«Is It Me In The City» - «Αν όλοι μας είμαστε η πόλη, τότε ποιος/ποια είμαι εγώ μέσα σε αυτή;»

Τριήμερη εκδήλωση αφιερωμένη στον κοινωνικό εαυτό, στην κοινότητα και στην αίσθηση του ανήκειν

Newsroom

«Is It Me In The City» - «Αν όλοι μας είμαστε η πόλη, τότε ποιος/ποια είμαι εγώ μέσα σε αυτή;»
ANNOUNCEMENTS
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Για πρώτη φορά, από τις 2 έως τις 4 Οκτωβρίου, το Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων (Βασ. Σοφίας, Πάρκο Ελευθερίας) φιλοξενεί το «IS IT ME IN THE CITY», μια τριήμερη διοργάνωση της ΕΥΤΟΠΙΑΣ (Κέντρο Συστημικής Ψυχοθεραπείας & Έρευνας), η δράση πραγματοποιείται με την Υποστήριξη του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων (Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α.).

Στόχος της εκδήλωσης είναι να φέρει κοντά καλλιτέχνες, ψυχολόγους και ανθρώπους από τον χώρο του Πολιτισμού σε μια κοινή αναζήτηση γύρω από την αυτογνωσία, την κοινότητα και τον κοινωνικό μας εαυτό.

Στον πυρήνα της διοργάνωσης βρίσκεται ο καθρέφτης. Όχι ως αντικείμενο, αλλά ως σύμβολο. Ένα αυτογνωσιακό εργαλείο που δεν κρίνει, απλώς αντανακλά. Μια γέφυρα ανάμεσα στην εξωτερική εικόνα και την εσωτερική πραγματικότητα.

Ποιος είμαι μέσα στην πόλη που ζω;

Ενεργός πολίτης ή παθητικός παρατηρητής;

Συμμέτοχος ή απλός περαστικός;

Άνθρωπος που ανήκει ή άνθρωπος που υπάρχει,

χωρίς να συνδέεται πραγματικά με τους άλλους;

Για τρεις ημέρες, Επιστήμη και Τέχνη συναντιούνται σε έναν δημιουργικό διάλογο με κέντρο τον ενεργό άνθρωπο. Την πρώτη ημέρα, οι καλλιτέχνες δημιουργούν ζωντανά τα έργα τους πάνω σε καθρέφτες, μετατρέποντάς τους σε μοναδικά έργα τέχνης που θα παραμείνουν στον χώρο καθ' όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης. Στο πέρας δε αυτής, τα έργα θα πωληθούν και τα έσοδα θα διατεθούν ως δωρεά σε ψυχοκοινωνική δομή του δήμου Αθηναίων.

Γεννιέται έτσι μια ζωντανή έκθεση που συνομιλεί με το κοινό και πλαισιώνει τις ομιλίες και τα βιωματικά εργαστήρια, που ακολουθούν τις επόμενες δύο ημέρες, με τη συμμετοχή καλλιτεχνών, διακεκριμένων επιστημόνων από το χώρο της ψυχολογίας και την κοινωνία των πολιτών. Ως κεντρικά θέματα έχουν την αυτογνωσία, την έννοια της κοινότητας και τον κοινωνικό μας εαυτό.

Είσοδος Ελεύθερη.

iiiiiicurrencyiipound.png

Πιο αναλυτικά, το πρόγραμμα του «IS IT ME IN THE CITY» διαμορφώνεται ως εξής:

1η μέρα - Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, από τις 11:00

Έργα σε καθρέφτες θα πραγματοποιήσουν οι ακόλουθοι καλλιτέχνες:

Αντωνάκης, εικαστικός

Βουλγαράκη Παυλίνα, τραγουδίστρια, τραγουδοποιός, ψυχολόγος

Κούτλα Βίρνα, αρχιτέκτονας, καλλιτέχνης

Λιόσσης Δημήτρης, εικαστικός,

Μπρούμα Ολγα, σκηνογράφος

Παπαιωάννου Χριστίνα, εικαστικός

Πολέμη Κατερίνα, μουσικός, συνθέτρια, τραγουδίστρια

Στριτσίδης Σάκης, Art Director, γραφίστας, visual artist

Τοπούζογλου Μαρίλυ, ψυχολόγος, εικαστικός

Τσεριώνης Γιώργος, εικαστικός

Φαμέλης Πάνος, ζωγράφος, εικαστικός

Χριστοφιλλογιάννης Διονύσης, εικαστικός, καθηγητής DEREE, SPACE 52

2η μέρα – Σάββατο 3 Οκτωβρίου, στις 11:00 – 14:30

Συζητούν για τη «Κοινότητα, ανάγκη σύνδεσης - ανήκειν, μοναξιά, απομόνωση» άνθρωποι από τον χώρο της Ψυχικής Υγείας και συγκεκριμένα οι κ.κ.:

