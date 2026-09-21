Φλόριντα: Τραυματισμένος πελεκάνος ζητάει βοήθεια, χτυπώντας την πόρτα εγκατάστασης της NOAA

Snapshot Ένας τραυματισμένος πελεκάνος στη Φλόριντα περπάτησε περίπου μισό χιλιόμετρο για να φτάσει μόνος του στην εγκατάσταση της NOAA και χτύπησε την πόρτα ζητώντας βοήθεια.

Το πουλί είχε πετονιά και αγκίστρι τυλιγμένα στο δεξί φτερό και σχεδόν δώδεκα αγκάθια κάκτου καρφωμένα στο αριστερό πόδι.

Οι ερευνητές αφότου αφαίρεσαν γρήγορα τα ξένα αντικείμενα, απελευθέρωσαν τον πελεκάνο πίσω στη φύση.

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι ο πελεκάνος ίσως γνώριζε να ζητά βοήθεια λόγω της παρατήρησης ανθρώπων που μετέφεραν ψάρια και πιθανόν μπέρδεψε την αντανάκλαση στην πόρτα με άλλο πουλί.

Το περιστατικό καταδεικνύει πιθανή ικανότητα επικοινωνίας των ζώων με τους ανθρώπους σε στιγμές ανάγκης. Snapshot powered by AI

Αίσθηση έχει προκαλέσει η περιπέτεια ενός πελεκάνου, ο οποίος τραυματίστηκε και στη συνέχεια περπατώντας, αναζήτησε βοήθεια χτυπώντας την πόρτα των εγκαταστάσεων της Εθνικής Υπηρεσίας Ωκεανών και Ατμόσφαιρας (NOAA) στη Φλόριντα.

Ο βιολόγος είδε έναν καφέ πελεκάνο να στέκεται έξω και να ραμφίζει το τζάμι με το ράμφος του. Συνέχισε να στέκεται σαν να περίμενε κάποιον να απαντήσει. Κατά την επιθεώρηση, παρατήρησαν ότι το πουλί ήταν τραυματισμένο.

Οι ερευνητές παρατήρησαν ότι μια πετονιά ήταν τυλιγμένη γύρω από το δεξί φτερό του πελεκάνου. Ένα αγκίστρι είχε σφηνωθεί στο φτερό, ενώ στο αριστερό του πόδι είχαν καρφωθεί σχεδόν μια ντουζίνα αγκάθια κάκτου. Ένας ερευνητικός συνεργάτης στις εγκαταστάσεις της Εθνικής Υπηρεσίας Ωκεανών και Ατμόσφαιρας (NOAA) ανέφερε ότι το πουλί πιθανότατα περπάτησε περίπου μισό χιλιόμετρο για να φτάσει στο κτίριο.

A recent quiet morning at a Florida marine research facility was interrupted by tapping at the back door.



It was an injured pelican. https://t.co/phy5OS4j54 — The Washington Post (@washingtonpost) September 21, 2026

Η Annsli Hilton είπε στην Washington Post ότι όταν άκουσε άλλους ερευνητές να μιλούν, νόμιζε ότι κάποιος είχε φέρει το πουλί στις εγκαταστάσεις. Έμεινε σοκαρισμένη όταν έμαθε ότι ο πελεκάνος είχε έρθει μόνος του. Η Χίλτον είπε ότι πάντα πίστευε ότι τα ζώα που χρειάζονται βοήθεια μπορεί να απλώσουν το χέρι μόνα τους. «Αλλά ποτέ δεν πίστευα ότι θα συνέβαινε», είπε.

Το περιστατικό συνέβη στις 8 Σεπτεμβρίου. Ερευνητές που μελετούν ψάρια και καρχαρίες αντιμετώπισαν τον πελεκάνο, καθώς ένας από αυτούς κρατούσε το ράμφος του για να μην δαγκωθεί από το πουλί.

Αν και η θεραπεία του, η απομάκρυνση των αντικειμένων από το σώμα του ήταν διάρκειας μόλις 5 λεπτών, για τους βιολόγους - θεραπευτές του ήταν σαν να πέρασε μία ώρα. Μεταφέρθηκε πίσω στη λεκάνη όπου πέταξε μακριά.

Οι επιστήμονες εξακολουθούν να αναρωτιούνται πώς ο πελεκάνος ήξερε να ζητά βοήθεια από τους ανθρώπους. Το εργαστήριο είναι περιφραγμένο από τον δρόμο, οπότε είναι σίγουροι ότι κανείς δεν μετέφερε το πουλί. Ο Gerald Hough, καθηγητής που μελετά τη συμπεριφορά των πτηνών στο Πανεπιστήμιο Rowan στο Νιου Τζέρσεϊ, είπε στο πρακτορείο ότι το πουλί μπορεί να είδε τους βιολόγους να μεταφέρουν ψάρια μέσα και έξω από την εγκατάσταση και πιθανότατα πήγε εκεί για φαγητό.

Όσο για το πώς ήξερε να ραμφίζει τη γυάλινη πόρτα, ο Hough είπε ότι μπορεί να μπέρδεψε την αντανάκλασή του, νομίζοντας ότι ήταν ένα άλλο πουλί και πιθανότατα του ζητούσε βοήθεια.