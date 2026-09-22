«Is It Me In The City» - «Αν όλοι μας είμαστε η πόλη, τότε ποιος/ποια είμαι εγώ μέσα σε αυτή;»

Για πρώτη φορά, από τις 2 έως τις 4 Οκτωβρίου, το Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων (Βασ. Σοφίας, Πάρκο Ελευθερίας) φιλοξενεί το «IS IT ME IN THE CITY», μια τριήμερη διοργάνωση της ΕΥΤΟΠΙΑΣ (Κέντρο Συστημικής Ψυχοθεραπείας & Έρευνας), η δράση πραγματοποιείται με την Υποστήριξη του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων (Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α.).

Στόχος της εκδήλωσης είναι να φέρει κοντά καλλιτέχνες, ψυχολόγους και ανθρώπους από τον χώρο του Πολιτισμού σε μια κοινή αναζήτηση γύρω από την αυτογνωσία, την κοινότητα και τον κοινωνικό μας εαυτό.

Στον πυρήνα της διοργάνωσης βρίσκεται ο καθρέφτης. Όχι ως αντικείμενο, αλλά ως σύμβολο. Ένα αυτογνωσιακό εργαλείο που δεν κρίνει, απλώς αντανακλά. Μια γέφυρα ανάμεσα στην εξωτερική εικόνα και την εσωτερική πραγματικότητα.

Ποιος είμαι μέσα στην πόλη που ζω;

Ενεργός πολίτης ή παθητικός παρατηρητής;

Συμμέτοχος ή απλός περαστικός;

Άνθρωπος που ανήκει ή άνθρωπος που υπάρχει,

χωρίς να συνδέεται πραγματικά με τους άλλους;

Για τρεις ημέρες, Επιστήμη και Τέχνη συναντιούνται σε έναν δημιουργικό διάλογο με κέντρο τον ενεργό άνθρωπο. Την πρώτη ημέρα, οι καλλιτέχνες δημιουργούν ζωντανά τα έργα τους πάνω σε καθρέφτες, μετατρέποντάς τους σε μοναδικά έργα τέχνης που θα παραμείνουν στον χώρο καθ' όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης. Στο πέρας δε αυτής, τα έργα θα πωληθούν και τα έσοδα θα διατεθούν ως δωρεά σε ψυχοκοινωνική δομή του δήμου Αθηναίων.

Γεννιέται έτσι μια ζωντανή έκθεση που συνομιλεί με το κοινό και πλαισιώνει τις ομιλίες και τα βιωματικά εργαστήρια, που ακολουθούν τις επόμενες δύο ημέρες, με τη συμμετοχή καλλιτεχνών, διακεκριμένων επιστημόνων από το χώρο της ψυχολογίας και την κοινωνία των πολιτών. Ως κεντρικά θέματα έχουν την αυτογνωσία, την έννοια της κοινότητας και τον κοινωνικό μας εαυτό.

Είσοδος Ελεύθερη.

Πιο αναλυτικά, το πρόγραμμα του «IS IT ME IN THE CITY» διαμορφώνεται ως εξής:

1η μέρα - Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, από τις 11:00

Έργα σε καθρέφτες θα πραγματοποιήσουν οι ακόλουθοι καλλιτέχνες:

Αντωνάκης, εικαστικός

Βουλγαράκη Παυλίνα, τραγουδίστρια, τραγουδοποιός, ψυχολόγος

Κούτλα Βίρνα, αρχιτέκτονας, καλλιτέχνης

Λιόσσης Δημήτρης, εικαστικός,

Μπρούμα Ολγα, σκηνογράφος

Παπαιωάννου Χριστίνα, εικαστικός

Πολέμη Κατερίνα, μουσικός, συνθέτρια, τραγουδίστρια

Στριτσίδης Σάκης, Art Director, γραφίστας, visual artist

Τοπούζογλου Μαρίλυ, ψυχολόγος, εικαστικός

Τσεριώνης Γιώργος, εικαστικός

Φαμέλης Πάνος, ζωγράφος, εικαστικός

Χριστοφιλλογιάννης Διονύσης, εικαστικός, καθηγητής DEREE, SPACE 52

2η μέρα – Σάββατο 3 Οκτωβρίου, στις 11:00 – 14:30

Συζητούν για τη «Κοινότητα, ανάγκη σύνδεσης - ανήκειν, μοναξιά, απομόνωση» άνθρωποι από τον χώρο της Ψυχικής Υγείας και συγκεκριμένα οι κ.κ.:

Αποστολίδη Λουκία, Ψυχολόγος, MSc Ψυχολόγος Υγείας, Συστημική Ψυχοθεραπεύτρια, Συμβουλευτική Εξαρτήσεων, Δραματοθεραπεύτρια, Δημιουργική Επόπτρια, Ιδρύτρια ΕΥΤΟΠΙΑ Ι ΚΕΣΥΨΕ

