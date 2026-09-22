Ιδιωτικό εκπαιδευτήριο καλούσε τον Ηλία Θεοδωρόπουλο να μιλήσει σε εφήβους για το άγχος: «Ντρέπομαι»

Snapshot Η Σχολή Μωραΐτη είχε προσκαλέσει τον Ηλία Θεοδωρόπουλο, προσωρινά κρατούμενο για υπόθεση θανάτου, να μιλήσει σε μαθητές για τις ψυχοσωματικές επιπτώσεις του άγχους.

Πρώην εκπαιδευτικός καταγγέλλει μεταφυσικές πρακτικές και προλήψεις που είχαν εφαρμοστεί στο σχολείο, όπως φόβο για τον αριθμό 13 και σεμινάρια Φενγκ Σούι.

Περιγράφονται περιστατικά με προσωπικές εμπειρίες που αμφισβητούν τις εκπαιδευτικές επιλογές και τη φιλοσοφία του σχολείου.

Ο ίδιος εκπαιδευτικός δηλώνει ντροπή για τη σχέση του με το σχολείο και υποστηρίζει ότι οι υπεύθυνοι γνώριζαν το προφίλ του καλεσμένου ομιλητή.

Η καταγγελία εγείρει ερωτήματα για τις πρακτικές και επιλογές ενός ιδιωτικού σχολείου απέναντι σε μαθητές και εκπαιδευτικούς. Snapshot powered by AI

Ιδιωτικό σχολείο είχε προσκαλέσει τον γιατρό Ηλία Θεοδωρόπουλο, που βρίσκεται προσωρινά κρατούμενος στις Φυλακές Κορυδαλλού για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, να πραγματοποιήσει ομιλία σε εφήβους για το άγχος.

Την καταγγελία κάνει στο facebook πρώην εκπαιδευτικός του σχολείου, της Σχολής Μωραΐτη, ο οποίος εκφράζει ερωτήματα για επιλογές και πρακτικές που, όπως υποστηρίζει, είχε συναντήσει κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής του σχέσης.

Αφορμή για την παρέμβασή του αποτέλεσε η διαπίστωση, όπως αναφέρει, ότι η Σχολή είχε προσκαλέσει τον Ηλία Θεοδωρόπουλο, από το «The Stem Cell Clinic» στο Κολωνάκι, προκειμένου να μιλήσει σε μαθητές της Β’ Λυκείου με θέμα «Οι ψυχοσωματικές επιπτώσεις του άγχους στους εφήβους».

Ο ίδιος δηλώνει ότι αρχικά αναρωτήθηκε εάν οι υπεύθυνοι του σχολείου γνώριζαν ποιον είχαν προσκαλέσει. Στη συνέχεια, ωστόσο, παραθέτει σειρά περιστατικών από τα χρόνια της παρουσίας του στη Σχολή, τα οποία, σύμφωνα πάντα με τον ίδιο, τον οδήγησαν να αναθεωρήσει.

Μεταξύ άλλων αναφέρεται σε προλήψεις γύρω από τον αριθμό 13, σε όμιλο γιόγκα για μαθητές, σε σεμινάριο Φενγκ Σούι στο πλαίσιο επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, αλλά και σε συζητήσεις ή πρακτικές μεταφυσικού χαρακτήρα που, όπως ισχυρίζεται, είχε συναντήσει στο σχολικό περιβάλλον.

«Πολλά πράγματα τότε τα θεωρούσα γραφικά και αστεία», γράφει, καταλήγοντας ότι σήμερα «ντρέπεται» για την εκπαιδευτική σχέση που είχε με το συγκεκριμένο σχολείο.

Ολόκληρη η ανάρτηση του εκπαιδευτικού

Όταν διαπίστωσα ότι η Σχολή Μωραΐτη είχε προσκαλέσει τον Dr Ilias του «The Stem Cell Clinic» στο Κολωνάκι να μιλήσει στα παιδιά της β´ λυκείου με θέμα «Οι ψυχοσωματικές επιπτώσεις του άγχους στους εφήβους» σοκαρίστηκα πολύ. Αναρωτήθηκα μάλιστα καλοπροαίρετα μήπως δεν ήξεραν ποιον κάλεσαν. Κατόπιν, με ηρεμία έβαλα το μυαλό μου να δουλέψει, θυμήθηκα μερικά πράγματα και τα έβαλα στη σειρά.

