Πέτρες στα νεφρά: Πώς η διατροφή μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο – Πέντε αλλαγές που αξίζει να κάνουμε

Η νεφρολιθίαση χτυπά όλο και συχνότερα γυναίκες, νέους άνδρες, ακόμη και παιδιά. Ο ουρολόγος Δρ. Αχιλλέας Πλουμίδης εξηγεί πώς η διατροφή μπορεί να κρατήσει μακριά τις υποτροπές.

Ένας στους δέκα ανθρώπους θα εμφανίσει λίθο στα νεφρά κάποια στιγμή στη ζωή του. Και για τους μισούς από αυτούς, το πρόβλημα θα επιστρέψει μέσα στην επόμενη πενταετία.

Η λιθίαση του ουροποιητικού δεν είναι απλώς ένα επώδυνο επεισόδιο. Είναι μια νόσος με σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία και στην ποιότητα ζωής που τα τελευταία χρόνια εμφανίζεται όλο και πιο συχνά, ιδιαίτερα στις γυναίκες, στους νέους άνδρες, αλλά ακόμη και στα παιδιά.

Δρ. Αχιλλέας Πλουμίδης, Ουρολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης Κέντρου Ρομποτικής & Λαπαροενδοσκοπικής Χειρουργικής Ουρολογίας – Ανδρολογίας, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

Γιατί σχηματίζονται οι λίθοι;

Οι νεφρικοί λίθοι δημιουργούνται όταν στα ούρα συγκεντρώνονται υψηλά επίπεδα ιχνοστοιχείων και αλάτων. Τα στοιχεία αυτά προσκολλώνται μεταξύ τους, σχηματίζουν κρυστάλλους και στη συνέχεια λίθους.

Το κρίσιμο σημείο: η περιεκτικότητα των ούρων σε αυτά τα στοιχεία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το τι τρώμε και τι πίνουμε. Η διατροφή, δηλαδή, παίζει καθοριστικό ρόλο και αυτό είναι ταυτόχρονα το καλό νέο. Επιστημονικές έρευνες έχουν δείξει ότι η αλλαγή των διατροφικών συνηθειών είναι αποτελεσματική τόσο στην αποφυγή του πρώτου λίθου όσο και στην πρόληψη νέων στο μέλλον.

Οι πέντε πρακτικές συμβουλές

#1 Ενυδατώσου σωστά

Όταν κάποιος δεν πίνει αρκετά υγρά, οι νεφροί παράγουν λιγότερα ούρα. Τα ούρα γίνονται πιο πυκνά και οι πιθανότητες σχηματισμού λίθων αυξάνονται. Ο στόχος είναι 10 με 12 φλιτζάνια υγρών την ημέρα, τα μισά εκ των οποίων νερό, μοιρασμένα ομοιόμορφα μέσα στη μέρα (όχι όλα μαζί). Πρακτικά, θέλουμε να παράγουμε τουλάχιστον 2 λίτρα ούρων ημερησίως. Σε περιοχές με θερμό κλίμα, η επαρκής ενυδάτωση γίνεται ακόμη πιο κρίσιμη.

#2 Περιόρισε το αλάτι

Το αλάτι θεωρείται ένοχο για τον σχηματισμό λίθων, καθώς αυξάνει τα επίπεδα ασβεστίου στα ούρα. Πρώτη κίνηση είναι να μην προσθέτουμε επιπλέον αλάτι στο έτοιμο φαγητό. Δεύτερη, ο περιορισμός στο φαγητό από εστιατόρια γρήγορης και μαζικής εστίασης, καθώς και στα προσυσκευασμένα και επεξεργασμένα τρόφιμα, που συνήθως κρύβουν υψηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Αξίζει να διαβάζουμε προσεκτικά τις ετικέτες, ακόμη και σε τρόφιμα καθημερινής κατανάλωσης όπως το ψωμί.

#3 Μην κόβεις το ασβέστιο

Αντίθετα με τη γενική πεποίθηση, η πρόσληψη τροφών πλούσιων σε ασβέστιο (περίπου 1.000 mg ημερησίως) μπορεί να εμποδίσει την εμφάνιση υποτροπών. Το γιαούρτι, το γάλα και τα τυροκομικά, συνοδεύοντας κάθε γεύμα, βοηθούν στην πρόληψη των λίθων οξαλικού ασβεστίου, του πιο συχνού τύπου λιθίασης. Η σύσταση είναι τρεις μερίδες γαλακτοκομικών την ημέρα.

#4 Βάλε εσπεριδοειδή στο τραπέζι

Λεμόνια και πορτοκάλια είναι πλούσια σε κιτρικό κάλιο. Η προσθήκη περισσότερων εσπεριδοειδών, αλλά και λαχανικών, στη διατροφή μπορεί να συμβάλει στην πρόληψη των λιθιασικών υποτροπών.

#5 Μέτρο στη ζωική πρωτεΐνη

Η μεγάλη κατανάλωση ζωικής πρωτεΐνης (κρέας, αυγά, θαλασσινά) αυξάνει τα επίπεδα ουρικού οξέος στα ούρα και μειώνει τα κιτρικά, δύο μεταβολές που ευνοούν τον σχηματισμό λίθων. Η σύσταση δεν είναι η κατάργησή της, αλλά το μέτρο: μία μικρή μερίδα πρωτεΐνης την ημέρα και αποφυγή της υπερβολικής κατανάλωσης κόκκινου κρέατος.

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