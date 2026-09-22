Φωτιά στον Υμηττό από κεραυνό
Συναγερμός από πτώση κεραυνού
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Συναγερμός έχει σημάνει εδώ και λίγη ώρα στην Πυροσβεστική καθώς ξέσπασε φωτιά στον Υμηττό έπειτα από κεραυνό.
Στο σημείο σπεύδουν οχήματα της Πυροσβεστικής ενώ σύμφωνα με πληροφορίες έχει ζητηθεί και η συνδρομή εναέριων μέσων, παρά τη δυνατή βροχή στην Αττική.
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