Άκης Πετρετζίκης: Η ανακοίνωση του ΣΚΑΪ και οι δύο εκπομπές

Snapshot Ο Άκης Περετζίκης ξεκινά συνεργασία με τον ΣΚΑΪ για τη φετινή τηλεοπτική σεζόν.

Ο σεφ θα παρουσιάσει δύο εκπομπές: το «Kitchen Lab» και το «Akis’ Food Tour».

Το «Kitchen Lab» γιορτάζει 10 χρόνια παρουσίας και αποτελεί ένα από τα πιο επιτυχημένα μαγειρικά προγράμματα του ΣΚΑΪ.

Το «Akis’ Food Tour» παρουσιάζει ταξίδια στην Ελλάδα και το εξωτερικό, αναδεικνύοντας τοπικές γεύσεις και παραδόσεις.

Ο Άκης φέρνει στην τηλεόραση αυθεντικότητα, χιούμορ και ενέργεια μέσα από τα δύο του projects. Snapshot powered by AI

Ο Άκης Πετρετζίκης έρχεται στον ΣΚΑΪ, τη φετινή σεζόν, για να παρασύρει το κοινό σε ένα ταξίδι γεμάτο γεύσεις και αρώματα. Το κανάλι, με επίσημη ανακοίνωση, τον υποδέχεται στο δυναμικό του και πλέον αναμένουμε τις πρεμιέρες του «Kitchen Lab» και του «Akis’ Food Tour».

«Ο Άκης Πετρετζίκης, ένας από τους κορυφαίους και πιο δημιουργικούς σεφ, που με τις συνταγές του έκανε την μαγειρική αγαπημένη τηλεοπτική συνήθεια, επιστρέφει στον ΣΚΑΪ. Στόχος του να γεμίσει τις οθόνες μας με ακόμη περισσότερες γεύσεις, ακόμη πιο νόστιμα ταξίδια. Με την αυθεντικότητα, το χιούμορ και την ανεξάντλητη ενέργεια που τον χαρακτηρίζουν, φέρνει μαζί του δύο projects που έχουν ήδη αγαπηθεί από το τηλεοπτικό κοινό», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Το «Kitchen Lab», που φέτος γιορτάζει 10 χρόνια επιτυχημένης τηλεοπτικής παρουσίας, ξεκίνησε για πρώτη φορά τη σεζόν 2017-18, μέσα από την τηλεόραση του ΣΚΑΪ και διατήρησε τη δυναμική του στον χρόνο, αποτελώντας ένα από τα πιο επιτυχημένα brands μαγειρικής.

Το πολυταξιδεμένο «Akis’ Food Tour», μέσα από το οποίο ο Άκης μας προσκαλεί να ταξιδέψουμε μαζί του σε κάθε γωνιά της Ελλάδας και του εξωτερικού και να αναδείξουμε την αυθεντικότητά τους, γνωρίζοντας τα μέρη, τους ανθρώπους, τις συνταγές και τις γεύσεις, έρχεται να κερδίσει τις εντυπώσεις.