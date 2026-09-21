Θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο: Πέθανε ο Μίλτον Βιέρα

Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 80 ετών άφησε ο Μίλτον Βιέρα, με τον Ολυμπιακό να αποχαιρετά με ανάρτηση στα social media τον σπουδαίο Ουρουγουανό.

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Θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο: Πέθανε ο Μίλτον Βιέρα
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  • Ο Μίλτον Βιέρα, Ουρουγουανός μέσος, πέθανε σε ηλικία 80 ετών.
  • Αγωνίστηκε στον Ολυμπιακό από το 1972 έως το 1977, κατακτώντας τρία πρωταθλήματα και δύο Κύπελλα Ελλάδας.
  • Στη συνέχεια έπαιξε στην ΑΕΚ από το 1977 έως το 1979, κερδίζοντας δύο πρωταθλήματα και ένα Κύπελλο.
  • Ο Ολυμπιακός εξέφρασε τα συλλυπητήριά του και τόνισε την αγάπη των φιλάθλων για τον Βιέρα.
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Θλίψη στην οικογένεια του Ολυμπιακού και το ελληνικό ποδόσφαιρο σκόρπισε η είδηση του θανάτου του Μίλτον Βιέρα σε ηλικία 80 ετών.

Ο Ουρουγουανός μέσος φόρεσε τη φανέλα των «ερυθρόλευκων» από το 1972 μέχρι το 1977, κατακτώντας συνολικά τρία πρωταθλήματα και δύο Κύπελλα Ελλάδας.

Στη συνέχεια αγωνίστηκε και με τα χρώματα της ΑΕΚ, από το 1977 έως το 1979. Μάλιστα, πανηγύρισε επίσης δύο πρωταθλήματα (1978, 1979) και ένα Κύπελλο (1978).

Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού:

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός αποχαιρετά με θλίψη τον Μίλτον Βιέρα, έναν ποδοσφαιριστή που φόρεσε με υπερηφάνεια την ερυθρόλευκη φανέλα και αγαπήθηκε από τους φιλάθλους.

Ο σπουδαίος Ουρουγουανός μέσος αγωνίστηκε στον Ολυμπιακό από το 1972 έως το 1977 και πανηγύρισε τρία διαδοχικά πρωταθλήματα Ελλάδας και δύο Κύπελλα.

Εκφράζουμε τα θερμά και ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του».

Με πληροφορίες από onsports.gr

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