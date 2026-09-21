Λάρισα: Συγκλονίζει ο πατέρας του 15χρονου - «Δεν τον μετακίνησα και σήμερα τον έχω ντυμένο γαμπρό»

Snapshot Ο πατέρας του 15χρονου που πέθανε ξαφνικά στη Λάρισα περιέγραψε τις προσπάθειες ανάνηψης και την καθυστέρηση στην άφιξη του ασθενοφόρου.

Παρά την πρόταση να μετακινήσουν το παιδί στο νοσοκομείο με το αυτοκίνητο, αποφάσισε να μην το κάνει μετά από συμβουλή.

Η οικογένεια εκπαιδεύτηκε στην ΚΑΡΠΑ και προσπάθησε να βοηθήσει, ενώ το ΕΚΑΒ έκανε επανειλημμένες προσπάθειες ανάνηψης.

Ο πατέρας εκφράζει βαθύ πόνο και αναφέρει ότι ο εγγονός του θα πάρει το όνομα του νεκρού παιδιού για να κρατηθεί ζωντανή η μνήμη του.

Παρά την τραγωδία, δεν κατηγορεί το προσωπικό του ΕΚΑΒ και αναγνωρίζει τις προσπάθειες τους για τη σωτηρία του γιου του. Snapshot powered by AI

Συγκλονίζει ο πατέρας του 15χρονου που πέθανε ξαφνικά στην Καρίτσα Λάρισας, όταν κατέρρευσε αιφνιδίως.

Μιλώντας στο OPEN, ο Γρηγόρης Πολύζος ανέφερε ότι «η πρώτη κλήση ήταν 09:03 και η τελευταία ήταν μετά τις 10, στις 10:10, 10:15. Το ασθενοφόρο ήρθε γύρω στις 10:20. Τις έχουμε τις κλήσεις. Δεν είναι ψεύτικες».

Στη συνέχεια, σημείωσε πως «το παιδί μου, σε 45 λεπτά, μπορεί να το προλάβαινα. Στη μία ώρα δεν μπορεί. Δεν θα το προλάβαινα;… Μας είπαν 'κάντε ΚΑΡΠΑ'. Ήμασταν τέσσερα άτομα, πατέρας, μάνα και δύο άλλα αδέρφια. Μάθαμε να κάνουμε και ΚΑΡΠΑ. Καμία σχέση με το αντικείμενο».

«Τους πρότεινα να βάλω το παιδί μου στο αυτοκίνητο. Ο γιος μου θα το έφτανε στη Λάρισα σε λιγότερο από μισή ώρα. Και μου είπε 'δεν κάνει να το μετακινήσετε το παιδί'. Και άκουσα. Και δεν το μετακίνησα. Σήμερα το έχω ντυμένο γαμπρό», είπε επιπλέον.

«Την ώρα που μπήκα στο σπίτι, το παιδί μου ήταν ζεστό. Και όταν κάναμε ΚΑΡΠΑ, το παιδί μου ήταν κρύο… Οι άνθρωποι που ήρθαν εδώ, δεν κατηγορώ κανέναν. Μπορεί να έκαναν και μία ώρα ΚΑΡΠΑ. Γνώστες, προσωπικό του ΕΚΑΒ. Προσπάθησαν, έκαναν τα πάντα. Τους ανθρώπους εδώ τους ευχαρίστησα. Τους έσφιξα τα χέρια. Προσπάθησαν για να σώσουν το παιδί μου. Αργά», πρόσθεσε.

Και συμπλήρωσε: «Είμαστε σε ένα σπίτι τέσσερα ακόμη άτομα σήμερα και δεν ξέρουμε πού είναι ο μικρός. Ψάχνουμε να τον βρούμε… Τον εγγονό μου αύριο τον αλλάζω όνομα. Ο γιος μου, ο μεσαίος, του δίνει το όνομα του γιου μου του μικρού. Δεν θα το ακούσει ο γιος μου όμως. Ο εγγονός μου θα μεγαλώσει με το όνομα του γιου μου χωρίς να το ξέρει. Τον πόνο μου λέω. Ίσως να ξεσκάσω λίγο».

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