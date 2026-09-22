Εορτολόγιο 22 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Σήμερα, Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η μνήμη η μνήμη του Οσίου Κοσμά του Ζωγραφίτη, του Αγίου Φωκά του Ιερομάρτυρα του Θαυματουργού, του Άγιου Φωκά του κηπουρού και του Ιερομάρτυρος Φωκά επισκόπου Σινώπης

Newsroom

Εορτολόγιο 22 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα
ΕΚΚΛΗΣΙΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, έχουν γιορτή οι:

  • Ζωγραφιά
  • Λουίζα, Λοΐζος
  • Φωκάς, Φώκιος, Φώκης, Φωκία, Φωκίνα

Άγιος Φωκάς Ιερομάρτυρας ο Θαυματουργός

Σύμφωνα με τον συναξαριστή, πατρίδα του Αγίου Φωκά ήταν η Σινώπη του Ευξείνου Πόντου. Οι γονείς του Πάμφυλος (ναυπηγός στο επάγγελμα) και Μαρία μεταλαμπάδευσαν στο Φωκά από την παιδική του ηλικία τη φλόγα της αγνής πίστης τους και τη θερμή ευσέβεια τους. Ο Φωκάς από μικρό παιδί εντρυφούσε στην ανάγνωση των Γραφών, και εκείνο που ιδιαίτερα τον διέκρινε ήταν η θερμή και ειλικρινής αγάπη που είχε προς το Θεό, αλλά και προς τους συνανθρώπους του. Διότι οδηγό στην αγάπη του αυτή είχε πάντα τα θεόπνευστα λόγια της Αγίας Γραφής: «Ὁ ἀγαπῶν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ἐν τῷ φωτὶ μένει,... ὁ δὲ μισῶν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ἐν τὴ σκοτία ἐστι» (Α' επιστολή Ιωάννου, Β' 10-11). Εκείνος, δηλαδή, που αγαπά τον αδελφόν του, μένει μέσα στο πνευματικό και ηθικό φως. Ενώ αντίθετα, εκείνος που μισεί τον αδελφό του, μένει μέσα στο πνευματικό και ηθικό σκοτάδι.

Αναδείχθηκε Επίσκοπος Σινώπης και ευτύχησε να έχει το χάρισμα της επιτέλεσης θαυμάτων στο όνομα του Τριαδικού Θεού. Ανέπτυξε έντονη ιεραποστολική δραστηριότητα στην περιοχή της Επισκοπής του, γεγονός που δεν πέρασε απαρατήρητο σε κάποιους φανατικούς ειδωλολάτρες. Πράγματι, ο Έπαρχος Αφρικανός, διέταξε την σύλληψή του και τον έριξαν σε καυτό λουτρό, όπου και παρέδωσε το πνεύμα του, επί των χρόνων του αυτοκράτορος Τραϊανού (98 - 117 μ.Χ.).

Απολυτίκιον

Ἦχος δ'. Ταχὺ προκατάλαβε.

Ἐκ βρέφους τοῦ Πνεύματος, ὀφθεῖς δοχεῖον λαμπρόν, θαυμάτων ἐπλούτησας, τὴν παρ' αὐτοῦ δωρεάν, Φωκὰ Ἱερώτατε, ὅθεν ἱερουργήσας, τῷ Σωτηρι ὁσίως, ἔπιες ἐν ἀθλήσει, τὸ ποτήριον τούτου, ὦ πρέσβευε δεόμεθα, ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἠμῶν.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
05:56ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Φθινοπωρινή παρένθεση με βροχές και ισχυρές καταιγίδες σε πολλές περιοχές – Σε αισθητή πτώση η θερμοκρασία

05:34ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 22 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:10WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 22 Σεπτεμβρίου

04:46ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά: Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου

04:22ΚΟΣΜΟΣ

Ιαπωνία: Δύο νεκροί από τον τυφώνα Ντουτζουάν – 1,6 εκατ. κάτοικοι κλήθηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους

03:58ΚΟΣΜΟΣ

Trump TV: Η «απάντηση» του Λευκού Οίκου στη σύγκρουση με τα αμερικανικά ΜΜΕ

03:58ΕΡΓΑΣΙΑ

Πυροσβεστικό Σώμα: Προκηρύχθηκαν 19 προσλήψεις τεχνικών ειδικών καθηκόντων

03:36ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Αποκαθίστανται σταδιακά οι πτήσεις μετά το χάος στα αεροδρόμια – Χιλιάδες καθυστερήσεις και ακυρώσεις

03:12ΚΑΙΡΟΣ

Έκτακτο Δελτίο ΕΜΥ: Ξεκίνησε η επέλαση της κακοκαιρίας – Ποιες περιοχές θα βρεθούν στο επίκεντρο τις επόμενες ώρες

02:46ΚΟΣΜΟΣ

Deutsche Welle: Συνεχίζεται η ελληνόφωνη υπηρεσία και μετά το 2027 – Ανατράπηκε η απόφαση για την κατάργησή της

02:22ΕΛΛΑΔΑ

Τρεις επίσημες αργίες μέχρι το τέλος του 2026: Ποιες μέρες «πέφτουν»

