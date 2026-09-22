Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Θεοδωρόπουλος και Γάκα έστελναν δείγματα ασθενών σε εταιρεία στην Ελβετία

Snapshot Οι δύο γιατροί στο ιατρείο του Κολωνακίου έστελναν δείγματα ασθενών σε ελβετική εταιρεία που είχε προμηθεύσει το ιατρείο με μηχανήματα και εξέταζε εξειδικευμένα δείγματα στο εξωτερικό.

Πολλές από τις συνταγογραφήσεις ήταν χειρόγραφες και δεν καταγράφονταν ηλεκτρονικά, ενώ η 56χρονη γιατρός εμφανίζεται ως αποκλειστική αντιπρόσωπος της ελβετικής εταιρείας στην Ελλάδα.

Υπάρχουν σοβαρά ερωτήματα για τη συνεργασία με την ελβετική εταιρεία και τη χρήση μηχανημάτων από γιατρό χωρίς ειδικότητα σε χώρο που δεν ήταν κλινική.

Ένα μήνυμα υπαλλήλου υποδηλώνει ότι στον μοιραίο ραντεβού με τον Γιώργο Μαζωνάκη πιθανόν χορηγήθηκε μέθη, κάτι που απαιτεί παρουσία αναισθησιολόγου και ειδικό εξοπλισμό, σύμφωνα με ειδικούς. Snapshot powered by AI

Νέα στοιχεία για τη λειτουργία του ιατρείου στην οδό Καρνεάδου στο Κολωνάκι, όπου άφησε την τελευταία του πνοή ο Γιώργος Μαζωνάκης, καθώς και για τη συνεργασία των δύο κατηγορούμενων γιατρών, Ηλία Θεοδωρόπουλου και Ιωάννας Γάκα, με ελβετική εταιρεία έρχονται στη δημοσιότητα.

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, εκτός από τις θεραπείες που πραγματοποιούνταν στον χώρο, γίνονταν και εξετάσεις για την ανίχνευση βαρέων μετάλλων και άλλων ουσιών στον οργανισμό των ασθενών. Μάλιστα, πολλές από τις συνταγογραφήσεις στις οποίες προχωρούσαν οι δύο γιατροί ήταν χειρόγραφες και, ως εκ τούτου, δεν καταγράφονταν ηλεκτρονικά στο σύστημα.

Σε ορισμένες περιπτώσεις εξειδικευμένων αιματολογικών εξετάσεων, δε, τα δείγματα φέρεται να στέλνονταν στο εξωτερικό και συγκεκριμένα σε ειδικό εργαστήριο στην Ελβετία. Πρόκειται, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, για την ίδια ελβετική εταιρεία που είχε προμηθεύσει το ιατρείο με μηχανήματα.

Όπως αναφέρει η ίδια η εταιρεία στην ιστοσελίδα της, πραγματοποιεί εξειδικευμένες εξετάσεις υψηλού κόστους, με στόχο την ανίχνευση ουσιών που μπορεί να έχουν συσσωρευτεί στον οργανισμό από το περιβάλλον, όπως βαρέα μέταλλα και άλλοι ρύποι. «Μετατρέπουμε την πολυπλοκότητα σε διαύγεια» είναι το σλόγκαν που χρησιμοποιεί η εταιρεία.

Όπως αναφέρει το ίδιο ρεπορτάζ, η 56χρονη γιατρός εμφανίζεται ως αποκλειστική αντιπρόσωπος της συγκεκριμένης εταιρείας στην Ελλάδα.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται πλέον τα ερωτήματα σχετικά με το πώς μία ελβετική εταιρεία με παρουσία σε περισσότερες από 11 χώρες συνεργάστηκε με γιατρό χωρίς ειδικότητα για τη χρήση των μηχανημάτων της, αλλά και υπό ποιες προϋποθέσεις πραγματοποιούνταν οι συγκεκριμένες θεραπείες σε χώρο που δεν ήταν κλινική.

Το μήνυμα υπαλλήλου του ιατρείου που «καίει» τη Γάκα - «Tου έδωσε μέθη»

Το μυστήριο εντείνεται, έπειτα από ένα μήνυμα που φέρεται να έστειλε εργαζόμενη του ιατρείου της Καρνεάδου σε συγγενικό της πρόσωπο, στο οποίο κάνει λόγο για μία ακόμα ιατρική πράξη που τελέστηκε στο μοιραίο ραντεβού με τον γνωστό τραγουδιστή. «Άστα. Η …, του έδωσε μέθη», έγραφε το μήνυμα, το οποίο λίγο αργότερα διαγράφηκε.

