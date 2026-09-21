Ιστορικά χαμηλά: Οι εκκαθαρίσεις του Σι άφησαν με μόλις δύο μέλη την ηγεσία του κινεζικού στρατού

Snapshot Οι στρατηγοί Zhang Youxia και Liu Zhenli απομακρύνθηκαν από το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας λόγω διαφθοράς και παράνομων χρηματικών απολαβών.

Η Κεντρική Στρατιωτική Επιτροπή απέμεινε με μόλις δύο μέλη μετά τις απομακρύνσεις, τον πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ και τον αντιπρόεδρο Zhang Shengmin.

Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν δωροδοκίες, δημιουργία «κλικών» εντός του κόμματος και παραβιάσεις πειθαρχίας.

Οι υποθέσεις θα παραπεμφθούν στη Στρατιωτική Εισαγγελία για πιθανή ποινική δίωξη.

Η εκστρατεία κατά της διαφθοράς στον στρατό έχει οδηγήσει σε μαζικές κυρώσεις και απομακρύνσεις υψηλόβαθμων αξιωματούχων τα τελευταία χρόνια. Snapshot powered by AI

Η Κίνα απέβαλε τη Δευτέρα από το Κομμουνιστικό Κόμμα (ΚΚΚ) τους στρατηγούς Zhang Youxia και Liu Zhenli, δύο από τους υψηλότερους σε βαθμό στρατιωτικούς που απομακρύνθηκαν στο πλαίσιο της εκστρατείας κατά της διαφθοράς εντός των Ενόπλων Δυνάμεων, αφού τους κατηγόρησε ότι χρησιμοποίησαν τις θέσεις τους για να ευνοήσουν τρίτους και να δεχτούν «τεράστια χρηματικά ποσά», μεταξύ άλλων παραβάσεων.

Το Πολιτικό Γραφείο του ΚΚΚ, ένα από τα κύρια όργανα λήψης αποφάσεων του κόμματος, ενέκρινε τη Δευτέρα τις εκθέσεις σχετικά με τις έρευνες εναντίον του Ζανγκ, πρώην αντιπροέδρου της Κεντρικής Στρατιωτικής Επιτροπής (CMC) —του ανώτατου στρατιωτικού οργάνου της χώρας—, και του Λιου, πρώην επικεφαλής του Γενικού Επιτελείου της εν λόγω επιτροπής, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.

Κατηγορίες για δωροδοκίες και εσωτερικές «κλίκες»

Οι έρευνες κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι και οι δύο εκμεταλλεύτηκαν τις θέσεις τους για να βοηθήσουν τρίτους να εξασφαλίσουν προαγωγές και άλλα οφέλη σε αντάλλαγμα για μεγάλα χρηματικά ποσά, ενώ παράλληλα δέχονταν παράνομα δώρα και πληρωμές. Οι αρχές τους κατηγόρησαν επίσης για σοβαρές παραβάσεις της πολιτικής, οργανωτικής και εργασιακής πειθαρχίας, για τη δημιουργία «κλικών» εντός του κόμματος και για την ανεπαρκή εποπτεία συγγενών και υφισταμένων τους.

Σύμφωνα με το Xinhua, τα εμπλεκόμενα ποσά ήταν «ιδιαίτερα τεράστια», και τα γεγονότα που διερευνήθηκαν ενδέχεται να συνιστούν σοβαρά αδικήματα που σχετίζονται με την άσκηση των καθηκόντων τους. Οι υποθέσεις τους θα παραπεμφθούν στη Στρατιωτική Εισαγγελία για εξέταση και ενδεχόμενη ποινική δίωξη.

Και οι δύο ήταν υπό έρευνα από τον Ιανουάριο για υποτιθέμενες «σοβαρές παραβιάσεις της πειθαρχίας και του νόμου» — μια φράση που χρησιμοποιείται συνήθως από τις κινεζικές αρχές σε περιπτώσεις διαφθοράς — και απομακρύνθηκαν επίσημα από τα αξιώματά τους στην Κεντρική Στρατιωτική Επιτροπή στα τέλη Αυγούστου.

Οι απομακρύνσεις τους άφησαν την Κεντρική Στρατιωτική Επιτροπή, το ανώτατο όργανο διοίκησης των κινεζικών Ενόπλων Δυνάμεων, με μόλις δύο μέλη: τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, που την προεδρεύει, και τον Ζανγκ Σενγκμίν, τον μοναδικό αντιπρόεδρό της, έναντι των επτά μελών με τα οποία ξεκίνησε ο τρέχων πολιτικός κύκλος μετά το 20ό Συνέδριο του ΚΚΚ το 2022.

Η εκστρατεία κατά της διαφθοράς στον Στρατό έχει στοχεύσει τα τελευταία χρόνια πρώην υπουργούς Άμυνας, υπεύθυνους της Δύναμης Πυραύλων και άλλους ανώτερους στρατιωτικούς αξιωματούχους, και το Πεκίνο την παρουσιάζει ως μέρος της ενίσχυσης της πειθαρχίας, της πολιτικής πίστης και της ετοιμότητας για μάχη.

Αν και αυτή η εκστρατεία, ένας από τους κεντρικούς άξονες της θητείας του Σι, έφερε στο φως πολυάριθμες υποθέσεις δωροδοκίας και κατάχρησης εξουσίας, ορισμένοι παρατηρητές επισημαίνουν ότι θα μπορούσε επίσης να χρησιμοποιείται για να απομακρύνει συγκεκριμένες προσωπικότητες από την πολιτική ζωή.

Σύμφωνα με μια πρόσφατη ανάλυση που δημοσιεύθηκε από την εφημερίδα του Χονγκ Κονγκ South China Morning Post, οι κινεζικές πειθαρχικές αρχές επέβαλαν κυρώσεις σε 983.000 άτομα το 2025 — από επιπλήξεις έως έρευνες και ποινικές διώξεις —, ενώ ο αριθμός των υψηλόβαθμων αξιωματούχων που απομακρύνθηκαν τριπλασιάστηκε σε σχέση με το 2013.