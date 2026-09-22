Θάνατος Μαζωνάκη: «Για κάθε πελάτη που έστελνε ο υπνοθεραπευτής στην Γάκα, έπαιρνε 40 ευρώ»

Η Γάκα έστειλε τη φωτογραφία προκειμένου να ενημερώσει τον υπνοθεραπευτή ότι ο τραγουδιστής βρισκόταν στο ιατρείο και στη συνέχεια θα πήγαινε στο προγραμματισμένο ραντεβού τους

Μίλτος Τσεκούρας

Θάνατος Μαζωνάκη: «Για κάθε πελάτη που έστελνε ο υπνοθεραπευτής στην Γάκα, έπαιρνε 40 ευρώ»
ΕΛΛΑΔΑ
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  • υπνοθεραπευτής εξετάστηκε ως μάρτυρας και δεν έχει κατηγορηθεί για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.
  • Ο καλλιτέχνης είχε προγραμματισμένο ραντεβού με τον υπνοθεραπευτή την ημέρα του περιστατικού, μετά από συνάντηση με την προφυλακισμένη γιατρό.
  • Η γιατρός απέστελλε φωτογραφία στον υπνοθεραπευτή για ενημέρωση ότι ολοκληρωνόταν η διαδικασία πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο.
  • Ο υπνοθεραπευτής λάμβανε 40 ευρώ για κάθε πελάτη που του παρέπεμπε η γιατρός και υπήρχαν αμοιβαίες παραπομπές πελατών.
  • Η δραστηριότητα του υπνοθεραπευτή ήταν διακριτή και σε διαφορετικό χώρο από τις ιατρικές πράξεις πλασμαφαίρεσης που γίνονταν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου.
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Για την κατάθεση του υπνοθεραπευτή, Νάσου Κομνιανού, αλλά και για τη σχέση του με τη γιατρό Ιωάννα Γάκα που έχει προφυλακιστεί για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, μίλησε ο δικηγόρος του, Γιάννης Γλύκας.

Όπως ανέφερε στο MEGA, ο εντολέας του εξετάστηκε ως μάρτυρας και, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν συνδέεται με τις συνθήκες του θανάτου του καλλιτέχνη.

«Ο άνθρωπος ήταν μάρτυρας. Πρέπει να είμαστε φειδωλοί στις εκτιμήσεις. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος δεν συνδέεται με οποιονδήποτε τρόπο με τον θάνατο ενός σπουδαίου καλλιτέχνη, όπως ο Μαζωνάκης».

Σύμφωνα με τον δικηγόρο, ο υπνοθεραπευτής δεν βρισκόταν στον χώρο όπου σημειώθηκε το περιστατικό και, με βάση τα μέχρι στιγμής στοιχεία, δεν του έχει αποδοθεί κάποια κατηγορία.

Όπως είπε, η κατάθεσή του διήρκεσε περίπου δυόμισι ώρες και, κατά την εκτίμησή του, συνέβαλε στη διερεύνηση της υπόθεσης, καθώς έδωσε στοιχεία για τη διαδρομή του Γιώργου Μαζωνάκη μέχρι το ιατρείο.

Το ραντεβού για υπνοθεραπεία

Ο Γιάννης Γλύκας εξήγησε ότι το ενδιαφέρον για την κατάθεση του εντολέα του σχετιζόταν κυρίως με ένα προγραμματισμένο ραντεβού που είχε ο Γιώργος Μαζωνάκης μαζί του την επίμαχη ημέρα.

Όπως ανέφερε, μετά το ραντεβού του καλλιτέχνη με την κατηγορούμενη γιατρό, είχε προγραμματιστεί συνάντηση με τον υπνοθεραπευτή για διαφορετικό λόγο, που, όπως διευκρίνισε, δεν σχετιζόταν με την πλασμαφαίρεση ή την υδροθεραπεία, αλλά με υπνοθεραπεία.