•Πριν από 30 χρόνια ο συνιδιοκτήτης της Σχολής μού είχε πει πολλές φορές ότι συνομιλούσε με τη νεκρή σύζυγό του. Ώσπου κάποτε δεν άντεξα και του είπα να της δώσει πολλούς χαιρετισμούς κι από μένα.

•Καθηγήτρια Μαθηματικός αντάλλασσε βιβλία μεταφυσικού προβληματισμού με διευθυντικά στελέχη και στη συνέχεια παραιτήθηκε, για να αφοσιωθεί στη μετάφραση τέτοιων βιβλίων.

•Όταν η 11η Σεπτεμβρίου, ημέρα έναρξης των σχολείων, έπεφτε Κυριακή, την επομένη ημέρα έρχονταν για λίγες ώρες τα νέα παιδιά, για να γνωρίσουν το σχολείο και τα μαθήματα θα άρχιζαν κανονικά την Τρίτη 13. Όμως η ιδιοκτήτρια του Σχολείου έλεγε πως δεν θα άρχιζε τα μαθήματα Τρίτη και δεκατρείς, οπότε αναβάλλονταν για τις 14.

•Όταν κάποτε εμφανίστηκαν προβλήματα στο σχολείο παλαίμαχο διευθυντικό στέλεχος αναρωτήθηκε μήπως τον Σεπτέμβρη είχαμε αρχίσει μαθήματα Τρίτη και δεκατρείς.

•Στο λύκειο του Σχολείου λειτουργούσε για τα παιδιά όμιλος γιόγκα με τη φιλοσοφία της, με πολύπειρη εισηγήτρια. Όταν διατύπωσα αντιρρήσεις η γενική διευθύντρια μου είπε ότι πολλά παιδιά βοηθιούνταν.

•Στα πλαίσια μετεκπαίδευσης του διδακτικού προσωπικού έγινε τριήμερη εκπαιδευτική εκδρομή με σεμινάριο Φενγκ Σούι, όπου μεταξύ άλλων οι εκπαιδευτικοί έμαθαν πως κάθε πρωί πρέπει να ξεπλένουν το στόμα τους με λάδι και στη συνέχεια να φτύνουν το λάδι στη λεκάνη της τουαλέτας και να κατεβάζουν το καπάκι. Ψυχολόγοι του Σχολείου συνεπικουρούσαν.

•Όταν εισηγήθηκα έναν κανονισμό που είχε 13 άρθρα, η γενική διευθύντρια μου είπε πως δεν επέτρεπε να φτάσει στα παιδιά κάτι που είχε 13 άρθρα και να τα κάνω 12.

•Στη γραμματεία πηγαινοέρχονταν πίτες του Αγίου Φανουρίου και μου είχαν μεταφερθεί σχόλια για μεταφυσικές πρακτικές πρόβλεψης του μέλλοντος.

•Επανειλημμένα μου είχαν γίνει σχόλια ότι υψηλόβαθμο διευθυντικό στέλεχος που έχει καθημερινή επαφή με παιδιά βάζει τρεις τελείες στην υπογραφή του και αυτό είναι αποδεικτικό στοιχείο ότι είναι μασόνος και εγώ είχα αντιταχθεί σθεναρά. Από άγνοια; Από αφέλεια; Τώρα πλέον αναρωτιέμαι.

Πολλά πράγματα τότε τα θεωρούσα γραφικά και αστεία. Μήπως αρνιόμουν να δω την πραγματικότητα, για να περισώσω την υπόληψή μου;

Το συμπέρασμα είναι ότι πλέον ντρέπομαι που είχα εκπαιδευτική σχέση με αυτό το Σχολείο.

Και επίσης έχω πεισθεί ότι όταν κάλεσαν τον Ηλία Θεοδωρόπουλο να μιλήσει στα παιδιά της δευτέρας λυκεία ήξεραν πολύ καλά ποιον καλούσαν και τον κάλεσαν ακριβώς για τις υπηρεσίες που προσέφερε στους πελάτες της υψηλής κοινωνίας.

Τόσο λυπηρό!

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