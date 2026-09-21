Κρήτη: Μπήκαν στον στάβλο τη νύχτα και πήραν όλα τα ζώα – Δεν άφησαν ούτε την κλωσσού

Με ένα δυσάρεστο θέαμα βρέθηκε το πρωί της Κυριακής ένας κάτοικος στον Ζαρό στην Κρήτη, καθώς όταν πήγε στον στάβλο του διαπίστωσε πως άγνωστοι είχαν εισβάλει στον χώρο.

Σύμφωνα με την καταγγελία, οι δράστες εισέβαλαν κατά τη διάρκεια της νύχτας και του αφαίρεσαν όλα τα ζώα που διατηρούσε, με 10 κρεατόπουλα, 15 όρνιθες αυγοπαραγωγής, δύο κούβους και μια κλωσσού να κάνουν «φτερά».

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