Πυροσβεστικό Σώμα: Προκηρύχθηκαν 19 προσλήψεις τεχνικών ειδικών καθηκόντων

Snapshot Το Πυροσβεστικό Σώμα προκηρύσσει 19 θέσεις για πυροσβεστικό προσωπικό Ειδικών Καθηκόντων κατηγορίας Τεχνικών για το 2026.

Οι θέσεις κατανέμονται σε 5 Αξιωματικούς Τεχνικών, 5 Μηχανοτεχνίτες Οχημάτων, 5 Ηλεκτροτεχνίτες Οχημάτων και 4 Φανοποιούς.

Οι επιτυχόντες θα εργαστούν στα Πυροσβεστικά Συνεργεία Αθηνών και Θεσσαλονίκης.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από 25 Σεπτεμβρίου έως 5 Οκτωβρίου 2026 μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Πυροσβεστικού Σώματος.

Η προκήρυξη εντάσσεται στη διαδικασία συνεχούς ενίσχυσης του Πυροσβεστικού Σώματος. Snapshot powered by AI

Σε 19 προσλήψεις πυροσβεστικού προσωπικού Ειδικών Καθηκόντων προχωρά το Πυροσβεστικό Σώμα καθώς δημοσιεύθηκε η σχετική προκήρυξη του διαγωνισμού.

Ειδικότερα, προκηρύσσονται 19 προσλήψεις ιδιωτών ως πυροσβεστικού προσωπικού Ειδικών Καθηκόντων κατηγορίας Τεχνικών για το έτος 2026, «στο πλαίσιο της συνεχούς ενίσχυσης του Πυροσβεστικού Σώματος».

Η κατανομή των 19 θέσεων, διαμορφώνεται ως εξής:

Πέντε θέσεις Αξιωματικών Ειδικών Καθηκόντων κατηγορίας Τεχνικών

Πέντε θέσεις Μηχανοτεχνιτών Οχημάτων

Πέντε θέσεις Ηλεκτροτεχνιτών Οχημάτων

Τέσσερις θέσεις Αμαξωμάτων (Φανοποιών).

Οι επιτυχόντες του διαγωνισμού θα στελεχώσουν το Α΄ Πυροσβεστικό Συνεργείο Αθηνών και το Β΄ Πυροσβεστικό Συνεργείο Θεσσαλονίκης.

Οι αιτήσεις συμμετοχής, μαζί με τα απαιτούμενα και κατά περίπτωση πρόσθετα δικαιολογητικά, υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, από την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026 έως και τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2026, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Πυροσβεστικού Σώματος, όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά για την προκήρυξη, τα απαιτούμενα προσόντα, τα δικαιολογητικά και τη διαδικασία συμμετοχής.