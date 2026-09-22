Η οικογένεια Τανιμανίδη έβαλε πλώρη για Αλάσκα – Το ταξίδι με το κρουαζιερόπλοιο της Disney

Snapshot Ο Σάκης Τανιμανίδης και η Χριστίνα Μπόμπα ταξίδεψαν με τις δίδυμες κόρες τους στη Βόρεια Αμερική, ξεκινώντας από road trip στον Καναδά και συνεχίζοντας με κρουαζιέρα στην Αλάσκα.

Το ταξίδι περιελάμβανε διαμονή σε τροχόσπιτο σε περιοχές όπως το Βανκούβερ και το Μπανφ, προσφέροντας οικογενειακές στιγμές στη φύση.

Το δεύτερο μέρος του ταξιδιού ήταν μια κρουαζιέρα με το κρουαζιερόπλοιο της Disney στην Αλάσκα, που συνδύασε τη φυσική ομορφιά με την ψυχαγωγία της Disney.

Η οικογένεια μοιράστηκε φωτογραφίες και βίντεο στα social media, δίνοντας εικόνες από τις εμπειρίες και τις στιγμές τους κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Snapshot powered by AI

Από την ελευθερία ενός ταξιδιού με τροχόσπιτο μέχρι τη μαγεία μιας κρουαζιέρας στην Αλάσκα, ο Σάκης Τανιμανίδης και η Χριστίνα Μπόμπα ζουν με τις δίδυμες κόρες τους μια οικογενειακή περιπέτεια που μοιάζει βγαλμένη από ταξιδιωτικό ντοκιμαντέρ.

Το ζευγάρι, που αγαπά τις αποδράσεις και τις νέες εμπειρίες, αποκάλυψε πως το road trip στον Καναδά δεν ήταν παρά το πρώτο κεφάλαιο του μεγάλου ταξιδιού του στη Βόρεια Αμερική. Το δεύτερο είχε προορισμό την Αλάσκα και έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο εξερεύνησης: ένα κρουαζιερόπλοιο της Disney.

«Το τροχόσπιτο στον Καναδά ήταν το μισό ταξίδι... το άλλο μισό ήταν στην Αλάσκα με το κρουαζιερόπλοιο της Disney!», έγραψε ο παρουσιαστής στη λεζάντα της ανάρτησής του.

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Μέσα από φωτογραφίες και βίντεο που μοιράστηκαν στο Instagram, ο Σάκης Τανιμανίδης και η Χριστίνα Μπόμπα έδωσαν στους διαδικτυακούς τους φίλους μια γεύση από το ταξίδι τους, καταγράφοντας οικογενειακές στιγμές πάνω στο πλοίο αλλά και εικόνες από τον εντυπωσιακό προορισμό τους.

Από την περιπέτεια του Καναδά στη μαγεία της Disney

Η οικογενειακή εξόρμηση είχε ξεκινήσει τον Αύγουστο, όταν οι τέσσερίς τους επέλεξαν να γνωρίσουν τον Καναδά με τροχόσπιτο. Η διαδρομή τους περιλάμβανε το Βανκούβερ και το Μπανφ, με την οικογένεια να περνά ημέρες μέσα στη φύση, μακριά από τους συνηθισμένους ρυθμούς της καθημερινότητας.

Αυτή τη φορά, το τροχόσπιτο έδωσε τη θέση του στο κρουαζιερόπλοιο, συνδυάζοντας την άγρια ομορφιά της Αλάσκας με τον παραμυθένιο κόσμο της Disney.

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