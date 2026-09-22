Ο νέος πολυχώρος τεχνών PARAGA παρουσιάζει το εντυπωσιακό του πρόγραμμα για τη σεζόν 2026-2027

Ο νέος πολυχώρος τεχνών PARAGA ιδρύθηκε στον Νέο Κόσμο το 2023, στην οδό Καλλιρρόης 89, μετατρέποντας ένα παλιό ντότζο για αθλητές τζούντο σε χώρο πολιτισμού, χαρίζοντας στο Θέατρο Σκιών και στο Θέατρο Κούκλας τη χαμένη τους αίγλη. Φέτος οι ιδρυτές του, ο καραγκιοζοπαίχτης Τάσος Κώνστας και η κουκλοπαίκτρια Αλεξία Αλεξίου, γιορτάζουν τον τέταρτο χρόνο λειτουργίας με ένα εντυπωσιακό πρόγραμμα ισχυρών καλλιτεχνικών δυνάμεων συνδημιουργίας, εξελίσσοντας την αποστολή του γύρω από την ψυχαγωγία και την εκπαίδευση για όλη την οικογένεια.

Με εφόδιο τη μεγάλη ανταπόκριση των προηγούμενων ετών, το PARAGA μπαίνει δυναμικά στην τέταρτη χρονιά λειτουργίας του, παρουσιάζοντας ένα πλούσιο, σύγχρονο και βαθιά ανθρωποκεντρικό πρόγραμμα για τη σεζόν 2026-2027. Παραμένοντας ένας ανοιχτός τόπος συνάντησης, έκφρασης και ανταλλαγής απόψεων, γίνεται φέτος μια ζεστή αγκαλιά και ένα ισχυρό βήμα για φρέσκιες ιδέες και ανερχόμενους καλλιτέχνες που μοιράζονται την ίδια φιλοσοφία υψηλής αισθητικής.

Με άξονα την ενσυναίσθηση, την κοινωνική ευαισθητοποίηση και την ανάγκη για ψηφιακή αποτοξίνωση, οι φετινές προτάσεις προσφέρουν μια ολοκληρωμένη εκπαιδευτική και παιδαγωγική εμπειρία, αλλά και μια μοναδική ευκαιρία ουσιαστικής σύνδεσης για μικρούς και μεγάλους.

Το στίγμα της νέας σεζόν δίνουν δύο σπουδαίες παραγωγές και μεγάλες καλλιτεχνικές συμπράξεις:

Η μεγάλη επιστροφή του «Μίλτου»: Το πολυβραβευμένο και τρυφερό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου, που μάγεψε το κοινό στην πρώτη του μεταφορά στο κουκλοθέατρο, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά από το ΚουκλοΘέατρο της Αλεξίας Αλεξίου, με το μοναδικό τραγούδι της Ηρώς γραμμένο ειδικά για την παράσταση! Το έργο-ύμνος στη φιλία και τη φιλοζωία κάνει Πρεμιέρα το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, μία μόλις ημέρα πριν από την Παγκόσμια Ημέρα Ζώων.

Η νέα παράσταση-πρόταση «Επτά»: Ο Τάσος Κώνστας, επισφραγίζοντας 30 χρόνια σπουδαίας καλλιτεχνικής δράσης πίσω από το πανί, φέρνει στο σήμερα τον αγαπημένο λαϊκό θυμόσοφο. Μέσα από μια ανατρεπτική διασκευή της Χιονάτης, ο Καραγκιόζης σχολιάζει με άφθονο χιούμορ την ψηφιακή αποξένωση της εποχής μας και την ανάγκη για αληθινές σχέσεις. Μια σπουδαία γέφυρα παράδοσης και μοντερνισμού, που ντύνεται μουσικά από την ανατρεπτική σύμπραξη-έκπληξη με τον Φώτη Σιώτα.

Το πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα συμπληρώνεται ιδανικά από το καθιερωμένο ρεπερτόριο του Θεάτρου Σκιών Τάσου Κώνστα με τη συνοδεία της Paraga Band, τη Λέσχη Ανάγνωσης εφήβων και ενηλίκων, θεατρικά εργαστήρια, αλλά και την πρωτοπόρα καλλιτεχνική δράση κατά του σχολικού εκφοβισμού «Το θρανίο που μίλησε», υπό την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.

