Κρήτη: Μπήκαν στον στάβλο τη νύχτα και πήραν όλα τα ζώα – Δεν άφησαν ούτε την κλωσσού
Οι δράστες εισέβαλαν κατά τη διάρκεια της νύχτας και του αφαίρεσαν όλα τα ζώα που διατηρούσε
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Με ένα δυσάρεστο θέαμα βρέθηκε το πρωί της Κυριακής ένας κάτοικος στον Ζαρό στην Κρήτη, καθώς όταν πήγε στον στάβλο του διαπίστωσε πως άγνωστοι είχαν εισβάλει στον χώρο.
Σύμφωνα με την καταγγελία, οι δράστες εισέβαλαν κατά τη διάρκεια της νύχτας και του αφαίρεσαν όλα τα ζώα που διατηρούσε, με 10 κρεατόπουλα, 15 όρνιθες αυγοπαραγωγής, δύο κούβους και μια κλωσσού να κάνουν «φτερά».
Διαβάστε περισσότερα στο daynight.gr
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:23 ∙ LIFESTYLE
Το συγκινητικό «αντίο» της Μαρίας Τζομπανάκη στον Γιώργο Μαζωνάκη
06:52 ∙ LIFESTYLE
Οι κόρες επωνύμων που ξεχωρίζουν στις νέες σειρές
21:30 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Πότε θα επιστρέψει ο Δακτύλιος στην Αθήνα - Τα όριά του
13:10 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Γιώργος Μαζωνάκης: «Ήμουν πάντα στο ανάμεσα»
18:46 ∙ ΕΛΛΑΔΑ