Βαζούκης Χαράλαμπος, Ψυχολόγος, Δραματοθεραπευτής, πρόεδρος Ενωσης Δραματοθεραπευτών & Παιγνιοθεραπευτών Ελλάδας

Βλαστάρη Διοβουνιώτου Χαρά, ψυχολόγος ΚΛΙΜΑΚΑ – Κέντρο Ημέρας για την Πρόληψη της Αυτοκτονίας

Βούσουρα Ελένη, PhD κλινική ψυχολόγος, επίκουρη καθηγήτρια ΕΚΠΑ

Γεραρχάκη Μαρίτα, Κλινική Ψυχολόγος, Ιδρύτρια του ΑΝΑΣΑ

Καλπάξη Πένυ, ψυχολόγος, δραματοθεραπεύτρια, Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας

Κανελλοπούλου Ελίνα, Δρ Ψυχολόγος, Ψυχαναλύτρια Ομάδας Εφήβων και Ενηλίκων

Καραγεώργου Κατερίνα, Ψυχολόγος - Συστημική Ψυχοθεραπεύτρια,

Διδάκτωρ Κοινωνικής Ψυχολογίας, Εντεταλμένη Διδάσκουσα Πανεπιστήμιο Κρήτης

Παπαντωνόπουλος Μιχάλης, PhD ψυχολόγος, συστημικός ψυχοθεραπευτής, επ. υπεύθυνος του φορέα «Πλόες» ΕΨΥΜΕ

Σπηλιάδης Αναστάσης, PhD ψυχολόγος, συστημικός ψυχοθεραπευτής

Συζητούν με θέμα «Κοινότητα, ανάγκη σύνδεσης και ανήκειν, μοναξιά, απομόνωση», άνθρωποι στα ανθρωπιστικά και συγκεκριμένα οι κ.κ.:

Κουβελάκη Σοφία, ιδρύτρια του Home Project

Πατρικίου Μαίρη, ιδρύτρια OSEK TUTU

Πίττας Κωνσταντίνος, PhD αρχιτέκτονας, συγγραφέας

Σούμπερτ Μαρία, PhD Θεατρολόγος, Δραματοθεραπεύτρια

3η μέρα – Κυριακή 4 Οκτωβρίου, από τις 11:00

Επίσκεψη στον χώρο - performances και workshops

Γυμνοπούλου Δωροθέα, ιδρύτρια του “Μικρό Σύμπαν”

Δερμιτζάκη Δήμητρα, σκηνοθέτιδα

Μακρής Ντένης, ηθοποιός

Μπρούμα Ολγα, σκηνογράφος

Πολέμη Κατερίνα, μουσικός, συνθέτρια, τραγουδίστρια

Σούμπερτ Μαρία, PhD Θεατρολόγος, Δραματοθεραπεύτρια

Τοπούζογλου Μαρίλυ, ψυχολόγος, εικαστικός

Σε μια πόλη που μεγαλώνει διαρκώς, η καθημερινότητα συχνά μας φέρνει χωροταξικά όλο και πιο κοντά τον έναν στον άλλον, την ίδια ώρα όμως και πιο μακριά σε ανθρώπινο επίπεδο. Η αίσθηση του ανήκειν, η ουσιαστική σύνδεση και η συμμετοχή στην κοινότητα δεν είναι δεδομένες· είναι βιώματα που χτίζονται καθημερινά. Το «IS IT ME IN THE CITY?» μάς καλεί επομένως να αναρωτηθούμε όχι μόνο «ποιος/ποια είμαι;», αλλά και «τι αντανακλώ στους άλλους;».

«Η αυτογνωσία δεν ολοκληρώνεται μπροστά σε έναν καθρέφτη. Ολοκληρώνεται όταν κατανοούμε ποιοι είμαστε μέσα στην κοινότητα. Όταν αναγνωρίζουμε ότι ο τρόπος που υπάρχουμε αντανακλάται στον άνθρωπο δίπλα μας και στην ίδια την πόλη», λέει χαρακτηριστικά η Λουκία Αποστολίδη, ιδρύτρια της ΕΥΤΟΠΙΑΣ.

Το «IS IT ME IN THE CITY» είναι μια ανοιχτή πρόσκληση να σταθούμε απέναντι στον εαυτό μας, ώστε να μπορέσουμε να σταθούμε πραγματικά δίπλα στους άλλους. Να ξαναστήσουμε τον κύκλο της συνύπαρξης, της κοινότητας και της ουσιαστικής ανθρώπινης σύνδεσης.