Παράλληλα, η νέα ενότητα PARAGA LIVE «Εδώ, ακούμε!» υπόσχεται ατμοσφαιρικές μουσικές βραδιές για «μεγάλα παιδιά», επιβεβαιώνοντας ότι το PARAGA αποτελεί ένα από τα πιο ζωντανά και εξελισσόμενα καλλιτεχνικά τοπόσημα της Αθήνας.

Διαβάστε το αναλυτικό το πρόγραμμα για τη νέα σεζόν και προμηθευτείτε έγκαιρα τα εισιτήριά σας για όλες τις εκδηλώσεις.

PARAGA

Καλλιρρόης 89 , Νέος Κόσμος. Τηλ.2103227507/ 6937714733

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2026 - 2027

« Επτά » - Θέατρο Σκιών Τάσου Κώνστα

Μια παράσταση για γονείς, παιδιά & «παιδιά»

Ο Τάσος Κώνστας γιορτάζοντας 30 χρόνια συνεχούς καλλιτεχνικής δράσης στις μόνιμες σκηνές του, με σπουδαία δείγματα γραφής στο Ελληνικό θέατρο σκιών, με διαφορετική προσέγγιση από αυτή που έχουμε συνηθίσει να συναντάμε στο συγκεκριμένο είδος θεάτρου, παρουσιάζει φέτος μια νέα ,σημερινή παράσταση , του αγαπημένου λαϊκού θυμόσοφου .

Πιστεύοντας και υπηρετώντας όλα αυτά τα χρόνια τη θέση ότι η δυναμική του λαϊκού μας θεάτρου βασίζεται στον λόγο, τόσο στον ψυχαγωγικό του όσο και τον εκπαιδευτικό του ρόλο , μας παρουσιάζει το «Επτά».

Η νέα παράσταση του Τάσου Κώνστα σχολιάζει, έντεχνα , εύστοχα και με χαμόγελο, τα κακώς κείμενα της κοινωνικής συναναστροφής της εποχής μας και συγκεκριμένα την ψηφιακή αποξένωση που μαστίζει όλους μας, μεγάλους και μικρούς.

Φέρνει στο πανί του PARAGA τους ήρωες του θεάτρου σκιών στο σήμερα, δίνοντας τους σύγχρονη μορφή και λόγο και διασκευάζει την ιστορία του παραμυθιού της Χιονάτης, μεταφέροντας τη σε σύγχρονο περιβάλλον και πλοκή .

Η σύγχρονη Χιονάτη μεγαλώνει σ΄ένα πολυτελές και σύγχρονο σπίτι όπου όλοι η οικογένεια είναι δέσμια της ψηφιακής ζωής. Προσπαθώντας να αποδράσει από την ψηφιακή ρουτίνα , θ΄αναζητήσει την αληθινή ζωή, την πραγματική επικοινωνία, την αγάπη, τη φιλία και την αλήθεια. Δεν θέλει πια να την παρακολουθεί η οθόνη του κινητού της, ως άλλος «μαγικός καθρέφτης», αλλά θέλει να γευτεί το αληθινό μήλο της ζωής! Σύμμαχους της στην προσπάθεια της θα βρει τους εφτά παιδικούς της ήρωες , οι οποίοι με τον δικό τους - παράδοξο κατ΄ άλλους - τρόπο, αντιστέκονται όσο μπορούν στην ψηφιακή εισβολή, έχοντας απλουστεύσει την καθημερινότητα τους, για να την ζουν .

Στο «Επτά» , ο Καραγκιόζης του Τάσου Κώνστα ή ο Τάσος Κώνστας διαμέσου του Καραγκιόζη του, σχολιάζει με χιούμορ την αναγκαιότητα όλων μας για ψηφιακή αποτοξίνωση , και ισορροπία και την ανάγκη για αναζήτηση αληθινών σχέσεων .

Το παραμύθι έρχεται στο σήμερα και το σήμερα γίνεται παραμύθι σε μια παράσταση -πρόταση για το θέατρο σκιών.

Μια παράσταση για γονείς με παιδία και «παιδιά».

