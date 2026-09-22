Φωτιά στον Υμηττό από κεραυνό

Συναγερμός έχει σημάνει εδώ και λίγη ώρα στην Πυροσβεστική καθώς ξέσπασε φωτιά στον Υμηττό έπειτα από κεραυνό.

Στο σημείο σπεύδουν οχήματα της Πυροσβεστικής ενώ σύμφωνα με πληροφορίες έχει ζητηθεί και η συνδρομή εναέριων μέσων, παρά τη δυνατή βροχή στην Αττική.