Η φωτογραφία από το ιατρείο

Ο δικηγόρος αναφέρθηκε και στη φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη την ώρα που υποβαλλόταν σε πλασμαφαίρεση, η οποία, σύμφωνα με όσα μεταδόθηκαν, είχε σταλεί στον εντολέα του.

Σε ερώτηση εάν η γιατρός έστειλε τη φωτογραφία προκειμένου να ενημερώσει τον υπνοθεραπευτή ότι ο τραγουδιστής βρισκόταν στο ιατρείο και στη συνέχεια θα πήγαινε στο προγραμματισμένο ραντεβού τους, ο δικηγόρος απάντησε ότι αυτή είναι, σε γενικές γραμμές, η ερμηνεία του.

«Προφανώς τον ξένισε η αποστολή της φωτογραφίας αυτής. Αντέδρασε μηχανικά. Ουσιαστικά ήταν μια μορφή ενημέρωσης ότι ολοκληρώνεται η διαδικασία. Προφανώς δεν είχε καταλάβει ότι δεν πήγαινε καλά το πράγμα», δήλωσε.

Ο δικηγόρος σημείωσε ακόμη ότι δεν υπάρχει ακριβής ώρα λήψης της συγκεκριμένης φωτογραφίας.

Σε ό,τι αφορά το ραντεβού με τον Γιώργο Μαζωνάκη, εξήγησε ότι αρχικά επρόκειτο να γίνει λήψη ιστορικού, καθώς, όπως είπε, δεν θα μπορούσε να ξεκινήσει υπνοθεραπεία εάν προηγουμένως δεν είχαν διευθετηθεί άλλα ζητήματα.

Η συνεργασία με τη γιατρό και τα 40 ευρώ ανά πελάτη

Ο Γιάννης Γλύκας αναφέρθηκε επίσης στη συνεργασία του εντολέα του με την προφυλακισμένη γιατρό. Όπως υποστήριξε, κατά τον τελευταίο χρόνο η συνεργασία τους είχε ενταθεί και είχε υπογραφεί σύμβαση επιστημονικής συνεργασίας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η γιατρός παρέπεμπε πελάτες στον υπνοθεραπευτή, ενώ υπήρχαν και παραπομπές προς την αντίθετη κατεύθυνση.

«Ο συγκεκριμένος άνθρωπος, για κάθε πελάτη, λάμβανε 40 ευρώ», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Γλύκας.

Ο δικηγόρος υποστήριξε ότι ο εντολέας του δεν γνώριζε πως ο Γιώργος Μαζωνάκης θα υποβαλλόταν σε πλασμαφαίρεση στο ιατρείο στο Κολωνάκι.

«Δεν έχει καμία σχέση με την πλασμαφαίρεση. Δεν γνώριζε ότι θα γινόταν αυτή η διαδικασία. Δεν γνωρίζει τι σημαίνει πλασμαφαίρεση», ανέφερε.

Παράλληλα, τόνισε ότι η επαγγελματική συνεργασία του εντολέα του με τη γιατρό δεν σημαίνει ότι ο ίδιος είναι κατηγορούμενος στην υπόθεση. «Και κάποιοι άλλοι άνθρωποι δούλευαν στο ιατρείο, αλλά δεν είναι κατηγορούμενοι. Και σωστά δεν είναι», δήλωσε.

Ο χώρος για τις υπνοθεραπείες και τα σεμινάρια

Τέλος, ο Γιάννης Γλύκας υποστήριξε ότι ο εντολέας του δεν γνώριζε πως πραγματοποιούνταν γενικότερα πλασμαφαιρέσεις στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου.

Όπως ανέφερε, η γιατρός είχε μισθώσει διαφορετικό χώρο, όπου ο υπνοθεραπευτής πραγματοποιούσε τις συνεδρίες του.

Σύμφωνα με τον ίδιο, επομένως, η επαγγελματική δραστηριότητα του εντολέα του ήταν διακριτή από τις ιατρικές πράξεις που πραγματοποιούνταν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου.

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