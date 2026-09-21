Βρετανία: Ένα 14χρονο αγόρι πνίγηκε προσπαθώντας να βοηθήσει δύο φίλες του, ενώ δεν ήξερε κολύμπι

Snapshot Ένα 14χρονο αγόρι, ο Μπαλταζάρ Ντα Κόστα, πνίγηκε στο ποτάμι της Οξφόρδης προσπαθώντας να βοηθήσει δύο φίλες του που παρασύρθηκαν από τα νερά, παρά το γεγονός ότι δεν ήξερε να κολυμπάει.

Ο Μπαλταζάρ είχε βουτήξει στο ποτάμι φορώντας σωσίβιο και η υπόθεση χαρακτηρίστηκε ως ατύχημα από τον ιατροδικαστή.

Το σημείο του ποταμού κοντά στη γέφυρα Ντόνινγκτον έχει ιστορικό θανατηφόρων περιστατικών πνιγμού, με αρκετά παρόμοια ατυχήματα τα προηγούμενα χρόνια.

Ο φετινός καύσωνας στην Ευρώπη προκάλεσε πάνω από 35.000 θανάτους, με περισσότερα από 50 θύματα πνιγμού στα ανοιχτά νερά της Βρετανίας τους τελευταίους μήνες.

Τον Μάιο του 2026 καταγράφηκαν 11 θάνατοι στη Βρετανία που σχετίζονται με πνιγμό σε λίμνες και ποτάμια. Snapshot powered by AI

Ο φετινός καύσωνας που έπληξε της Ευρώπη οδήγησε σε περισσότερους από 35.000 θανάτους, με πολλά από τα θύματα να πνίγονται σε λίμνες και ποτάμια την ώρα που προσπαθούσαν να δροσιστούν.

Ένα από τα θύματα είναι και ο 14χρονος Μπαλταζάρ Ντα Κόστα, από το ανατολικό Τιμόρ, ο οποίος ζούσε στο Σάντφορντ της Οξφόρδης, στη Βρετανία. Ο ανήλικος πνίγηκε στο ποτάμι, κοντά στη γέφυρα Ντόνινγκτον της Οξφόρδης, στις 27 Μαΐου 2026, ενώ προσπαθούσε να βοηθήσει δύο φίλες του που είχαν παρασυρθεί από τα νερά.

Μάλιστα, όπως ακούστηκε σήμερα στο Δικαστήριο Ιατροδικαστών της πόλης σχετικά με τον θάνατό του, δεν ήξερε να κολυμπάει και νωρίτερα είχε βουτήξει στο ποτάμι φορώντας σωσίβιο.

Πώς έγινε η τραγωδία

Το απόγευμα εκείνης της μέρας ο Μπαλτάζαρ βρισκόταν με παρέα φίλων του κοντά στο ποτάμι και έπαιζαν με μία μπάλα. Όταν αυτή παρασύρθηκε σε βαθύτερα νερά δύο κορίτσια έτρεξαν να την πιάσουν, όμως παρασύρθηκαν και άρχισαν να δυσκολεύονται. Τότε, ο ανήλικος βούτηξε στο ποτάμι για να τις βοηθήσει, με αποτέλεσμα να πνιγεί.

Η Αστυνομία του Τάμες Βάλε κλήθηκε στο σημείο κατά τις 5:30 το απόγευμα. Δύο μάρτυρες που βρίσκονταν στο σημείο και αντιλήφθηκαν το περιστατικό, κατέθεσαν ότι άκουσαν κραυγές από τα παιδιά και έτρεξαν στο σημείο. Ο Τζέινταν, ο οποίος δήλωσε ότι είναι καλός κολυμβητής, βούτηξε στα νερά και βοήθησε μερικά από τα παιδιά να βγουν έξω, όμως τα κορίτσια τον ενημέρωσαν ότι υπάρχει ένα ακόμη άτομο που αγνοείται.

Ο ίδιος συνέχισε να κολυμπάει για να τον αναζητήσει, όμως όπως δήλωσε, πολύ γρήγορα κουράστηκε και δεν μπορούσε να δει καλά επειδή έπεφτε το σκοτάδι. Η κοπέλα του που βρισκόταν επίσης στο σημείο, δήλωσε ότι είδε ένα παιδί να βγαίνει για λίγο στην επιφάνεια, πριν εξαφανιστεί τελείως κάτω από το νερό.

Αφού ειδοποιήθηκε η αστυνομία, οι διασώστες κατάφεραν να τον ανασύρουν, όμως παρά τις προσπάθειες ανάνηψης για περισσότερο από μία ώρα, δεν μπόρεσαν να τον ανασύρουν.

Ο ιατροδικαστής Ντάρεν Σάλτερ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι επρόκειτο για ατύχημα. Είπε στους γονείς του Μπαλταζάρ: «Ξέρω ότι λίγα είναι τα λόγια που μπορώ να πω για να σας παρηγορήσω, αλλά θα ήθελα να σας εκφράσω τα συλλυπητήριά μου. Γνωρίζω ότι έχετε την υποστήριξη της ευρύτερης οικογένειας και της ευρύτερης κοινότητας, και ελπίζω ότι αυτό θα σας βοηθήσει σε αυτή τη θλιβερή και δύσκoλη στιγμή».

11 νεκροί τον Μάιο

Το τμήμα του ποταμού κοντά στη γέφυρα του Ντόνινγκτον είχε αποτελέσει στο παρελθόν αντικείμενο εκστρατείας ασφάλειας από την Πυροσβεστική και Διασωστική Υπηρεσία του Οξφόρδσαϊρ και τη Βασιλική Εταιρεία Διάσωσης. Το 2012, ο 15χρονος Μοχάμεντ Χουσέιν έχασε τη ζωή του αφού πήδηξε από τη γέφυρα στον ποταμό.

Τρία χρόνια αργότερα, ο 13χρονος Άουν Ντόγκαρ πνίγηκε στο ίδιο σημείο, αφού μπήκε σε νερά που έφταναν μέχρι τη μέση του και παρασύρθηκε σε βαθιά νερά από ένα βράχο στο ποτάμι.

Η ανάκριση για τον θάνατο του Μπαλταζάρ έρχεται μετά από ένα ακόμη καταστροφικό καλοκαίρι στα υδάτινα ρεύματα της Βρετανίας, με την εφημερίδα «Mirror» να καταγράφει περισσότερους από 50 θανάτους που συνδέονται με περιστατικά σε ανοιχτά νερά τους τελευταίους μήνες.

Μάλιστα, τον περασμένο Μάιο στη Βρετανία καταγράφηκαν 11 θάνατοι που σχετίζονται με πνιγμό.

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