«Αυτό ήταν μία εικασία που με ενημέρωσε η συνάδελφός μου, αλλά δεν μπορώ να το ξέρω με σιγουριά. Απλά από τον διάδρομο αργότερα, όταν άρχισε προφανώς να γίνεται η ατμόσφαιρα με ένταση, έπιασε κάποιες λέξεις ‘κλειδιά’, όπως μέθη και κάποιες άλλες», λέει η γραμματέας των κατηγορούμενων γιατρών.

Όσο για το αν είναι νόμιμο να χορηγείται μέθη σε ιατρεία, ο Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, καθηγητής πνευμονολογίας και εντατικής θεραπείας ΕΚΠΑ ανέφερε στο Mega: «Για να γίνει μέθη θα πρέπει να υπάρχει αναισθησιολόγος, ο οποίος είναι ο καθ’ ύλην αρμόδιος, εκπαιδευμένος στο να χορηγεί μέθη. Και θα πρέπει πέρα από την παρουσία αναισθησιολόγου να υπάρχουν όλα τα εργαλεία που χρειάζεται ένας αναισθησιολόγος, ώστε αν η μέθη βαθύνει, να μπορεί να την αναστρέψει, να διασωληνώσει».

Από πλευράς του, ο ιατροδικαστής, Δημήτρης Γαλεντέρης ανέφερε ότι «θα έχουμε αποτελέσματα, εφόσον έχει χορηγηθεί μέθη. Θα ανιχνευθεί δηλαδή και η ουσία που έχει χορηγηθεί και η συγκέντρωσή της. Ανάλογα με τον τύπο της μέθης, πρέπει να χορηγηθεί και η ανάλογη ποσότητα των ουσιών, η οποία αν υπερβεί τα όρια μπορεί και να προκαλέσει ανακοπή μέσω της αναπνευστικής καταστολής».

Νέες καταγγελίες για το ιατρείο της Καρνεάδου

Μετά τη σύλληψη και την προφυλάκιση των δύο γιατρών, τα στόματα για όσα συνέβαιναν στο ιατρείο του Κολωνακίου, ανοίγουν.

«Ο σύντροφός μου είχε κάποιο πρόβλημα, είχε μία μικρή αναπηρία στα πόδια του. Το είδε, όχι εκείνος. Προσέξτε… εκείνη. Εμένα ο σύντροφός μου είχε ένα ατύχημα και του είχαν κοπεί και τα δύο πόδια. Της λέει αυτό και αυτό… Και τι γυρίζει και μας λέει; ‘Δεν θα πας πουθενά, εγώ θα σε κάνω καλά’. ‘Θα κάνουμε’, λέει, ‘μια αποτοξίνωση στον οργανισμό σου γιατί όλα αυτά τα χρόνια με τις λάμες μέσα στα πόδια το αίμα σας ίσως να έχει μολυνθεί και ο οργανισμός σας ίσως να έχει και ζουζούνια’. Πήγαμε σαν χαζοί… πήγαμε», αναφέρει μία καταγγελία στο MEGA.

Η ανειδίκευτη γιατρός, υπέβαλε πελάτες της σε θεραπείες με λέιζερ ακόμη και… κατ’ οίκον. «Έκανε λέιζερ τότε, ήταν γιατρός ανειδίκευτη. Μας είπε εμένα και της αδελφής μου ότι έχει ένα μηχάνημα κβαντικής ιατρικής και σου βρίσκει από τι αρρώστια κινδυνεύεις. Μας το ‘λεγε, μας το ξανάλεγε και αποφασίσαμε να πάμε. Όταν πήγαμε μας έβαλε κάτι μαγνήτες στα χέρια και τα πόδια. Μας είπε να πάμε σ’ ένα συγκεκριμένο φαρμακείο, να πάμε να πάρουμε βιταμίνες. Η επίσκεψη ήταν γύρω στα 400€ και οι βιταμίνες άλλα τόσα. Εξετάσεις δεν έβλεπε ποτέ, δεν την ενδιέφεραν οι εξετάσεις».

«Πήγα στο ιατρείο αυτό που είδα με έκανε να φύγω τρέχοντας. Γιατί κατάλαβα ότι έπεσα σε απατεώνες. Ήταν κάτι ψευτομηχανήματα, όχι αυτά που έχουν σήμερα, μιλάμε για το 2017 και ήταν κάτι σαν να πήγα σε χαρτορίχτρα», ανέφερε καταγγελία.

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