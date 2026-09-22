Ηγουμενίτσα: Λουλούδια και καντήλια στο σημείο του φονικού - Το συγκινητικό μήνυμα του καθηγητή της

Snapshot Η τοπική κοινωνία της Ηγουμενίτσας παραμένει σοκαρισμένη μετά τη δολοφονία της 25χρονης Πηνελόπης από τον 27χρονο πρώην σύντροφό της.

Στον τόπο του εγκλήματος έχει δημιουργηθεί ένας χώρος μνήμης και το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση κατά της βίας κατά των γυναικών με σύνθημα «Καμία μόνη, καμία άλλη».

Οι Αρχές ερευνούν τα κινητά τηλέφωνα του θύματος και του δράστη για να ανασυνθέσουν τα γεγονότα πριν τη δολοφονία και να διερευνήσουν το κίνητρο.

Ο 27χρονος φέρεται να μετέβη από το Αιγάλεω στην Ηγουμενίτσα προμελετημένα, φέροντας μαζί του το μαχαίρι με το οποίο δολοφόνησε βίαια την 25χρονη.

Ο δράστης κατηγορείται για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία και άλλες παραβάσεις, και θα απολογηθεί την ερχόμενη Πέμπτη ενώ ζήτησε διορισμό συνηγόρου λόγω οικονομικής αδυναμίας. Snapshot powered by AI

Μουδιασμένη παραμένει η τοπική κοινωνία στην Ηγουμενίτσα μετά την δολοφονία της 25χρονης Πηνελόπης από τον 27χρονο πρώην σύντροφό της.

Το κιόσκι που έπεσε νεκρή η 25χρονη βιολόγος έχει μετατραπεί σε ένα μικρό χώρο μνήμης για την κοπέλα που έφυγε με βίαιο τρόπο από τη ζωή. Είναι το σημείο που συναντήθηκε με τον πρώην της.

Σημειώνεται ότι αργότερα το απόγευμα οι γυναίκες της Ηγουμενίτσας θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση στο σημείο της δολοφονίας προκειμένου να στείλουν το δικό τους μήνυμα απέναντι στη βία κατά των γυναικών, λίγες μόλις ημέρες μετά τη δολοφονία που συγκλόνισε την πόλη.

Η κινητοποίηση θα πραγματοποιηθεί στις επτά το απόγευμα, στην πλατεία Δημαρχείου Ηγουμενίτσας, με κεντρικό σύνθημα «Καμία μόνη, καμία άλλη».

Η 25χρονη εργάζονταν σε επιχείρηση ιχθυοκαλλιέργειας και διέμενε στην πόλη της Ηγουμενίτσας τουλάχιστον τον τελευταίο χρόνο. Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, η Πηνελόπη σκόπευε να φύγει από την πόλη και να επιστρέψει στην Αθήνα.

Το συγκινητικό μήνυμα του καθηγητή της

Η 25χρονη Πηνελόπη είχε καταγωγή από την Πάτρα και είχε σπουδάσει ως βιολόγος στο Πανεπιστήμιο Πατρών.

Ο καθηγητής του τμήματος βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών Παναγιώτης Δημόπουλος σε ανάρτησή του αναφέρεται συγκλονισμένος στην φοιτήτριά του, την 25χρονη Πηνελόπη:

«Ακόμη μια Γυναικοκτονία το 2026

Θλίβομαι, οργίζομαι και αξιώνω αλλαγή.

Με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε την Πηνελόπη, 25 ετών, απόφοιτη του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστήμιο Πατρών

Ήταν Βιολόγος με αγάπη για τη θάλασσα και την ιχθυολογία. Είχε ήδη κάνει το πέρασμα από τις αίθουσες και τα εργαστήρια του τμήματος στην εργασία στο αντικείμενό της, σε μονάδα ιχθυοκαλλιέργειας στη Θεσπρωτία, και σχεδίαζε μεταπτυχιακές σπουδές. Μια ζωή που μόλις άρχιζε να παίρνει μορφή.

Η Πηνελόπη δολοφονήθηκε στην Ηγουμενίτσα από τον πρώην σύντροφό της. Άλλη μία γυναικοκτονία. Άλλη μία νέα γυναίκα που χάθηκε αφού είχε ήδη χτίσει σπουδές, δουλειά και αυτονομία.

