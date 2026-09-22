Τρόμος στην Ηλιούπολη: Γυναίκα έπαθε ανακοπή έπειτα από κεραυνό - Της έκαναν ΚΑΡΠΑ
Πληροφορίες αναφέρουν πως είτε έπαθε ανακοπή αφού φοβήθηκε από τον κρότο είτε χτυπήθηκε από τον κεραυνό
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- Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και πραγματοποιήθηκε ΚΑΡΠΑ στη γυναίκα.
- Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Ερυθρού Σταυρού για ιατρική φροντίδα.
- Οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού παραμένουν υπό διερεύνηση.
Συναγερμός σήμανε το πρωί στην Ηλιούπολη, όταν μια καθηγήτρια υπέστη ανακοπή την ώρα που βρισκόταν στον δρόμο έξω από σχολείο, μετά από κεραυνό που έπεσε στην περιοχή.
Το περιστατικό σημειώθηκε στα Αστυνομικά Ηλιούπολης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο κεραυνός είτε χτύπησε τη γυναίκα είτε εκείνη τρόμαξε από τον δυνατό κρότο, με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις της και να υποστεί ανακοπή.
Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ στη γυναίκα πραγματοποιήθηκε ΚΑΡΠΑ.
Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Ερυθρού Σταυρού, όπου οι γιατροί ανέλαβαν να αντιμετωπίσουν την κατάστασή της.
Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό παραμένουν υπό διερεύνηση.