01:58ΕΘΝΙΚΑ

Συνάντηση Γεραπετρίτη με Ραχμάν στον ΟΗΕ – Στο επίκεντρο η ελληνική προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας

01:34ΚΑΙΡΟΣ

Το Ελ Νίνιο πίσω από την ιστορική «ηρεμία» στον Ατλαντικό: Χωρίς τυφώνα για πρώτη φορά από το 1914

01:10ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Παραιτήθηκε ο επικεφαλής του CDU στο Μεκλεμβούργο μετά το ιστορικό 4,9%

00:48ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Κάρολος – Βαρθολομαίος: Εγκάρδια συνάντηση μίας ώρας στο Μπαλμόραλ

00:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ομόλογα και πετρέλαιο έδωσαν ώθηση στη Wall Street

23:59ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Μπήκαν στον στάβλο τη νύχτα και πήραν όλα τα ζώα – Δεν άφησαν ούτε την κλωσσού

23:53ΕΛΛΑΔΑ

Στυλίδα: 46χρονος χαστούκισε 10χρονο μπροστά στη μητέρα του - Τους απείλησε με σουγιά

23:48ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ομπράντοβιτς: Δεν μπορώ να επιτρέψω στον εαυτό μου να έρθει ένας παίκτης και να μην έχω την απάντηση

23:45ΚΟΣΜΟΣ

Τόκιο: Αεροσκάφος κάνει δραματική προσγείωση εν μέσω του τυφώνα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:52LIFESTYLE

Οι κόρες επωνύμων που ξεχωρίζουν στις νέες σειρές

23:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φλωρίδης για απάτες σε ηλικιωμένους: «Θα τους πάρει ο διάολος, έρχονται σκληρά πράγματα»

01:34ΚΑΙΡΟΣ

Το Ελ Νίνιο πίσω από την ιστορική «ηρεμία» στον Ατλαντικό: Χωρίς τυφώνα για πρώτη φορά από το 1914

22:11ΚΟΣΜΟΣ

Το ΝΑΤΟ ετοιμάζεται για πόλεμο: Αυτό είναι το πλάνο για αμάχους, τρόφιμα, μεταφορές, επικοινωνίες - Ζήτησε ολοκληρωμένα σχέδια έκτακτης ανάγκης 

05:34ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 22 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

23:48ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ομπράντοβιτς: Δεν μπορώ να επιτρέψω στον εαυτό μου να έρθει ένας παίκτης και να μην έχω την απάντηση

23:59ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Μπήκαν στον στάβλο τη νύχτα και πήραν όλα τα ζώα – Δεν άφησαν ούτε την κλωσσού

20:32ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Συγκλονίζει ο πατέρας του 15χρονου - «Δεν τον μετακίνησα και σήμερα τον έχω ντυμένο γαμπρό»

03:12ΚΑΙΡΟΣ

Έκτακτο Δελτίο ΕΜΥ: Ξεκίνησε η επέλαση της κακοκαιρίας – Ποιες περιοχές θα βρεθούν στο επίκεντρο τις επόμενες ώρες

14:53ΕΛΛΑΔΑ

Εθνική Οδός: Οδηγός ρυμουλκούσε φέρετρο πάνω σε τρέιλερ εν κινήσει

02:22ΕΛΛΑΔΑ

Τρεις επίσημες αργίες μέχρι το τέλος του 2026: Ποιες μέρες «πέφτουν»

07:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο πολικός στρόβιλος είναι έτοιμος να διασπαστεί - Τι περιμένει την Ελλάδα τον φετινό χειμώνα

21:20ΕΛΛΑΔΑ

Δικηγόρος υπνοθεραπευτή: Η κατηγορούμενη γιατρός του προσέφερε ασθενείς με αμοιβή 40 ευρώ το άτομο

17:50ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ηγουμενίτσα: «Ήταν σφαγή» - Ο 27χρονος κατακρεούργησε την άτυχη Πηνελόπη - Νέα συγκλονιστικά στοιχεία από την ιατροδικαστική εξέταση

21:30ΕΛΛΑΔΑ

Πότε θα επιστρέψει ο Δακτύλιος στην Αθήνα - Τα όριά του

03:58ΚΟΣΜΟΣ

Trump TV: Η «απάντηση» του Λευκού Οίκου στη σύγκρουση με τα αμερικανικά ΜΜΕ

13:50LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: «Πόσο χρονών σου φαίνομαι;» - Η απάντηση του μικρού Ιάσονα έγινε viral

19:42ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Alco: Πρώτη με διαφορά δέκα μονάδων η ΝΔ - Εκτός Βουλής ο ΣΥΡΙΖΑ, ποιοι μπαίνουν οριακά

23:53ΕΛΛΑΔΑ

Στυλίδα: 46χρονος χαστούκισε 10χρονο μπροστά στη μητέρα του - Τους απείλησε με σουγιά

05:56ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Φθινοπωρινή παρένθεση με βροχές και ισχυρές καταιγίδες σε πολλές περιοχές – Σε αισθητή πτώση η θερμοκρασία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