Το «Επτά» αποτελεί μια γέφυρα παράδοσης και μοντερνισμού για το Ελληνικό θέατρο σκιών.

Επιπλέον επισφραγίζεται με μία πολλά υποσχόμενη συνεργασία -σύμπραξη ,έκπληξη.

Ο Φώτης Σιώτας θα ντύσει μουσικά το σημερινό παραμύθι του χθες .

* « Επτά » - Θέατρο Σκιών Τάσου Κώνστα

Μια παράσταση για γονείς, παιδιά & «παιδιά»

- Για παιδιά από 5 ετών & άνω.-

Ιδέα - Σύλληψη : Αλεξία Αλεξίου

Σενάριο, Σκηνοθεσία, Εμψύχωση : Τάσος Κώνστας

Μουσική : Φώτης Σιώτας

Σχεδιασμός φιγούρων & σκηνικών : Τάσος Κώνστας ,Μιχαήλ Δελημιχαήλ

Κατασκευή φιγούρων & σκηνικών : Μιχαήλ Δελημιχαήλ

Παραγωγή : «Φιγούρες & Κούκλες»

Παραστάσεις : Από 1/11. Kυριακή ,12.00 - Καθημερινές για σχολεία .

Προπώληση :

https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/children/epta-theatro-skion-tasou-konsta/

Ο ΜΙΛΤΟΣ

Η Ξένια Καλογεροπούλου εμπιστεύθηκε για πρώτη φορά έργο της να ανέβει για κουκλοθέατρο στην Αλεξία Αλεξίου και το αποτέλεσμα δικαίωσε και τις δύο!

Το αγαπημένο παραμύθι της Ξένιας Καλογεροπούλου έπειτα από μία επιτυχημένη σεζόν, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στον χώρο τεχνών Paraga, με παραστάσεις για οικογένειες και σχολικές ομάδες.

Μήπως είδατε τον Μίλτο; Τον έχασα. Δηλαδή τον έχασα κανονικά.

Δεν ξέρω ούτε πού είναι, ούτε αν είναι καλά. Τίποτα δεν ξέρω...

Εντάξει, το καταλάβατε, δεν πρόκειται για άνθρωπο.

Ο Μίλτος είναι σκύλος. Ήτανε δηλαδή ο σκύλος μου. Ως τη μέρα που τον έχασα...

Αλλά για να με καταλάβετε, πρέπει να σας πω την ιστορία μου από την αρχή!

Η παράσταση σε διασκευή, σκηνοθεσία και ερμηνεία της Αλεξίας Αλεξίου, προσεγγίζει το έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου με σεβασμό στην απλότητα και την αλήθεια του. Πρόκειται για μια περφόρμανς με ηθοποιό και κούκλες, μέσα από την οποία ξεδιπλώνεται με τρυφερότητα, χιούμορ και αμεσότητα, μια ιστορία για τη φιλία, την αγάπη, τη συνύπαρξη και την ανάγκη κάθε πλάσματος να βρει ένα σπιτικό, να νιώσει ότι «ανήκει». Μία ιστορία τροφή σκέψης για αλλαγή και δεύτερες ευκαιρίες, η οποία ακολουθεί τη ζωή των αδέσποτων ζώων, αλλά και εκείνη των ανθρώπων που δεν είχαν την τύχη να συμπαθήσουν τα ζώα.

Η Αλεξία Αλεξίου με βαθιά ενσυναίσθηση, επιδιώκει να συναντηθεί με τα παιδιά και τους συνοδούς τους, δίνοντάς τους χώρο και χρόνο να παρατηρήσουν, να γελάσουν, να σκεφτούν και να συγκινηθούν. Η παράσταση αγγίζει με ειλικρίνεια και ασφάλεια «μεγάλα» και ευαίσθητα θέματα της ζωής: την αποδοχή της διαφορετικότητας, την απώλεια, την αναπηρία, αλλά και το ταξίδι που κάνει ο καθένας μας για να ανακαλύψει τον εαυτό του, σπάζοντας τις προκαταλήψεις και τον φόβο για το ασυνήθιστο.

