Ομόλογα και πετρέλαιο έδωσαν ώθηση στη Wall Street

Με κέρδη έκλεισε τη Δευτέρα (21/9) το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης στη Wall Street καθώς η υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου και των αποδόσεων των αμερικανικών κρατικών ομολόγων βελτίωσε το επενδυτικό κλίμα. Σημαντική ώθηση έδωσε και το ράλι των μετοχών του τεχνολογικού κλάδου.

Οι δείκτες

Ειδικότερα, ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 366,19 μονάδων (+0,71%), στις 52.048,83 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 599,54 μονάδων (+2,26%), στις 27.122,09 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 114,20 μονάδων (+1,49%), στις 7.764,70 μονάδες.