Αποστολίδη Λουκία, Ψυχολόγος, MSc Ψυχολόγος Υγείας, Συστημική Ψυχοθεραπεύτρια, Συμβουλευτική Εξαρτήσεων, Δραματοθεραπεύτρια, Δημιουργική Επόπτρια, Ιδρύτρια ΕΥΤΟΠΙΑ Ι ΚΕΣΥΨΕ

Βαζούκης Χαράλαμπος, Ψυχολόγος, Δραματοθεραπευτής, πρόεδρος Ενωσης Δραματοθεραπευτών & Παιγνιοθεραπευτών Ελλάδας

Βλαστάρη Διοβουνιώτου Χαρά, ψυχολόγος ΚΛΙΜΑΚΑ – Κέντρο Ημέρας για την Πρόληψη της Αυτοκτονίας

Βούσουρα Ελένη, PhD κλινική ψυχολόγος, επίκουρη καθηγήτρια ΕΚΠΑ

Γεραρχάκη Μαρίτα, Κλινική Ψυχολόγος, Ιδρύτρια του ΑΝΑΣΑ

Καλπάξη Πένυ, ψυχολόγος, δραματοθεραπεύτρια, Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας

Κανελλοπούλου Ελίνα, Δρ Ψυχολόγος, Ψυχαναλύτρια Ομάδας Εφήβων και Ενηλίκων

Καραγεώργου Κατερίνα, Ψυχολόγος - Συστημική Ψυχοθεραπεύτρια,

Διδάκτωρ Κοινωνικής Ψυχολογίας, Εντεταλμένη Διδάσκουσα Πανεπιστήμιο Κρήτης

Παπαντωνόπουλος Μιχάλης, PhD ψυχολόγος, συστημικός ψυχοθεραπευτής, επ. υπεύθυνος του φορέα «Πλόες» ΕΨΥΜΕ

Σπηλιάδης Αναστάσης, PhD ψυχολόγος, συστημικός ψυχοθεραπευτής

iiiiiicurrencyiiiiipound.png

Συζητούν με θέμα «Κοινότητα, ανάγκη σύνδεσης και ανήκειν, μοναξιά, απομόνωση», άνθρωποι στα ανθρωπιστικά και συγκεκριμένα οι κ.κ.:

Κουβελάκη Σοφία, ιδρύτρια του Home Project

Πατρικίου Μαίρη, ιδρύτρια OSEK TUTU

Πίττας Κωνσταντίνος, PhD αρχιτέκτονας, συγγραφέας

Σούμπερτ Μαρία, PhD Θεατρολόγος, Δραματοθεραπεύτρια

3η μέρα – Κυριακή 4 Οκτωβρίου, από τις 11:00

Επίσκεψη στον χώρο - performances και workshops

Γυμνοπούλου Δωροθέα, ιδρύτρια του “Μικρό Σύμπαν”

Δερμιτζάκη Δήμητρα, σκηνοθέτιδα

Μακρής Ντένης, ηθοποιός

Μπρούμα Ολγα, σκηνογράφος

Πολέμη Κατερίνα, μουσικός, συνθέτρια, τραγουδίστρια

Σούμπερτ Μαρία, PhD Θεατρολόγος, Δραματοθεραπεύτρια

Τοπούζογλου Μαρίλυ, ψυχολόγος, εικαστικός

Σε μια πόλη που μεγαλώνει διαρκώς, η καθημερινότητα συχνά μας φέρνει χωροταξικά όλο και πιο κοντά τον έναν στον άλλον, την ίδια ώρα όμως και πιο μακριά σε ανθρώπινο επίπεδο. Η αίσθηση του ανήκειν, η ουσιαστική σύνδεση και η συμμετοχή στην κοινότητα δεν είναι δεδομένες· είναι βιώματα που χτίζονται καθημερινά. Το «IS IT ME IN THE CITY?» μάς καλεί επομένως να αναρωτηθούμε όχι μόνο «ποιος/ποια είμαι;», αλλά και «τι αντανακλώ στους άλλους;».