Ξεχωριστή θέση στην παράσταση κατέχει το πρωτότυπο τραγούδι της Ηρώς, γραμμένο ειδικά για τον «Μίλτο», το οποίο με την ερμηνευτική της ευαισθησία προσθέτει μία ακόμα αφηγηματική διάσταση, ενώ την πρωτότυπη μουσική υπογράφει ο Μηνάς Εμμανουήλ.

Σημείωση: Έπειτα από κάθε παράσταση ακολουθεί σε κύκλο ένα μικρό εργαστήριο χειροτεχνίας με παιδιά και συνοδούς για το μοίρασμα εμπειριών και συναισθημάτων.

Η Ξένια Καλογεροπούλου για τον Μίλτο

«Τον Μίλτο τον έχουμε ανεβάσει δύο φορές . Μια στο θέατρο μας με έναν ηθοποιό -αφηγητή και μια που ο ηθοποιός , ως Σωκράτης, πήγαινε στα σχολεία ,ακόμα και στις τάξεις, και αναζητούσε τον Μίλτο. Μετά βγήκε και το βιβλίο (Εκδόσεις Πατάκης, 2021) ,το οποίο πήρε και το 1ο Βραβείο Παιδικού Βιβλίου με εικονογράφηση, (Λογοτεχνικά βραβεία του περιοδικού «Αναγνώστης» 2021). Η πρόταση της Αλεξίας ν΄ ανέβει ο Μίλτος με την τεχνική του κουκλοθέατρου, μου φάνηκε ενδιαφέρουσα και ευφάνταστη. Να γνωρίσουν τον Μίλτο οι μικρότερες ηλικίες , σήμερα, μέσα από μια άλλη προσέγγιση. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται παραμύθι μου παράσταση κουκλοθέατρου, αλλά πιστεύω ο Μίλτος είναι σε καλά χέρια. Είμαι περίεργη και ανυπόμονη για το αποτέλεσμα και την επίδραση που θα έχει αυτή η νέα γνωριμία του Μίλτου με τα παιδιά.»

Ταυτότητα παράστασης

Διασκευή, Σκηνοθεσία, Εμψύχωση: Αλεξία Αλεξίου

Μουσική, στίχοι, ερμηνεία τραγουδιού: Ηρώ

Μουσική: Μηνάς Εμμανουήλ

Σκηνικά/κατασκευές: Στάθης Μαρκόπουλος, Χρήστος Ποδηματάς

Κούκλες, Φιγούρες: Αλεξία Αλεξίου, Νικολέτα Βασιλοπούλου

Φωνή Εγγλέζου: Οδυσσέας Τάτσης Σοφιανόπουλος

Φωτισμοί: Μελίνα Μάσχα

Φωτογραφίες: Κική Παπαδοπούλου

Βοηθός σκηνοθέτη: Μαρίσα Κώνστα

Παραγωγή: Φιγούρες & Κούκλες

Χορηγοί επικοινωνίας: ΕΡΤ και Δεύτερο Πρόγραμμα 103,7

Πληροφορίες Παραστάσεων:

Χώρος: PARAGA χώρος τεχνών, Καλλιρρόης 89, Αθήνα Έναρξη Παραστάσεων: Σάββατο 3 Οκτωβρίου Ημέρες & Ώρες: Κάθε Σάββατο στις 17.00 Διάρκεια παράστασης: 50΄ Ηλικίες: για παιδιά από 4-10 ετών Γενική Είσοδος: 10€ (Ειδικές τιμές για σχολεία και ομάδες) Προπώληση εισιτηρίων more.com: https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/children/o-miltos-kouklotheatro-aleksias-aleksiou και στο ταμείο του Paraga Τηλέφωνα κρατήσεων: 210 3227507, 6937714733

Ο Καραγκιόζης στο PARAGA

Απολαύστε έναν διαφορετικό Καραγκιόζη , τον Καραγκιόζη του Τάσου Κώνστα, στο PARAGA , και ψυχαγωγηθείτε οικογενειακώς .

Οι παραστάσεις του Τάσου Κώνστα αποτελούν μία ξεχωριστή εμπειρία θέασης παράστασης θεάτρου σκιών, μιας και διακρίνονται για την καλαισθησία τους τον εκλεπτυσμένο χιούμορ τον εύστοχο αυτοσχέδιο λόγο , απαλλαγμένες από στοιχεία που δεν ψυχαγωγούν τον ανήλικο ή ενήλικο θεατή.

