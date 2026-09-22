Τραγωδία στη Λευκωσία: Πέθανε 3,5 ετών αγοράκι που έπεσε από τον έκτο όροφο

Snapshot Παιδί 3,5 ετών στη Λευκωσία πέθανε μετά από πτώση από παράθυρο διαμερίσματος έκτου ορόφου.

Οι γονείς του παιδιού, ηλικίας 32 και 33 ετών, συνελήφθησαν αλλά αφέθηκαν ελεύθεροι μετά από απόφαση του Γενικού Εισαγγελέα.

Το περιστατικό συνέβη ενώ οι γονείς και το μικρότερο αδελφάκι του παιδιού βρίσκονταν στο διαμέρισμα.

Το παιδί μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο αλλά δεν κατάφερε να επιζήσει. Snapshot powered by AI

Μία τραγωδία σημειώθηκε στη Λευκωσία, όταν παιδί 3,5 ετών έχασε τη ζωή του μετά από πτώση από παράθυρο διαμερίσματος στον έκτο όροφο πολυκατοικίας.

Σύμφωνα με το sigmalive.com, για την υπόθεση είχαν συλληφθεί ο 32χρονος πατέρας και η 33χρονη μητέρα του παιδιού, στο πλαίσιο των ερευνών για τις συνθήκες του θανάτου. Ωστόσο, ο Γενικός Εισαγγελέας αποφάσισε να μην ασκηθεί ποινική δίωξη εναντίον τους και οι δύο γονείς αφέθηκαν ελεύθεροι.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε ενώ στο διαμέρισμα βρίσκονταν οι γονείς του παιδιού, καθώς και το μικρότερο, ενάμισι έτους, αδελφάκι του. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο και το παιδί μεταφέρθηκε σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στη Μονάδα Τραύματος του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε στα τραύματά του.

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