POIOS EIMAI

«Η αυτογνωσία δεν ολοκληρώνεται μπροστά σε έναν καθρέφτη. Ολοκληρώνεται όταν κατανοούμε ποιοι είμαστε μέσα στην κοινότητα. Όταν αναγνωρίζουμε ότι ο τρόπος που υπάρχουμε αντανακλάται στον άνθρωπο δίπλα μας και στην ίδια την πόλη», λέει χαρακτηριστικά η Λουκία Αποστολίδη, ιδρύτρια της ΕΥΤΟΠΙΑΣ.

Το «IS IT ME IN THE CITY» είναι μια ανοιχτή πρόσκληση να σταθούμε απέναντι στον εαυτό μας, ώστε να μπορέσουμε να σταθούμε πραγματικά δίπλα στους άλλους. Να ξαναστήσουμε τον κύκλο της συνύπαρξης, της κοινότητας και της ουσιαστικής ανθρώπινης σύνδεσης.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:15ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί τα ξενοδοχεία δεν έχουν δωμάτια με τους αριθμούς 420 και 13;

15:13ΚΟΣΜΟΣ

Μεγάλη Πυραμίδα της Γκίζας: Έρευνα υποστηρίζει πως οι διαστάσεις της κρύβουν μαθηματικό κώδικα

15:12ΕΛΛΑΔΑ

Λεωφόρος Βουλιαγμένης: Δίπλωσε νταλίκα και έπεσε ο εκσκαφέας που κουβαλούσε

15:04ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Πλημμύρισαν από την ισχυρή βροχόπτωση Ακτή Δυμαίων και παραλιακή του Ρίου

15:03LIFESTYLE

Η οικογένεια Τανιμανίδη έβαλε πλώρη για Αλάσκα – Το ταξίδι με το κρουαζιερόπλοιο της Disney

15:01ΥΓΕΙΑ

Καρκίνος πνεύμονα και πόνος στην πλάτη: Αιτίες, συμπτώματα και πότε χρειάζονται εξετάσεις

14:57ANNOUNCEMENTS

Θες να ζήσεις από κοντά την απόλυτη McLaren Racing εμπειρία; Το Fanzone του “Allwyn x McLaren Racing: Live in Athens” θα έχει ελεύθερη είσοδο

14:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Προτιμώ να σας εκπλήξουμε ευχάριστα από το να σας εκπλήξουμε δυσάρεστα»: Νέα μέτρα στήριξης για επιχειρήσεις αν ανοίξει δημοσιονομικός χώρος, προανήγγειλε ο Πιερρακάκης

14:54ΕΛΛΑΔΑ

Σφοδρό κύμα κακοκαιρίας σαρώνει τη χώρα: Δρόμοι έγιναν ποτάμια σε Πάτρα και Καβάλα – Πού εντοπίζονται τα μεγαλύτερα προβλήματα

14:52ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Διατάχθηκε ΕΔΕ για τον θανάσιμο τραυματισμό πυροσβέστη με εντολή Τουρνά

14:52ΕΛΛΑΔΑ

Πύργος: Προφυλακιστέος ο 26χρονος που χτύπησε με ρόπαλο την πρώην σύντροφό του και τον πατέρα της

14:36ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο ατύχημα στο Νέο Κόσμο: Χωρίς φανάρια η συμβολή των οδών Φραντζή και Ιππώνακτος

14:35ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Θανάσιμος τραυματισμός πυροσβέστη - Προσπάθησε να βοηθήσει τουρίστες

14:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας: Στρατηγικής σημασίας οι σχέσεις μας με την Αίγυπτο, δεν στρέφονται κατά οποιουδήποτε άλλου κράτους

14:33ΕΛΛΑΔΑ

«Τη χτύπησε κεραυνός»: Διασωληνωμένη στον «Ερυθρό» η διευθύντρια του 2ου Γυμνασίου Ηλιούπολης

14:31ΚΑΙΡΟΣ

Πρώτη φθινοπωρινή βροχή στην Αθήνα - Με ομπρέλες στους δρόμους οι Αθηναίοι - Δείτε εικόνες

14:27ΕΛΛΑΔΑ

Επεισοδιακή καταδίωξη στην Πάτρα: Άνδρας σε αμόκ έμπαινε με τη βία σε αυτοκίνητα, τα έκανε γυαλιά καρφιά σε σπίτι