Φέτος ο μπερντές στο PARAGA θ ανάβει Κυριακές για το κοινό & καθημερινές για σχολεία , με τη νέα παράσταση «Επτά» και άλλες παραστάσεις , για κάθε εποχή και κάθε ηλικία .

Διασκευασμένες παραδοσιακές κωμωδίες , αλλά και νεότερα έργα, μέσα από το ρεπερτόριο που έχει διαμορφωθεί μέσα από την τριαντάχρονη δράση του Τάσου Κώνστα πίσω από το πανί .

«Ο Καραγκιόζης στο 1940», «Ο Καραγκιόζης στο πολυτεχνείο» , «Χριστούγεννα στην παράγκα» , «Καρναβάλι στην παράγκα» , «Ο Καραγκιόζης στο 1821», « Πάσχα στη στάνη του μπάρμπα- Γιώργου» «Ειρήνη» του Αριστοφάνη , «Ο Καραγκιόζης πολυτεχνίτης» κ.α, θα ταξιδέψουν στον μαγικό κόσμο του θεάτρου σκιών μεγάλους και μικρούς φίλους του είδους που θα επισκεφθούν το PARAGA για να γνωρίσουν το θέατρο σκιών στο φυσικό του περιβάλλον !

Στις παραστάσεις συμπράττει μουσικά επί σκηνής η Paraga Band.

Μετά τις παραστάσεις ακολουθεί και αυτοτελές εργαστήρι κατασκευής φιγούρας για τους μικρούς θεατές .

Ο Καραγκιόζης στο PARAGA - Θέατρο σκιών Τάσου Κώνστα

Για παιδιά από 4 ετών και άνω & όλη την οικογένεια.

Κυριακή 12.00 (από 4/10) . Με νέο έργο κάθε εβδομάδα.

Διάρκεια π/σης : 50΄. Γενική είσοδος : 10 ευρώ.

Εισιτήρια : more.com & από το ταμείο του θεάτρου .

Προπώληση : https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/children/o-karagkiozis-tou-tasou-konsta-paei-paraga/

PARAGA 2026-27 / ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:

- Λέσχη Ανάγνωσης εφήβων & ενηλίκων,

με συντονιστές τη συγγραφέα παιδικών βιβλίων Λίλα Πατρόκλου και τον ηθοποιό, θεατρολόγο Αλέξανδρο Καναβό

Μία Κυριακή/μήνα. Έναρξη 4 Οκτωβρίου.

- Καλλιτεχνική δράση για παιδιά δημοτικού «Το θρανίο που μίλησε», σε σχεδιασμό και υλοποίηση από το Κουκλοθέατρο Αλεξίας Αλεξίου.

Η δράση στοχεύει να καλλιεργήσει την ανθεκτικότητα της ψυχικής ανθεκτικότητας έναντι του σχολικού εκφοβισμού, με την αξιοποίηση του κουκλοθεάτρου. Ο τρόπος προσέγγισης εστιάζει στη συλλογική ευθύνη και στη δύναμη της παρέμβασης. Η χρήση άψυχων αντικειμένων, μετατοπίζει το επίκεντρο από το «ποιος φταίει» στο «τι συμβαίνει», δημιουργώντας έναν ασφαλή και δημιουργικό χώρο διαλόγου, όπου η φαντασία και η ενσυναίσθηση κυριαρχούν.

Με την αιγίδα και οικονομική στήριξη του ΥΠΠΟΑ

Θα ανακοινωθεί κάλεσμα συμμετοχής, μέσα στον Οκτώβριο.

- Θεατρικά εργαστήρια ενηλίκων και παιδιών .

- Φιλοξενία νέων παραγωγών νέων καλλιτεχνών του θεάτρου σκιών & κουκλοθέατρου , δίνοντας βήμα και θέση στο αύριο του Ελληνικού θεάτρου σκιών και κουκλοθέατρου.

- PARAGA LIVE «Εδώ, ακούμε!»

Μουσικές βραδιές νέων - και όχι μόνο - μουσικών δημιουργών και σχημάτων .