Πυροσβεστικό Σώμα: Προκηρύχθηκαν 19 προσλήψεις τεχνικών ειδικών καθηκόντων
Η προσλήψεις θα γίνουν «στο πλαίσιο της συνεχούς ενίσχυσης του Πυροσβεστικού Σώματος».
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- Το Πυροσβεστικό Σώμα προκηρύσσει 19 θέσεις για πυροσβεστικό προσωπικό Ειδικών Καθηκόντων κατηγορίας Τεχνικών για το 2026.
- Οι θέσεις κατανέμονται σε 5 Αξιωματικούς Τεχνικών, 5 Μηχανοτεχνίτες Οχημάτων, 5 Ηλεκτροτεχνίτες Οχημάτων και 4 Φανοποιούς.
- Οι επιτυχόντες θα εργαστούν στα Πυροσβεστικά Συνεργεία Αθηνών και Θεσσαλονίκης.
- Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από 25 Σεπτεμβρίου έως 5 Οκτωβρίου 2026 μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Πυροσβεστικού Σώματος.
- Η προκήρυξη εντάσσεται στη διαδικασία συνεχούς ενίσχυσης του Πυροσβεστικού Σώματος.
Σε 19 προσλήψεις πυροσβεστικού προσωπικού Ειδικών Καθηκόντων προχωρά το Πυροσβεστικό Σώμα καθώς δημοσιεύθηκε η σχετική προκήρυξη του διαγωνισμού.
Ειδικότερα, προκηρύσσονται 19 προσλήψεις ιδιωτών ως πυροσβεστικού προσωπικού Ειδικών Καθηκόντων κατηγορίας Τεχνικών για το έτος 2026, «στο πλαίσιο της συνεχούς ενίσχυσης του Πυροσβεστικού Σώματος».
Η κατανομή των 19 θέσεων, διαμορφώνεται ως εξής:
- Πέντε θέσεις Αξιωματικών Ειδικών Καθηκόντων κατηγορίας Τεχνικών
- Πέντε θέσεις Μηχανοτεχνιτών Οχημάτων
- Πέντε θέσεις Ηλεκτροτεχνιτών Οχημάτων
- Τέσσερις θέσεις Αμαξωμάτων (Φανοποιών).
Οι επιτυχόντες του διαγωνισμού θα στελεχώσουν το Α΄ Πυροσβεστικό Συνεργείο Αθηνών και το Β΄ Πυροσβεστικό Συνεργείο Θεσσαλονίκης.
Οι αιτήσεις συμμετοχής, μαζί με τα απαιτούμενα και κατά περίπτωση πρόσθετα δικαιολογητικά, υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, από την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026 έως και τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2026, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Πυροσβεστικού Σώματος, όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά για την προκήρυξη, τα απαιτούμενα προσόντα, τα δικαιολογητικά και τη διαδικασία συμμετοχής.