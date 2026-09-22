Πυροσβεστικό Σώμα: Προκηρύχθηκαν 19 προσλήψεις τεχνικών ειδικών καθηκόντων

Η προσλήψεις θα γίνουν «στο πλαίσιο της συνεχούς ενίσχυσης του Πυροσβεστικού Σώματος».

Γιάννης Φιλιππάκος

Πυροσβεστικό Σώμα: Προκηρύχθηκαν 19 προσλήψεις τεχνικών ειδικών καθηκόντων
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  • Το Πυροσβεστικό Σώμα προκηρύσσει 19 θέσεις για πυροσβεστικό προσωπικό Ειδικών Καθηκόντων κατηγορίας Τεχνικών για το 2026.
  • Οι θέσεις κατανέμονται σε 5 Αξιωματικούς Τεχνικών, 5 Μηχανοτεχνίτες Οχημάτων, 5 Ηλεκτροτεχνίτες Οχημάτων και 4 Φανοποιούς.
  • Οι επιτυχόντες θα εργαστούν στα Πυροσβεστικά Συνεργεία Αθηνών και Θεσσαλονίκης.
  • Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από 25 Σεπτεμβρίου έως 5 Οκτωβρίου 2026 μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Πυροσβεστικού Σώματος.
  • Η προκήρυξη εντάσσεται στη διαδικασία συνεχούς ενίσχυσης του Πυροσβεστικού Σώματος.
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Σε 19 προσλήψεις πυροσβεστικού προσωπικού Ειδικών Καθηκόντων προχωρά το Πυροσβεστικό Σώμα καθώς δημοσιεύθηκε η σχετική προκήρυξη του διαγωνισμού.

Ειδικότερα, προκηρύσσονται 19 προσλήψεις ιδιωτών ως πυροσβεστικού προσωπικού Ειδικών Καθηκόντων κατηγορίας Τεχνικών για το έτος 2026, «στο πλαίσιο της συνεχούς ενίσχυσης του Πυροσβεστικού Σώματος».

Η κατανομή των 19 θέσεων, διαμορφώνεται ως εξής:

  • Πέντε θέσεις Αξιωματικών Ειδικών Καθηκόντων κατηγορίας Τεχνικών
  • Πέντε θέσεις Μηχανοτεχνιτών Οχημάτων
  • Πέντε θέσεις Ηλεκτροτεχνιτών Οχημάτων
  • Τέσσερις θέσεις Αμαξωμάτων (Φανοποιών).

Οι επιτυχόντες του διαγωνισμού θα στελεχώσουν το Α΄ Πυροσβεστικό Συνεργείο Αθηνών και το Β΄ Πυροσβεστικό Συνεργείο Θεσσαλονίκης.

Οι αιτήσεις συμμετοχής, μαζί με τα απαιτούμενα και κατά περίπτωση πρόσθετα δικαιολογητικά, υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, από την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026 έως και τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2026, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Πυροσβεστικού Σώματος, όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά για την προκήρυξη, τα απαιτούμενα προσόντα, τα δικαιολογητικά και τη διαδικασία συμμετοχής.

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