Για την κοινότητα του Βιολογικού δεν είναι μια είδηση από μακριά. Είναι απόφοιτη του Τμήματος.

Πέρασε από τους ίδιους διαδρόμους, τις ίδιες εξεταστικές, τις ίδιες συζητήσεις για το «τι ακολουθεί μετά το πτυχίο».

Τα συλλυπητήριά μας στην οικογένεια και στους οικείους της. Ας τη θυμηθούμε όπως της αξίζει: ως βιολόγο στην αρχή της διαδρομής της.

Φως στη μνήμη της».

Τα κινητά στο επίκεντρο της έρευνας

Στο μεταξύ σε εξέλιξη είναι οι έρευνες για τα όσα οδήγησαν στην τραγική κατάληξη με τις Αρχές να βάζουν στο επίκεντρο τα κινητά τηλέφωνα θύματος και θύτη. Κλήσεις, μηνύματα και συνομιλίες εξετάζονται προκειμένου να ανασυντεθούν όσα συνέβησαν πριν από τη μοιραία συνάντηση και να διερευνηθεί το κίνητρο της δολοφονίας.

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στο διάστημα που προηγήθηκε του εγκλήματος, στη μεταξύ τους επικοινωνία μετά τον χωρισμό, αλλά και στις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο 27χρονος ταξίδεψε από το Αιγάλεω στην Ηγουμενίτσα για να συναντήσει την 25χρονη.

Υπενθυμίζεται ότι ο 27χρονος δολοφόνος έχει υποστηρίξει ότι η συνάντηση αφορούσε οικονομική διαφορά ύψους 1.900 ευρώ, με τον συγκεκριμένο ισχυρισμός βρίσκεται υπό διερεύνηση. Η σχέση της με τον 27χρονο κατηγορούμενο είχε ολοκληρωθεί περίπου έναν μήνα πριν από τη δολοφονία.

Ο ίδιος φέρεται να υποστήριξε στις Αρχές ότι είχε έρθει από την Αθήνα στην Ηγουμενίτσα προκειμένου να συζητήσει με την πρώην σύντροφό του για οικονομική διαφορά.

Σημειώνεται ότι σημαντικό στοιχείο είναι ότι ο 27χρονος είχε μεταβεί από το Αιγάλεω στην Ηγουμενίτσα, φέροντας μαζί του το μαχαίρι που χρησιμοποίησε, γεγονός που ενισχύει την εκτίμηση για προμελέτη.

Την κάρφωσε με το μαχαίρι σε πολλά σημεία του σώματος

Όπως προέκυψε από την αυτοψία του ιατροδικαστή, πρόκειται για ένα ιδιαίτερα βίαιο έγκλημα.

Ο 27χρονος καθ’ ομολογίαν δράστης, φέρεται να κυνηγούσε την άτυχη Πηνελόπη με το μαχαίρι σε ποδηλατόδρομο της Ηγουμενίτσας, και τη μαχαίρωνε σε πολλά σημεία του κορμιού της με μένος. Η ίδια, μάταια προσπαθούσε να αμυνθεί, καθώς η τελική μαχαιριά στον τράχηλό της, απέβη και η μοιραία.

Την αυτοψία στον χώρο όπου βρέθηκε η σορός της νεαρής γυναίκας πραγματοποίησε ο προϊστάμενος της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Ηπείρου, ιατροδικαστής Ιωάννης Αϊβατίδης.

Την Πέμπτη η απολογία του

Στο μεταξύ, ο 27χρονος δολοφόνος εξακολουθεί να νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο Φιλιατών.

Το απόγευμα της Δευτέρας, ανακριτής και εισαγγελέας μετέβησαν στο νοσοκομείο όπου απήγγειλαν βαριές κατηγορίες σε βάρος του για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών.

Ο 27χρονος ζήτησε και έλαβε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί την ερχόμενη Πέμπτη, ενώ ζήτησε επίσης διορισμό συνηγόρου υπεράσπισης, καθώς επικαλέστηκε οικονομική αδυναμία.

Με πληροφορίες από epiruspost.gr, tempo24.news

Διαβάστε επίσης