Συμφωνία ΗΠΑ - Τουρκίας για πυρηνική ενέργεια - Στο επίκεντρο οι «μικροί αρθρωτοι αντιδραστήρες»

Snapshot Η Τουρκία και οι ΗΠΑ υπέγραψαν συμφωνία για μελέτη σκοπιμότητας ανάπτυξης μικρών αρθρωτών αντιδραστήρων (SMR) και αντιδραστήρων 4ης γενιάς στην Τουρκία.

Η αμερικανική USTDA χρηματοδοτεί με 2 εκατομμύρια δολάρια την τεχνική και οικονομική αξιολόγηση των αμερικανικών πυρηνικών τεχνολογιών.

Η μελέτη θα αναλύσει τεχνικά χαρακτηριστικά, κόστος, χρηματοδοτικά εργαλεία, πρωτόκολλα ασφαλείας και νομικό πλαίσιο για τουρκική ενσωμάτωση.

Η Τουρκία στοχεύει σε ενεργειακή αυτονομία και μηδενικές καθαρές εκπομπές έως το 2053 μέσω διαφοροποίησης του ενεργειακού μείγματος και αξιοποίησης νέων πυρηνικών τεχνολογιών. Snapshot powered by AI

Σε νέα φάση εισέρχεται η συνεργασία της Άγκυρας με την Ουάσιγκτον στον ενεργειακό τομέα, καθώς οι δύο πλευρές συμφώνησαν να εξετάσουν την ανάπτυξη μικρών αρθρωτών αντιδραστήρων (SMR) αλλά και αντιδραστήρων 4ης γενιάς επί τουρκικού εδάφους.

Η σχετική συμφωνία επισφραγίστηκε στο «Σπίτι της Τουρκίας» στη Νέα Υόρκη ανάμεσα στην τουρκική κρατική εταιρεία πυρηνικής ενέργειας TÜNAŞ και την Υπηρεσία Εμπορίου και Ανάπτυξης των ΗΠΑ (USTDA), όπως ανακοίνωσε ο Τούρκος υπουργός Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ. Αντικείμενο αποτελεί η τεχνική, οικονομική και κανονιστική αξιολόγηση αμερικανικών τεχνολογιών, ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσο μπορούν να ενσωματωθούν στο τουρκικό ενεργειακό σύστημα.

Τι προβλέπει η μελέτη των 2 εκατομμυρίων δολαρίων

Στο μικροσκόπιο μπαίνουν συγκεκριμένα τα σχέδια τεσσάρων αμερικανικών εταιρειών που αναπτύσσουν τεχνολογίες SMR, καθώς και πέντε διαφορετικά σχέδια αντιδραστήρων 4ης γενιάς. Την ίδια ώρα, η αμερικανική USTDA αναλαμβάνει να χρηματοδοτήσει εξ ολοκλήρου την τεχνική έκθεση με κονδύλι ύψους 2 εκατ. δολαρίων. Η συγκεκριμένη διαδικασία αναμένεται να διαρκέσει τουλάχιστον έναν χρόνο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του σχεδιασμού, η έρευνα θα καταγράψει τα τεχνικά χαρακτηριστικά, το εκτιμώμενο κόστος κατασκευής, τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία και την ανάλυση SWOT (Πλεονεκτήματα, Αδυναμίες, Ευκαιρίες, Απειλές). Ταυτόχρονα εξετάζονται τα πρωτόκολλα ασφαλείας, οι διαδικασίες αδειοδότησης, η εφοδιαστική αλυσίδα, το νομικό πλαίσιο, αλλά και τα κριτήρια για την επιλογή των κατάλληλων τοποθεσιών εγκατάστασης.

Στοχεύσεις για ενεργειακή ανεξαρτησία

Η στροφή στα μικρότερα πυρηνικά συστήματα εντάσσεται στην ευρύτερη ενεργειακή στρατηγική της Άγκυρας. Ο Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ τόνισε ότι η χώρα σκοπεύει να διαφοροποιήσει το ενεργειακό της μείγμα, συνδέοντας την κίνηση με τον στόχο μηδενικών καθαρών εκπομπών έως το 2053 και την επιδίωξη ενεργειακής αυτονομίας.

«Εκτός από τους πυρηνικούς σταθμούς μεγάλης κλίμακας, θα συνεχίσουμε αποφασιστικά να οικοδομούμε μια ισχυρή και σύγχρονη ενεργειακή υποδομή, μελετώντας σχολαστικά τις εναλλακτικές λύσεις που ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες της χώρας μας», υπογράμμισε ο επικεφαλής του τουρκικού υπουργείου Ενέργειας.

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