τον πιο απλό και ανθρώπινο τρόπο το σοκ που αφήνει πίσω του ένας αποχαιρετισμός για τον οποίο κανείς δεν ήταν πραγματικά έτοιμος.

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