14:20ANNOUNCEMENTS

«Is It Me In The City» - «Αν όλοι μας είμαστε η πόλη, τότε ποιος/ποια είμαι εγώ μέσα σε αυτή;»

14:19LIFESTYLE

Άβολη στιγμή για τον Βασίλη Χιώτη στον «αέρα» του ΑΝΤ1: «Μείνετε συντονισμένοι στον ΣΚΑΪ»

14:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: «Στην Ελλάδα έχουμε καλύτερη κάλυψη 5g από αυτή που έχετε στην Silicon Valley»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:33ΕΛΛΑΔΑ

«Τη χτύπησε κεραυνός»: Διασωληνωμένη στον «Ερυθρό» η διευθύντρια του 2ου Γυμνασίου Ηλιούπολης

12:30ΕΥ ΖΗΝ

5 απλές συνήθειες μετά το βραδινό γεύμα για να μειώσετε τη χοληστερόλη

14:35ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Θανάσιμος τραυματισμός πυροσβέστη - Προσπάθησε να βοηθήσει τουρίστες

08:35ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννα Γάκα: Οι πρώτες ημέρες στον Κορυδαλλό – Ο βιολογικός καθαρισμός και η αντίδραση στα τραγούδια του Μαζωνάκη που βάζουν οι κρατούμενες - Το ψευδώνυμο που της έβγαλαν στη φυλακή

10:17LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Τα «ραβασάκια» από τη μάχη της πρεμιέρας – Ποιες σειρές σάρωσαν;

11:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Σήμα» για δύσκολο Σαββατοκύριακο από το GFS - Καταιγίδες και νέα πτώση της θερμοκρασίας

13:53ΕΛΛΑΔΑ

Ιδιωτικό εκπαιδευτήριο καλούσε τον Ηλία Θεοδωρόπουλο να μιλήσει σε εφήβους για το άγχος: «Ντρέπομαι που είχα εκπαιδευτική σχέση με αυτό το σχολείο»

13:47ΕΛΛΑΔΑ

Τρόμος στην Ηλιούπολη: Γυναίκα έπαθε ανακοπή έπειτα από κεραυνό - Της έκαναν ΚΑΡΠΑ μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο

12:58ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στην Ισπανία: Βρέθηκε θάλαμος στρωμένος με μουσαμά για εκτελέσεις - «Θέλουν να μας σκοτώσουν»

06:52LIFESTYLE

Οι κόρες επωνύμων που ξεχωρίζουν στις νέες σειρές

10:12LIFESTYLE

Στέλιος Ρόκκος: «Δεν ξέρω αν θα ακύρωνα τη συναυλία μου λόγω του θανάτου του Μαζωνάκη»

07:40ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Αφαιρέθηκε η κάλτσα από το στομάχι 14χρονου

10:05ΕΛΛΑΔΑ

Δημογραφικό: Οι γεννήσεις μειώθηκαν έως και 50% σε 15 χρόνια - Οι έξι νομοί που «σβήνουν»

10:48ΚΟΣΜΟΣ

Αφού έχασε το 20% της παραγωγής βενζίνης, η Ρωσία καμουφλάρει με δίχτυα τα διυλιστήριά της για να τα κρύψει από τα ουκρανικά drones

10:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρώτη εκτίμηση ECMWF και GFS για τις αρχές Οκτώβρη - Από τη ζέστη στην... ανατροπή

14:12ΕΛΛΑΔΑ

Κεραυνοί προκαλούν πυρκαγιές από την Κέρκυρα ως τον Υμηττό – Συναγερμός σε Κανόνι και Κορωπί

14:19LIFESTYLE

Άβολη στιγμή για τον Βασίλη Χιώτη στον «αέρα» του ΑΝΤ1: «Μείνετε συντονισμένοι στον ΣΚΑΪ»

14:54ΕΛΛΑΔΑ

Σφοδρό κύμα κακοκαιρίας σαρώνει τη χώρα: Δρόμοι έγιναν ποτάμια σε Πάτρα και Καβάλα – Πού εντοπίζονται τα μεγαλύτερα προβλήματα

13:51ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Γέφυρα ζωής για βρέφος 4 μηνών - Από Σταυρούπολη στο Ιπποκράτειο σε 9 λεπτά

12:10ΚΑΙΡΟΣ

Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού της ΕΜΥ - Πορτοκαλί προειδοποίηση για 4 περιοχές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